안재현, 4대 공약 발표 "울산에서는 일하면 집 살 수 있다"

큰사진보기 ▲울산시장 출마를 선언한 안재현 전 노무현재단 울상상임대표가 15일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 일자리와 주거에 대한 공약을 발표하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

안재현 울산시장 출마예정자(전 노무현재단 울상상임대표)가 15일 '울산 일자리·정주 대전환 4대 공약' 을 발표했다.안 전 대표는 이날 울산시의회 프레스센터에서 공약 발표 기자회견을 열고 "과거의 성공 방식이 이제는 함정이 되어버렸다"며 "화려한 겉치레가 아닌 시민의 삶을 지키는 강력하고 실질적인 대전환을 시작하겠다. 이재명 정부가 선포한 대한민국 대도약을 울산 현장에서 가장 먼저 실현하겠다"는 포부를 밝혔다.안 전 대표는 4대 공약 중 첫 번째 '상생 대전환: 울산형 공정임금제 도입'과 관련해 "지자체가 발주하는 공사 뿐만 아니라 울산 내 대기업 협력업체 노동자에게도 적용되는 적정임금 기준을 만들겠다"며 "시 차원의 인센티브와 페널티를 통해 동일가치 노동에는 동일임금이 적용되도록 유도하여 정규직과 하청의 임금 격차를 획기적으로 줄이겠다"고 밝혔다.또 "대기업의 자동화 투자이익 일부와 지자체 예산을 매칭하여 원·하청 산업전환 상생기금을 조성하겠다"며 "이 돈으로 하청노동자의 복지, 자녀 학자금, 주거안정을 지원하여 하청노동자가 울산을 떠나지 않고도 가정을 꾸릴 수 있게 만들겠다"고 했다.두 번째 공약인 '산업 대전환: 울산 AI·로봇 기술학교 설립'에 대해 "단순 조립공을 로봇 테크니션으로 재교육하는 리스킬링(Reskilling) 프로젝트 추진하겠다"며 "전액 무상 교육 및 교육 기간 생계비 지원을 통한 미래 특화 일자리 1만 개를 창출하겠다"고 밝혔다.세 번째 '안전 대전환: 울산 산업안전지킴이 500명 배치'와 관련해 "위험·유해 작업의 원청 직영 의무화 조례를 추진하고 '노동안전보건거래소'를 설립하겠다"며 "현장 안전 감시단 500명 배치를 통한 '작업중지권' 실질화를이루고 산재 사망을 근절하겠다"고 밝혔다.네 번째 '정주 대전환: 울산형 일자리-주거 패키지'에 대해서는 "전략 산업 취업 청년 대상 'Job-Housing 안심 보증' 및 임대주택 우선 공급을 추진하고 24시간 긴급 돌봄 센터 대폭 확충으로 3040 세대의 일·가정 양립 도시 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.안 전 대표는 마무리 발언으로 "'울산에서는 일하면 집을 살 수 있다', '울산에서는 결혼해서 아이를 키울 수 있다'는 지극히 상식적인 믿음과 그 미래를 복원하는 것이 안재현의 약속"이라며 "로봇이 들어와도 내 일자리는 안전한 울산, 청년들이 떠나지 않고 가정을 꾸리는 울산을 이재명 정부와 함께 반드시 이루어 내겠다"고 강조했다.안재현 전 대표는 지난 10일 울산상공회의소 대회의실에 각계 인사와 시민 등 600여 명이 참석한 가운데 저서 <함께 가는 길> 출판기념회를 가졌다.문재인 전 대통령은 저서에서 추천사를 통해 "참 진국인 사람"이라며 "대통령 당선 이후 부담을 주지 않으려 연락을 끊고 묵묵히 활동에만 전념했을 만큼 깊은 배려심을 가진 사람"이라고 소개했다.이날 행사장에는 배우 명계남씨가 참석해 축사를 통해 '바람이 불면 당신인 줄 알겠습니다'라는 문장을 언급하며 "봉하의 '바람'과 오늘 울산에 분 바람이 고 노무현 전 대통령이 봉하에서 울산으로 오신게 아닌가라는 생각이 든다"며 안 저자와 고 노무현 전 대통령의 인연을 소개했다.명계남씨는 "안재현은 노무현 대통령이 꿈꾸던 사람 사는 세상을 가장 낮은 곳에서 실천해 온 동지"라며 "그가 울산에서 이어가려는 함께 가는 길이 바로 노무현의 정신"이라고 말했다.이날 행사에는 송철호 전 울산시장, 이선호 대통령실 자치발전비서관, 유동철 부산시당 혁신위원장, 황명필 조국혁신당 울산시당위원장, 조승수 노회찬재단 이사장, 성인수 울산대학교 명예교수가 참석해 축사를 했다.안 전 대표는 이날 "지난 30년이 아픈 이를 치료하는 시간이었다면, 앞으로는 시민의 마음을 보듬고 사회의 아픔을 치유하는 길을 걷고 싶다"며 "시민들의 목소리를 더 가까이에서 경청하며, 책 제목처럼 울산 시민과 '함께 가는 길'을 넓혀나가겠다"고 밝혔다.