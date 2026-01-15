"총구를 안으로 돌린 자해"... 한동훈 제명에 보수 언론조차 '뺄셈 정치' 질타

큰사진보기 ▲한동훈 "제명은 또 다른 계엄…이번에도 막겠다"한동훈 국민의힘 전 대표가 14일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라며 "국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표 제명 관련 15일 조선, 중앙, 동아일보 사설 요약 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘 윤리위원회가 14일 오전 1시, 한동훈 전 대표에 대한 제명을 의결했다고 발표했습니다. 당원게시판에 윤석열 전 대통령 부부 비방 글이 게시된 데 대해 한 전 대표의 책임이 있다는 이유에서입니다. 하지만 보수 언론들은 이번 결정을 두고 '정상적인 정당의 모습이 아니다'라며 거세게 비판하고 있습니다.<조선일보>는 이번 제명 과정이 상식을 벗어났다고 지적했습니다. 윤리위가 해당 계정 명의자가 한동훈으로 확인됐다고 발표했다가 몇 시간 만에 '직접 작성 여부는 확인 불가'로 정정하는 등 부실한 조사를 자인했기 때문입니다.사설은 "기본적 사실 관계도 확인 못 한 상태에서 최고 수준의 징계를 했다"라며 "정당의 익명 게시판에 비판 글을 올렸다는 이유로 제명까지 한다면 이는 민주 정당의 자격이 없다"라고 비판했습니다. 또한 윤리위가 한 전 대표를 향해 '마피아'나 '테러 단체'라는 표현을 쓴 것에 대해서도 "이성을 잃었다고 할 수밖에 없다"라며 감정적인 대응을 질타했습니다.특히 <조선일보>는 장동혁 대표의 이중적인 태도를 강하게 비판했습니다. 장 대표가 최근 계엄 사태를 사과하며 "폭넓은 정치연대를 하겠다"라고 화합을 약속했으나, 정작 주변에 극단 성향 인사들을 기용하고 새벽 1시에 정적을 제거하는 정반대의 행동을 보였다는 것입니다. 사설은 "이재명 정부의 독주를 막겠다면서 실제 총구는 당내로 향하는 자해 정치"라며 "제1야당의 비정상적 모습이 악화일로다"라고 꼬집었습니다.<중앙일보>는 장동혁 대표 체제의 국민의힘이 '이기는 변화'가 아닌 '반대파 축출'에만 몰두하고 있다고 진단했습니다. 당명까지 바꾸겠다며 쇄신을 외치더니, 실제로는 당내 갈등을 극대화하는 결정을 내렸다는 분석입니다.특히 <중앙일보>는 당사자의 해명도 제대로 듣지 않고 전직 당 대표를 기습 제명할 정도의 중대한 잘못인지는 의문이라며 비판의 수위를 높였습니다. 이어 "공천 헌금 의혹 당사자의 소명을 5시간 넘게 들은 더불어민주당의 사례와도 극명하게 대비된다"고 꼬집었다. 사설은 얼마 전까지 민주당의 입법 독주를 두고 표현의 자유를 억압하는 '입틀막'이라 비판하던 국민의힘이 정작 자기 당의 징계 절차에선 민주주의의 원칙을 어긴 것 아니냐고 반문했습니다.<중앙일보>는 "그러니 장 대표의 의중은 쇄신보다 '걸림돌 제거'에 있다는 비판이 나올 수밖에 없다"며 일침을 가했습니다. 국민의힘 내부에서도 "지방선거를 앞두고 해서는 안 될 '뺄셈의 정치'다"라는 비판이 쏟아지고 있는 만큼, 장 대표를 포함한 지도부가 이를 뼈아프게 새겨들어야 한다고 강조했습니다.<동아일보>는 이번 사태를 과거 친윤 지도부가 새벽에 대선 후보를 교체하려 했던 '날치기' 사건에 비유했습니다. 신문은 "당시 친윤 지도부는 석연치 않은 이유로 김문수 후보의 자격을 박탈한 뒤 새벽 2시 반에 한덕수 전 국무총리만 후보 등록을 할 수 있게 했다"며 이를 "친윤 세력이 자신들이 지원하는 인물을 후보로 만들려는 정치적 목적으로 절차를 무시한 채 당 후보를 몰아내려 한 전대미문의 졸렬한 공작극이었다"라고 강하게 비판했습니다. 이어 "그렇지 않아도 바닥이었던 당의 신뢰도는 더욱 곤두박질쳤다"라고 꼬집었습니다.또한 <동아일보>는 현 윤리위원장이 "김건희 여사를 옹호하고 부정선거 음모론에 동조했다는 논란이 제기된 인사"라는 점을 지적했습니다. 이에 친한계는 "윤 전 대통령 탄핵 찬성에 대한 보복"이라고 비판했고, 계엄에 사과했던 초재선 의원 23명도 "절차와 방식이 민주주의 원칙과 국민의 상식에 반한다"라며 입장문을 냈습니다.결국 <동아일보>는 "당사자를 배제한 채 아무도 모르게 제명을 결정하고 결과마저 새벽에 일방적으로 발표"한 것이 "'후보 교체 날치기'의 재판"이라며, 국민의힘의 퇴행이 어디까지인지 가늠이 안 된다고 직격했습니다.보수 언론들이 이토록 입을 모아 여당을 비판하는 이유는 명확합니다. 이번 제명이 정당한 징계 절차라기보다는, 특정 세력을 몰아내기 위한 권력 투쟁의 산물로 보이기 때문입니다.이들은 한결같이 "국민의 선택을 받지 못하는 정당이 존재할 이유가 없다"라며 국민의힘의 자멸적인 행태를 우려하고 있습니다. '총구가 안으로 향하는 자해 정치'를 멈추지 않는다면 보수 진영 전체가 궤멸할 수 있다는 경고를 장동혁 지도부가 끝내 외면한다면, 그 파국에 대한 책임은 오롯이 그들의 몫이 될 것입니다.