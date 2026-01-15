"김형석 독립기념관장과의 불편한 동거... 이제 끝내야"

큰사진보기 ▲독립기념관 앞에서 피켓을 들고 있는 이해석 씨 ⓒ 이재환 -이해석 제공 관련사진보기

보훈부는 지난해 감사를 통해 김형석 관장의 독립기념관 사적이용과 법인 카드 사적 결제 문제 등 14개 비위 사실을 적발했다. 지난 12일 김형석 관장의 감사 결과에 대한 이의 신청이 기각되면서 김 관장 해임 절차도 속도를 낼 것으로 보인다.이르면 이달 말 혹은 다음 달 초 김형석 독립기념관장에 대한 해임 절차가 진행될 것으로 전망되고 있다. 독립기념관 이사진이 이사회를 열고 김 관장에 대한 해임을 의결하면, 보훈부 장관의 제청으로 이재명 대통령이 김형석 관장을 해임할 수 있다.충남 천안시에 위치한 독립기념관 겨레누리관에서 농성을 벌이고 있는 이해석(이재만 독립지사 후손)씨의 감회도 남다를 수밖에 없다. 이씨는 지난해 김형석 관장이 "독립은 연합국의 선물"이라는 발언 직후, 독립기념관에서 149일째(15일 기준) 농성을 벌이며 김 관장의 퇴진을 요구하고 있다. 일각에서는 그의 농성투쟁은 그 자체로 '독립기념관 문제에 대한 대중의 관심을 지속하는 데 일조했다'는 평가가 나온다.이 씨는 <오마이뉴스>와의 전화 인터뷰에서 "김형석 관장의 의전이 여전히 이루어지고 있고 불편한 동거가 계속되고 있다"며 "하루 속히 상황이 종결되어야 한다"고 강조했다. 아래는 이해석씨와 나눈 대화를 정리한 내용이다."농성이 장기화 되다 보니 몸이 많이 힘들다. 하지만 그럭저럭 잘 버티며 지내고 있다. 어차피 최소 2월까지는 농성을 할 계획이다. 그 전에 상황이 종료되길 바란다.""그렇게 알고 있다. 독립기념관 이사회에서 해임이 결정되면 대통령이 수용할 것으로 기대하고 있다. 설 연휴가 시작되기 전에 김형석 관장이 해임되길 바란다.김형석은 지난 12월 6일부터 관장실로 출근을 하고 있다. 나도 그 옆에 있다. 불편한 '동거'가 계속되고 있다. 김형석이 출근하는 시간에 맞춰서 피켓 시위를 벌이고 있다. 보훈부 감사 결과에도 불구하고 김형석은 여전히 독립기념관 직원들의 의전을 받고 있다. (김형석 관장에게) 국민의 아까운 세금이 쓰이고 있는 것이다.""정치권과의 소통은 없다. 천안 지역 시민사회 단체들이 매일 두 시간씩 피켓 시위에 동참하고 있다. 큰 힘이 된다.""당사자가 일부 시인을 한 상황이다. 직접 사과도 했다. 하지만 일부 시위용품은 아직도 반환 받지 못했다.""응원하는 분들이 많다. 오전과 오후 하루 두 번 '김형석 관장 퇴진'을 촉구하는 피켓팅을 진행하고 있다. '거의 끝나간다', '조금만 더 힘내라', '추운데 마스크 좀 써라' 등의 말을 건네기도 한다.""독립기념관 이사회에서 김형석 관장의 해임이 결정되면 신속하게 처리해 주시길 바란다."