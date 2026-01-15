광주회생법원 3월 개원, 준비 착착... 파산 재판 서울행 끝난다

큰사진보기 ▲광주지방법원 종합청사 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장용기 광주지방법원장(가운데)이 15일 광주회생법원 개원준비단을 찾아 3월 1일 개원을 앞둔 준비 상황을 점검한 뒤, 법원 구성원들과 함께 빈틈없는 업무 처리를 다짐하고 있다. ⓒ 광주고등법원 관련사진보기

호남·제주권 도산 사건을 처리하는 '광주회생법원'의 3월 개원을 앞두고 법원이 막바지 준비 작업에 힘을 쏟고 있다.15일 광주고등법원과 광주지방법원에 따르면, 광주회생법원은 오는 3월 1일 개원해 정식 업무에 돌입한다. 청사는 새로 짓지 않고 광주 동구 지산동 광주법원 종합청사를 활용한다.광주회생법원은 광주와 전남, 전북, 제주 지역을 관할하며 법인회생, 일반회생, 법인파산, 개인파산, 면책, 개인 회생 사건을 처리한다.기존 광주지법 회생파산부와 비교하면 법관 인력이 두 배 가까이 늘어나고, 회생위원과 파산위원도 증원될 예정이어서 보다 신속하게 도산사건 처리가 가능해진다.그간 서울과 부산 등에는 전문 회생법원이 운영됐으나 광주는 별도 회생법원이 없어 법관 5명이 도산사건을 전담해 왔다.광주법원은 올해 초 광주회생법원 개원준비단을 꾸리고 개원 준비에 박차를 가하고 있다.장용기 광주지방법원장도 개원준비단을 찾아 빈틈 없는 업무 처리를 강조하는 등 개원 준비를 챙기고 있다.광주법원 관계자는 "올 3월부터는 호남·제주권 도산 사건을 광주회생법원에 접수할 수 있다. 법원 구성원들은 빈틈이 없도록 개원 준비를 하고 있으며, 개원 이후에는 신속한 사건 처리에 힘을 쏟을 것"이라고 말했다.