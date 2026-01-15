이현재 하남시장 "위례-신사선 예타 통과 및 하남 연장 촉구"

큰사진보기 ▲이현재 하남시장은 15일 하남시청 상황실에서 ‘위례-신사선 도시철도 건설사업’(아래 위례신사선)의 예비타당성조사(예타) 통과를 강력 촉구하는 성명서를 발표했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

이현재 하남시장은 15일 하남시청 상황실에서 '위례-신사선 도시철도 건설사업'(아래 위례신사선)의 예비타당성조사(예타) 통과를 강력 촉구하는 성명서를 발표했다.이 시장은 성명에서 "위례신사선은 2008년 위례신도시 광역교통개선대책 확정 이후 17년째 착공조차 되지 못하고 있다"며 "위례신도시 주민들은 총 5470억 원의 철도 사업비를 분담했음에도 불구하고, 지난해 민자사업이 최종 유찰되면서 정부를 믿고 기다려온 주민들의 인내심이 한계에 다다른 상황"이라고 지적했다.특히 하남시 주민들의 경우 열악한 버스 교통 여건 속에서 장기간 불편을 겪고 있으며, 위례신도시 철도 사업비 중 1256억 원을 부담했음에도 불구하고 철도 영향권에서 제외돼 생활권 내 교통 차별을 받고 있다고 강조했다.이 시장은 또 2022년 8월 국토부 장관 면담을 비롯해 36회 이상 중앙정부에 위례신사선 신속 추진과 하남 연장을 건의해 왔음을 언급했다.그는 "2025년 위례공통현안위원회의 서울시 건의, 전문가 토론회 개최, 1만 8637명의 서명부 전달 등 다양한 노력을 해왔다"며 "위례신사선 하남 연장이 제5차 광역교통시행계획에 반드시 반영돼야 한다"고 주장했다.이 시장은 "이번 성명서를 국토교통부, 기획예산처, 한국개발연구원(KDI)에 전달해 정부 정책을 믿고 입주한 주민들을 위해 위례신사선 예타 통과와 하남 연장을 강력히 요청할 것"이라고 밝혔다.한편, 위례신사선은 지난해 4월 기획예산처 재정사업평가위원회 심의를 통해 '신속 예타' 사업으로 확정됐다. 철도 부문 신속 예타 기간이 약 9개월 소요되는 점을 고려할 때, 최종 평가 결과는 오는 1월 말에서 2월 중 나올 것으로 전망된다.