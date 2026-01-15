새벽 1시, 우리는 왜 멈추지 못할까

큰사진보기 ▲멈추지 못하는 밤아무 행동도 하지 않아도 자동 재생되는 콘텐츠 ⓒ 황인수 관련사진보기

"아직 안 자? 지금 몇 시야?"

"미안. 멈출 수 없어."

"써보고 별로면 그만두지 뭐."

"왜 쉬지 않고 일하고 있어?"

새벽 1시였다. 아내는 넷플릭스 화제작 〈흑백요리사2〉를 보고 있었다. 내일 출근해야 한다는 말을 꺼내자 그제야 스마트폰 화면이 꺼졌다. 이미 늦었지만, 더 늦어질 수도 있었던 밤이다.넷플릭스는 경쟁 상대를 디즈니플러스나 애플TV가 아니라 '잠'이라고 한다. 적어도 우리 집에서는 그 말이 맞다. 그렇다면 무엇이 사람을 잠보다 화면에 더 오래 붙잡아 두는가. 콘텐츠의 힘도 있다. 하지만 결정적인 순간은 늘 비슷하다. 한 회가 끝나고 엔딩 크레딧이 올라갈 즈음, 아무 행동도 하지 않아도 다음 화가 재생된다. 선택하지 않았는데 선택이 이어진다.우리는 현재 상태를 유지하려는 경향이 있다. 바꾸지 않아도 되면 그대로 둔다. 선택에는 에너지가 들기 때문이다. 그래서 우리는 자동으로 이어지는 쪽을 택한다. 아니, 택해진다. 아이들이 교실에서 늘 같은 자리에 앉고 싶어 하고, 한 번 쓰던 브랜드를 계속 고집하는 이유도 비슷하다. 익숙함은 편안하고, 편안함은 다른 생각을 하려는 마음을 붙잡아 둔다. 기업은 이 지점을 정확히 알기에 마케팅으로 활용한다.'한 달 무료''7일 무료 체험'.우리는 이렇게 생각한다.하지만 몇 달이 지나도 자동결제는 계속된다. 자주 보지도 않으면서 해지는 미뤄진다. 온라인 쇼핑몰에서 '14일 사용 후 무료 반품'도 마찬가지다. 이유는 거창하지 않다. 귀찮고, 아깝고, 다시 잃는 것 같기 때문이다. 이런 행동을 우리는 합리적이라고 착각한다.이건 의지의 문제가 아니다. 프레임이다. 아무것도 하지 않으면 유지되고, 움직이려면 에너지가 드는 프레임. 이런 프레임 안에서는 멈추지 않는 쪽이 합리적이자 본능이다.넷플릭스 화면 밖으로 나와서 우리 일상을 살펴보자. 직장에서 야근을 거절하면 눈치가 보이고, 휴가를 쓰면 미안해진다. 물론 그렇지 않은 직장도 있지만, 주변 환경이 이러한 분위기라면 선택할 수 어려운 이유를 설명해준다.번아웃은 종종 개인의 체력이나 의지 문제처럼 말해진다. 하지만 조금만 들여다보면 우리의 삶 역시 넷플릭스와 닮아 있다. 쉬려면 설명이 필요하고, 계속하면 아무 일도 없다. 아무 행동도 하지 않으면 일이 이어지고, 쉬려면 결심과 용기가 필요하다. 그래서 우리는 지친 상태로 계속 재생된다. 다음 화처럼, 다음 업무로.나 역시 다르지 않다. "이번 영상까지만"이라며 넘긴 밤이 몇 번이었는지 기억나지 않는다. 멈추지 못한 이유를 의지 탓으로 돌리기에는, 너무 많은 선택이 이미 대신 이뤄지고 있는 건 아닐까. 그렇다면 이 자동 선택에서 벗어나는 방법은 무엇일까. 결심을 더 단단히 하는걸까. 넷플릭스의 '다음 화 자동 재생'을 꺼 두는 것처럼, 멈춰 서서 다시 눌러야 하는 상황을 만드는 것처럼, 선택을 귀찮게 만들면, 우리는 그제야 생각하기 시작한다.어쩌면 먼저 물어야 할 질문은 이것인지도 모른다.넷플릭스와 함께하는 밤, 이 일상은 과연 멈출 수 있게 설계되어 있는가. 다음 화를 넘기려는 순간, 스스로에게 한 번만 물어보자. 지금 이건 내가 고른 걸까, 아니면 계속 이어지고 있었던 걸까.