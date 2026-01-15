SNS에 자꾸 뜨는 캠페인 광고, 클릭하기 전에 당신이 해야 할 일

큰사진보기 ▲최근 온라인과 SNS를 통해 확산되고 있는 소방관 대상 기부·선물 캠페인 이미지 ⓒ SNS화면갈무리 관련사진보기

"여러분의 선물은 100% 소방관에게 전달됩니다."

AD

"소방공무원 장비 예산은 충분한가?"

"지역별 장비 격차는 어느 수준인가?"

"국가직 전환의 재정적 완결은 언제 이루어지는가?"

무엇을 잘못 클릭을 했는지 요즘 나의 SNS와 인터넷 화면에 자주 이런 캠페인이 등장한다. 소방관을 위한 방열장갑이나 긴급 출동 키트를 기부하자는 캠페인이다. 댓글창에는 응원과 감사가 이어진다. 실제로 많은 시민들이 동참을 하고 있는 것으로 보인다.그런데 이 캠페인을 보면서 이런 의문이 든다. 소방관의 방열장갑은 정말 '선물'이어야 할까. 화재 현장에서 소방관의 손을 지키는 장비가 왜 시민의 기부로 마련돼야 하는가.한번 곰곰이 생각해 보자. 경찰에게 진압봉 구입대금을 모금하거나, 군인에게 방탄복을 기부하는 장면을 우리는 쉽게 상상할 수 있을까. 물론 과장된 비유다. 시민의 선의는 존중받아 마땅하다. 그러나 선의가 반복적으로 동원되는 상황 자체는 한번쯤 질문해야 한다. 착한 마음이 국가의 책임 공백을 가리는 도구가 돼서는 안 되기 때문이다.소방공무원은 2020년 국가직으로 전환됐다. 국가는 재난 대응의 직접적 책임을 지겠다고 선언했다. 그로부터 5년이 지났다. 신분은 바뀌었다. 그러나 재정과 권한 구조는 여전히 지방 중심에 머물러 있다.국회입법조사처 자료에 따르면 2025년 기준, 시·도 소방본부까지 포함한 전체 소방 관련 예산은 약 8조 1478억 원이다. 이 가운데 국비 비중은 10.7%에 불과하다. 국가직 전환 직후 한때 11%를 넘었던 국비 비중은 이후 다시 낮아졌다.인건비 구조는 더 극명하다. 2025년 기준 소방공무원 인건비 가운데 국비 지원 비율은 약 8.6% 수준이다. 국가공무원 신분임에도 급여의 90% 이상을 지방정부가 부담하는 구조가 이어지고 있다.같은 국가직 공안 공무원인 경찰의 경우 인건비 부담이 국가 중심으로 설계돼 있다. 이에 비해 소방은 국가 단위 재난 대응을 수행하면서도 재정 책임의 대부분을 지방에 맡기고 있다. 이 구조를 과연 '국가직 전환'의 완성이라 부를 수 있을까. 물론 모든 변화에 시간이 걸린다는 점을 모르는 것은 아니다.재정 구조의 왜곡은 현장에서 지역별 격차로 나타난다. 국회입법조사처 자료에 따르면 2025년 기준 소방공무원 1인당 피복비는 지역에 따라 약 25만 원에서 70만 원까지 차이를 보인다. 위탁교육비 역시 지역 간 최대 10배 이상 격차가 발생한다.같은 국가공무원인데 근무 지역에 따라 장갑도, 교육도 다르다. 평상시에는 복지 격차로 보일 수 있지만, 대형 재난 상황에서는 대응 역량의 차이로 직결될 수 있다. 광역 단위로 인력이 차출되는 상황에서 출동 인력의 장비 수준과 훈련 환경이 제각각이라면, 현장의 안전성과 일관성은 어떻게 담보할 수 있을까.시민들의 기부는 언제나 선의에서 비롯된다. 그 마음을 폄하할 생각은 조금도 없다. 그러나 선의의 반복적 동원을 위한 캠페인이 무엇을 의미하는지는 짚어야 한다. 방열장갑은 복지 차원의 지원품이 아니다. 화재 현장에서 소방관의 안전과 건강을 지키는 필수 보호장비라고 할 수 있다.재정뿐 아니라 권한 구조 역시 일원화되지 않았다. 소방공무원은 국가직이지만, 소방사무는 여전히 지방자치법상 자치사무로 규정돼 있다. 소방본부는 시·도지사 직속 기관이며, 소방정 이상 고위 간부에 대한 인사권도 지방에 위임돼 있는 것이 사실이다.대형 재난이 발생하면 소방공무원은 지역 경계를 넘어 투입된다. 출동은 지방 단위에서 이뤄지지만, 재난의 성격은 이미 국가 단위다. 그럼에도 지휘와 권한은 분산돼 있다. 광역·복합 재난 상황에서 소방청 중심의 일원화된 지휘가 현장에서 충분히 작동하기 어려운 구조다.국가가 재난 대응의 책임을 지겠다고 선언했다면, 재정과 권한도 함께 책임져야 한다. 신분만 바꾸고 나머지는 지방에 남겨둔 채로는 국가직 전환의 취지가 현장에서 반복해서 흔들릴 수밖에 없다.소방관에게 진정으로 필요한 것은 일회성 기부가 아니라 지속 가능한 제도다. 시민들과 시민단체가 해야 할 일은 다음과 같은 질문을 국회와 행정부에 계속 던지는 것이다.입법청원, 예산 감시, 공개 질의. 이것이 진짜 연대의 방식이다. 선의는 소중하지만, 선의가 국가의 책임을 대체해서는 안 된다.소방공무원들이 얼마나 고생하는지, 시민들은 다 안다. 불길 속으로 들어가는 일이 어떤 의미인지도 안다. 찬바람에 노출되어 꽁꽁 얼어가는 손등의 아픔도 이해한다. 그래서 기부 캠페인 앞에서 마음이 흔들리는 것도 사실이다.하지만 그 마음이 매번 지갑으로만 이어져야 할 이유는 없다. 소방관이 시민의 선의에 기대 장비를 받는 모습보다, 국가가 책임지고 충분한 장비를 지급해 안전하게 근무하는 모습을 보고 싶다. 시민의 기부가 아니라, 시민의 세금으로 당당하게 지급받는 장비 말이다.소방관의 방열장갑은 '선물'이 아니어도 된다. 아니 '선물'이 아니어야 한다. 국가가 제 역할을 하면 되는 일이다. 우리가 바라는 것은 박수와 미담이 아니라, 소방관이 오래도록 안전하게 일할 수 있는 당연한 조건이다.