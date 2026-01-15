여야 지도부 오찬 앞둔 이 대통령 "작은 차이 넘어 힘 모아달라"

이재명 대통령이 15일 정치권을 향해 "작은 차이를 넘어 국익 우선의 책임정치 정신을 발휘해 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아달라"고 당부했다.
이 대통령은 이날 주재한 수석보좌관회의에서 "연초부터 중남미, 중동 등을 중심으로 세계 정세가 소용돌이 치고 있다. "이런 가운데 우리는 주변국인 중국·일본과의 연이은 정상외교를 통해 경제 문화 협력의 지평을 한층 넓히는 의미 있는 성과를 거뒀다"라면서 이렇게 당부했다.
불안정한 국제정세와 무역질서 속에서 각 국내정치세력들이 각자의 정견을 넘어 국민과 국익을 우선하는 정치에 힘을 모아야 한다는 취지였다. 국민의힘이 오는 16일 예정된 이 대통령 초청 여야 지도부 오찬에 불참하기로 결정한 데 대한 메시지로도 해석된다.
"내부 분열하고 반목하면 국익 못 지키고 외교 성과도 물거품 될 것"
이 대통령은 먼저 "국제정세의 불확실성이 증폭될수록 역내의 평화와 안정은 긴요하다"며 "그렇기 때문에 상호존중과 이해를 바탕으로 갈등 속에서도 균형점을 찾아가는 지혜로운 지혜외교가 어느 때보다 중요하다"고 짚었다.
그러면서 "특히 지금은 국내 정치의 역할도 더 없이 막중하다"라며 "만일 우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수가 없고 애써 거둔 외교 성과조차 물거품이 될 것이 분명하다"고 지적했다.
무엇보다 이 대통령은 "정부와 국회, 여야 모두는 주권자를 대리해서 국정을 책임지는 공동의 책임 주체"라며 "작은 차이를 넘어 국익 우선의 책임정치 정신을 발휘해 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아주시길 당부드린다"고 강조했다.
여야 지도부 초청 오찬 간담회를 하루 앞두고 나온 메시지란 점이 주목된다. 김병욱 청와대 정무비서관은 지난 12일 브리핑 당시 더불어민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 7개 정당의 대표와 원내대표를 간담회에 초청했다면서 "새해를 맞아 국정운영의 주요 방향을 공유하고, 민생회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방법을 논의할 계획"이라고 밝힌 바 있다.
다만 국민의힘은 "민주당의 3대 특검 재연장법(2차 종합특검법)부터 즉각 철회하라"면서 불참 의사를 밝힌 상황이다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날부터 국회 중앙홀에서 공천헌금·통일교 의혹 특검 수용을 촉구하는 단식을 시작하겠다고 선언했다.
또 다시 '국민체감국정' 강조... "우수 정책 적극 발굴해 관련 공직자 포상"
한편 이 대통령은 이날 역시 "실생활을 제대로 개선하지 못하는 정책은 영혼도, 생명력도 없는 그야말로 공허한 탁상공론에 불과하다"라며 '국민체감국정 실현'을 재차 강조했다(관련 기사 : 이 대통령 "뉴스 나올 숫자 말고, 국민 체감할 변화 최우선 목표로" https://omn.kr/2gn1a
).
이 대통령은 "정책의 성패는 공직자의 책상 위가 아니라 국민 삶 속에서 결정된다"며 "일상을 변화시키는 정책을 꾸준히 쌓아서 국민의 삶을 질적으로 전환하는 국민체감국정 실현에 정부의 역량을 집중해야겠다"고 강조했다.
특히 식생활 취약계층 누구나 이용할 수 있는 '그냥드림' 사업을 '국민체감국정'의 예로 들면서 "각 부처는 이처럼 실제 효과를 낳고 있는 우수 국민체감정책을 적극 발굴해서 관련 공직자들을 포상하고 이를 공직사회 전반으로 확산시켜주시기 바란다"고 당부했다.
이 대통령은 또한 산불 예방 및 산불진화체계 점검 주문과 함께 겨울철 민생안전망도 다시 살펴봐달라고 요구했다.
이에 대해 이 대통령은 "가만히 기다릴 게 아니라 도움이 필요한 국민 분들을 선제적이고 적극적으로 찾아내서 지원하는 적극 행정이 절실할 때"라며 "여러분의 관심, 여러분의 태도에 따라 누군가 죽고 살 수 있고 누군가의 사업이 흥하고 망할 수 있다는 점을 잊지 말고 책임감과 자긍심을 갖고 업무에 임해주시기 바란다"고 말했다.