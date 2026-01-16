다산 정약용도 '엄지척', 남도 유명 사찰 글씨의 주인공

큰사진보기 ▲완도군 신지면 금곡리 마을회관 뒤편에 복원된 이광사 적거지. 이곳이 동국진체의 탄생지이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'우리나라에서는 고려 말 이후 필관(筆管)을 비스듬히 잡고 편봉(偏鋒)으로 글씨를 썼다. 획의 뒤쪽과 왼쪽은 붓끝이 지나가 먹색이 진하고 윤기가 있으나, 아래쪽과 오른쪽은 붓의 허리 부분이 지나가 먹색이 묽고 깔끄럽다. 획이 모두 반신불수가 되는 이유다. 붓털을 뭉쳐 구부정하게 하고, 손이 붓보다 먼저 나가면서 붓을 끌어당겨 획이 둔하고 힘이 없어진다.'

'옛사람들은 모두 필관을 곧게 세우고 붓을 펴서 글씨를 썼다. 모든 붓털이 가지런히 힘을 쓰게 해 한 획 안에 위와 아래, 안과 밖의 다름이 없게 했다. 송․명에 이르러서도 비록 굳세고 약하며 날카롭고 둔한 차이는 있으나, 붓놀림(運筆)은 그렇게 했다.'

이광사 적거지 행랑채 내 전시물. 원교 이광사의 초상화와 작품 몇 점이 전시돼 있다.

지난해 12월 6일, 완도군 신지면 금곡마을 전경. 원교 이광사의 적거지 주변 풍경이다.

'원교서결' 조형물. 이광사 문화거리가 시작되는 완도군 신지면소재지에 세워져 있다.

'병풍이나 비문, 서첩에 쓰일 글씨의 수요가 온통 원교에게 집중됐다. 원교가 날을 잡아 서장을 열 때면 인산인해를 이뤘다. 소매에 비단과 종이를 넣고 원교의 글씨를 받으러 오는 자가 담장처럼 둘러서서 집안을 가득 채웠다. 원교는 하루 종일 붓을 휘둘렀는데, 마치 소나기 쏟아지듯 장관을 이뤘다.'

하늘에서 내려다 본 완도 신지도. 앞쪽 백사장이 명사십리 해변이다. 이광사 적거지는 뒤쪽에 있다.

원교 이광사의 글씨가 현판으로 걸린 전각. 왼쪽부터 대흥사 대웅보전과 천불전, 지리산 천은사다.

이광사 문화거리. 원교의 글씨 작품과 유배지에서의 삶을 엿볼 수 있다. 야외 갤러리다.

완도군 신지면 금곡마을에 복원된 이광사 적거지. 본채와 행랑채로 이뤄져 있다. 이곳이 동국진체의 탄생지이다.

원교 이광사 흉상. 이광사 적거지 본채 뒤쪽에 세워져 있다.

완도군 신지면 소재지에서 이광사 적거지로 가는 길에 만나는 이광사 문화거리. 원교의 글씨 작품과 유배지에서의 삶을 엿볼 수 있다. 야외 갤러리다.

완도 신지항일운동기념탑. 신지도는 소안도와 함께 항일의 섬으로 통한다.

완도 장보고대교. 신지도(오른쪽)와 고금도(왼쪽)를 이어준다. 강진 마량에서 자동차를 타고 고금대교와 장보고대교를 차례로 건너 신지도로 갈 수 있다.

당대에 훌륭한 서예가가 드문 이유에 대한 원교 이광사의 진단이다. 그가 쓴 서예 교본 '원교서결(圓嶠書訣)'에 나와 있다. 재주를 타고난 사람일지라도 이런 습관에 젖고 얽매여 있다는 비판이다. 그는 대안도 제시했다.원교 이광사(1705∼1777)는 이름난 문인이고, 서예가였다. 진서, 초서, 전서, 예서에 두루 뛰어났다. 중국과 다른, 우리의 서체인 동국진체(東國眞體)를 완성했다.옥동 이서, 공재 윤두서를 거쳐 이광사에 의해 완성된 동국진체는 중국 서체에서 벗어난 자주적 글씨라는 평을 받았다. 화려하면서도 자유분방함이 특징이다. 가장 한국적인 서체라는 얘기다. 동국진체는 그의 호를 따 '원교체(圓嶠體)'로도 불린다.이광사는 서예 이론서인 '원교서결'도 썼다. '동국진체'와 '원교서결'은 그의 유배 기간에 완성됐다. 유배지에서의 울분을 글씨로 풀어내며 창작의 꽃을 피운 것이다. 이광사의 유배지가 전라남도 완도에 속한 섬, 신지도였다. 그의 삶도 73살 때 유배지에서 마감됐다.이규상의 〈병세재언록(幷世才彦錄)〉의 한 구절이다. 원교의 글씨가 큰 인기를 누렸다는 말이다. 병세는 동시대, 재언록은 재주를 지닌 인물의 기록을 일컫는다. 동시대는 조선시대 가장 빛난 영조와 정조 때를 가리킨다.실제 남도 절집에 이광사가 쓴 현판이 많다. 해남 대흥사의 '대웅보전', '침계루', '천불전', '해탈문'에 그의 글씨가 걸려있다. 강진 백련사 '대웅보전', '명부전', '만경루'와 구례 천은사의 '지리산 천은사', '극락보전', '명부전'도 그의 글씨로 걸렸다. 부안 내소사 '대웅보전'과 '설선당', 고창 선운사의 '천왕문'에서도 그의 독특한 필체를 만날 수 있다.대흥사 현판에 얽힌 이광사와 추사 김정희 얘기도 흥미롭다. 1840년 제주로 귀양 가던 추사가 친구 초의선사를 만나러 대흥사에 들렀다. "글씨를 안다는 사람이, 이것도 글씨라고 걸어놓고 있는가?" 원교의 글씨를 본 추사의 핀잔이었다. 추사는 초의에게 원교 글씨를 내리고, 자신의 글씨를 걸도록 했다.8년여의 제주 유배 생활을 마친 추사, 한양으로 가는 길에 다시 대흥사에 들렀다. "예전 내 생각이 짧았네. 내 글씨 내리고, 원교의 글씨를 다시 걸게나." 이광사가 쓴 대웅보전 현판이 다시 걸린 연유다.이광사와 김정희는 서로 안면이 없다. 원교가 추사보다 81살 위인 데다, 이광사가 세상을 뜨고 9년 뒤에 김정희가 태어났기 때문이다. 강진에서 18년 동안 유배생활을 한 다산 정약용도 원교의 글씨에 '엄지척'을 했다. '이광사의 가는 해서와 행서, 초서는 법도가 있고 정교하고 세밀하고 기묘해서 왕희지를 넘나든다'며 '근래 이광사만 홀로 세상에 유명하다'고 했다.이광사가 신지도로 유배된 건 1755년 나주 괘서(掛書)사건 탓이다. 괘서사건은 윤지가 나주객사에 붙인 벽서와 관련된 역모를 일컫는다. 큰아버지(伯父) 이진유의 죄에 엮여 함경도 부령으로 유배됐다. 큰아버지의 죄에 연좌(連坐)된 것이다. 그의 나이 51살이었다. 아버지는 34년 전 고인이 됐다.이광사는 유배지 부령에서 문인들한테 글과 글씨를 가르쳤다. 지역사람을 선동한다는 이유로 진도를 거쳐 신지도로 옮겨 유배됐다. 58살 때였다. 이광사의 신지도 유배는 금곡마을에서 이뤄졌다.유배지는 신지명사십리 해변에서 멀지 않은 곳이다. 동국진체, 원교체의 탄생지인 셈이다. 금곡마을회관 뒤쪽에 유배 생활을 한 초막이 복원돼 있다. 행랑채엔 그의 초상화와 작품 몇 점이 전시됐다. 신윤복의 아버지(신한평)가 그린 이광사 초상은 섬세한 붓끝과 은근한 요철감을 자랑한다. 국가유산 보물로 지정돼 있다. 본채 뒤쪽에 작은 흉상도 세워져 있다.신지면 소재지에서 적거지로 가는 길에 이광사 문화거리도 만들어졌다. 그의 글씨 작품과 함께 유배지에서의 삶을 엿볼 수 있다. 야외 갤러리다.신지도에는 이광사 외에도 많은 사람이 유배됐다. 종두법으로 알려진 지석영(1855~1935)과 시조시인 이세보(1762~1801) 등 46명에 이른다. 신지도는 소안도와 함께 항일의 섬이기도 하다. 청년 계몽활동에 앞장선 임재갑과 광주학생독립운동 주역 장석천이 대표한다. 대곡리에 신지항일운동기념탑이 세워져 있다.신지도는 완도 본섬과 신지대교로 연결돼 있다. 고금도와는 장보고대교로 이어져 있다. 섬이지만 배를 타고 가지 않는다. 뭍에서도 자동차를 타고 편히 오갈 수 있다.