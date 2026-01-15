재심 안한다는 한동훈에 기회 주겠다는 장동혁, 제명 강행 명분쌓기?

장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 대표에 대한 제명 징계안 최고위원회 의결을 일단 보류하기로 했다. 징계 확정 전 한 전 대표에게 재심 청구와 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)에 출석해 소명할 수 있는 기회를 주겠다는 것이다.
하지만 한 전 대표는 지난 14일 당 윤리위원회가 제명 결론을 미리 내려놓고 짜맞추기식 결정을 내렸다며 재심은 청구하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 그럼에도 장 대표가 재심 기회를 주겠다며 최고위 의결을 미룬 것은 징계 강행 명분쌓기에 들어간 것 아니냐는 해석이 나온다.
당 발칵 뒤집혔는데 농담으로 회의 시작한 장동혁
장 대표는 15일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 당 최고위원회의에 참석했다. 예고한 회의 시각이 지난 후에도 장 대표는 한동안 발언하지 않고, 말없이 종이컵에 담긴 물만 마셨다.
장 대표는 곧이어 취재진을 향해 "(송언석) 원내대표님께서 잠시 급한 통화를 하고 계셔서 제가 물을 먹고 있는 것"이라며 웃어 보였다. 그는 송 원내대표가 회의장에 도착하자 "저를 물 먹게 하신 원내대표가 들어왔다"라고 농담을 던진 뒤 회의를 시작했다.
장 대표는 이날 회의에서 "한 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말하고 있고, 또 일부 사실 관계에 대해서 다툼이 있다고 말한다"라며 "최고위에서는 한 전 대표에게 재심의 기회를 부여하고, (그가) 제대로 된 소명 기회를 부여받아서 이 절차가 마무리될 수 있도록 재심의 기간까지는 윤리위 결정에 대해서 최고위가 결정하지 않겠다"라고 밝혔다.
또 "윤리위 결정이 사실관계에 부합한 제대로된 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해서 어떤 사실이 맞는 것이고, (또 어떤 사실이) 다른 것인지에 대해 충분히 밝힐 필요가 있다"라면서 "(최고위는) 한 전 대표가 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 게 맞다"라고 말했다.
앞서 윤리위는 지난 13일 심야 회의에서 당원게시판 사건과 관련, 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다. 당원 자격을 박탈하는 중징계인 '제명'은 최고위원회 의결을 거쳐 확정된다. 당헌·당규에 따라 윤리위 재심의 청구 기간은 10일이다. 이에 따라 오는 26일 열릴 최고위원회의에서 최종 결론이 나올 수 있다.
당 대변인 "장동혁, 여러 사람 의견 경청했다"
회의를 마친 뒤 취재진과 만난 최보윤 당 수석대변인은 이날 한 전 대표 제명 결정을 보류한 건 장 대표가 여러 사람의 의견을 경청한 결과라고 설명했다. 최 수석대변인은 "(한 전 대표와 관련한) 안건을 (이날 최고위에) 올릴지 여부에 대해 (사전) 회의가 있었다"라면서 "장 대표는 최고위원뿐만 아니라 여러분의 의견을 충분히 경청했고, 최종 결정이 이렇게 된 것"이라고 했다.
실제 최고위가 열리기 직전, 당내 소장파 의원 모임인 '대안과 미래'는 장 대표를 면담하며 한 전 대표 제명에 대한 우려를 전했다. 이 모임 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 장 대표 면담 직후 취재진과 만나 "의원총회가 오전 11시에 소집됐기 때문에 의원들 의견 수렴하는 절차를 충분히 거치고 난 이후 최고위에서 판단해달라고 전했다"라고 설명했다.
이 의원은 또 "(장 대표를 향해) '전직 당대표에게 제명이란 방식의 최고수위(징계)를 하는 건 바람직하지 않다', '수위를 조금 낮춰서 통합할 수 있는 방식으로 조치해달라'라고 건의했다"라면서 "이에 대해 장 대표는 '어떤 얘기를 하려는지 이해했다', '최고위에서 다른 위원들과 의논해서 판단하겠다'라고 대답했다"라고 설명했다.
한편 최보윤 수석대변인은 한 전 대표가 '재심의 신청 생각은 없다'라고 밝힌 것에 대해서는 "(재심의 신청을) 하고 안 하고는 당사자가 결정할 일"이라서도 "사실 관계에 다툼이 있는 부분이 있다면, 그 부분은 당사자가 직접 이야기할 수밖에 없다"라고 말했다.
한 전 대표는 하루 전인 지난 14일 국회에서 기자회견을 열고 윤리위로부터 징계 회부 사실을 통지받은 시점에 대해 불만을 표했다. 한 전 대표는 "통상 소명 기회를 주기 위해선 일주일 내지는 5일 전에 (연락을) 주지 않나. (출석 요구일) 하루 전에 '다음 날 나오라'고 하고, 그다음 날 바로 제명 결정을 내렸다. 심각한 절차적 위법"이라고 주장했다.
[관련기사]
한동훈 "당 지킨 나를 제명? 이건 또 다른 계엄 선포"
https://omn.kr/2gp4v
"한밤 중 쿠데타" 반발에도 장동혁, '한동훈 제명' 밀어붙인다
https://omn.kr/2gp1g
국민의힘 윤리위, 한동훈 '심야 제명' 결정
https://omn.kr/2govs