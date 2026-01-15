논산 의용소방대, 류범수 연합회장 체제 출범… "예방 중심 안전망 구축"

큰사진보기 ▲신임 김효석 여성회장(좌)과 류범수 논산소방서 의용소방대 연합회장이 의용소방대 연합회기를 흔들며 출범을 알리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이임하는 최인봉 연합회장과 정현정 여성회장 등 지역 소방대장에게 충청남도지사 및 논산시장 등 각종 공로패가 전달됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲류범수 신임 논산소방서 의용소방대 연합회장이 취임사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수용 논산소방서장이 격려사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산서장이 축사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲류범수 논산소방서 의용소방대 연합회장, 김효석 여성회장 및 각 지역 소방대장들이 이취임식을 축하하는 박수를 치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산소방서 의용소방대 연합회장 이취임식에 참석한 내빈과 의용소방대원들이 국민의례를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 지역의 민간 소방 역량을 이끌 논산소방서 의용소방대 연합회가 류범수 신임 연합회장 체제로 새롭게 출발했다.논산소방서 의용소방대 연합회는 15일 오전 10시 30분 논산시 내동 노블레스웨딩홀에서 연합회장 및 대장 이·취임식을 개최했다. 이날 행사에는 백성현 논산시장, 장수용 논산소방서장, 윤기형 도의원, 시의원과 의용소방대원 300여 명이 참석해 지역 안전 파수꾼의 새로운 도약을 지켜봤다.이번 이·취임식은 전임 최인봉 회장과 정현정 회장을 비롯해 백영옥·홍석근·정호희·이성구·김태현 대장 등 그동안 지역사회를 위해 헌신해 온 퇴임 대장들의 공로를 기리는 자리로 시작됐다.충청남도와 논산시 등의 공로패 전달에 이어 신임 회장단 임명장 수여, 의용소방대기 인계·인수, 취임사 순으로 진행됐다.신임 류범수 연합회장은 1992년 의용소방대에 입대한 이래 34년간 현장을 지켜온 전문 소방인이다.류 회장은 취임사를 통해 "의용소방대의 핵심 사명은 시민의 생명과 재산 보호에 있다"며 "체계적인 예방 활동과 교육·훈련에 역량을 집중해 논산 의용소방대가 한 단계 더 도약하는 계기를 만들 것"이라고 포부를 밝혔다.장수용 논산소방서장은 격려사를 통해 퇴임 대장들의 노고를 치하했다. 장 서장은 "많게는 37년, 적게는 10년 동안 의용소방대에 몸담으며 강산이 몇 번 변하는 시간 동안 헌신하신 분들께 존경의 마음을 전한다"며 "신임 대장들께서는 자긍심을 갖고 대원들과 소통·화합하여 논산 시민의 안전을 위해 솔선수범해 달라"고 당부했다.이어 "의용소방대는 단순한 재난 대응을 넘어 지역사회의 중요한 안전망인 만큼, 서장으로서 대원들이 자부심을 갖고 활동할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.축사에 나선 백성현 논산시장은 의용소방대의 가치를 '희생의 씨앗'에 비유하며 감사의 뜻을 표했다.백 시장은 "세상은 누군가의 희생과 헌신 없이는 꽃을 피울 수 없는데, 여러분이 바로 그 헌신의 씨앗"이라며 "별과 같은 삶을 살고 계신 대원 여러분 덕분에 논산시민과 대한민국 국민이 안심하고 행복한 생활을 할 수 있다"고 강조했다.또한 "새롭게 취임하신 류범수 회장님과 대장님들을 중심으로 시민이 안심할 수 있는 안전한 논산을 함께 만들어 가자"고 격려했다.한편, 이날 행사에서는 류범수 연합회장과 함께 김효석 여성회장, 백은정(연산), 이상복(벌곡), 강순희(양촌), 손종일(채운), 김주혁(성동면전담) 대장이 각 지역의 안전 책임자로 임명되며 전열을 정비했다.1992.12 의용소방대 입대2018.01 예방홍보반장 임명2022.02 구조구급부장 임명2023.07 논산남성의용소방대 대장 취임2026.01 논산소방서 의용소방대 연합회장 취임