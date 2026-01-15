서울 시내버스 노사 협상 극적 타결... 정상 운행

큰사진보기 ▲차고에 주차돼 있는 버스들서울시내버스노조 파업으로 인해, 14일 저녁 10시경 서울시 강북구 수유동의 한 버스회사 차고지에 버스가 운행하지 않고 주차돼 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

서울시버스노조 파업이 14일 오후 11시 50분경 극적 타결됐다.서울버스노조(노측)와 서울버스운송사업조합(사측)이 14일 늦은 오후 서울지방노동위원회 특별조정위원회 2차 사후 조정회의에서 나온 2.9% 임금인상, 정년연장, 운행실태점검제도 개선 위한 노사정T/F 구성 논의 등 임단협 조정안을 수용했다. 이로써 15일 오전 4시부터 서울시내버스 운행이 정상화됐다.조정합의 직후, 박점곤 서울시내버스노조위원장은 "파업이 지속되면 시민의 불편이 가중화 될 것으로 보여 부족하지만 조정안을 받아 주기로 했다"며 "노사 분쟁으로 인해 서울시민들에게 불편을 드린 점을 죄송하게 생각한다"고 밝혔다.한편 서울시버스노동조합의 파업이 14일 이틀째 진행되면서 이날 오후 3시부터 서울지방노동위원회의 중재로 노사 조정협상을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 이날 노조는 오후 9시까지로 협상 시한을 못을 밨았지만 타결에 실패했다.하지만 시민들의 불편이 가속화되면서 부담을 느낀 노사 양측은 늦은 저녁까지 서울지방노동위원회 조정위원회의 중재로 노사 조정회의는 이어졌다.이날 서울시버스노동조합(위원장 박점곤)은 조정회의에 응하는 조건으로 통상임금을 거론하지 말 것과 공무원임금 인상수준인 3% 이상 인상 등을 내걸었다.사측인 서울시버스운송사업조합(이사장 김정환)도 노사정이 협력해 결론을 도출할 수 있게 최선을 다하겠다는 입장을 보였다.이후 곧바로 노조는 임금 3% 인상, 정년 1년 연장 64세(정년 후 임금피크제 폐지), 모니터링 감점제 폐지를 제시했다.지난 13일 1차 조정회의에서 앞서 박점곤 노조위원장은 "법원의 판결에 따른 정당한 통상임금 기준을 수용해야 한다"며 "체불임금 해결에 서울시가 나서라"고 촉구하기도 했다.서울시내버스 노사는 2025년 임단협 협상을 2024년 12월초 개시해 8차례 교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 이후 지난해 4월 23일 지방노동위원회 조정신청을 했지만 본조정을 노사 양측이 거부했다. 지금까지 사후조정 등을 포함해 16차례 교섭 및 조정을 시도했지만 이견차로 합의에 이르지 못하고 노조는 지난 13일 오전 4시부터 총파업을 선택했다.노사는 2024년 말부터 7차 교섭까지 노사자율교섭 원칙을 세웠다. 하지만 사측이 8차 조정회의에서부터 통상임금과 임단협을 연동해 협상을 하자고 입장을 바꾸면서 노측의 반발을 샀다. 노측 관계자는 "서울시가 통상임금 타결을, 사측에다 주문한 것으로 보인다"며 "통상임금은 교섭의 대상이 아니라 권리분쟁임으로 교섭테이블에서는 논의하는 것이 적절치 않다"고 거부했다.지난 12일 오후 3시 열린 지노위 사후 조정회의에서 공익위원들은 통상임금을 209시간, 정년 1년 연장, 모니터링 폐지 등을 조정안으로 제시해 사측은 수용했으나, 노측은 통상임금 논의 제외 등을 이유로 거부해 조정이 무산됐다.이후 노사는 쟁점인 통상임금을 거론하지 않고 2025년 임금과 단협만 논의하자는 데 의견을 모았고, 13일 오전 1시 지노위 조정위원들은 정년 1년 연장, 모니터링 감점 폐지, 임금 0.5% 인상안을 제시했다.이에 노측은 조정안에 대해 지부위원장 총회에서 논의했지만 만장일치로 부결됐다. 곧바로 노조는 지난 13일 오전 4시부로 총파업을 선택했다. 노조 관계자는 지난 13일 조합원 파업 참여율이 95%였고, 14일은 98.5%였다고 밝히기도 했다.버스 파업이 이어지자, 시민불편이 가속화되면서 14일 오후 3시부터 지노위 조정위의 중재로 사후 조정회의가 이어졌다. 노측이 요구안 임금 3% 인상, 정년 1년 연장(64세) 및 정년 후 임금피크제 폐지, 모니터 감점제 폐지 등을 최종안으로 제시했다.