서울시의회 민주시민교육 활성화 토론회 개최

큰사진보기 ▲토론회 참석자 일부의 단체 사진 ⓒ 조예진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲강민정 전 국회의원 축사 ⓒ 조예진 관련사진보기

큰사진보기 ▲발제자와 토론자 ⓒ 조예진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 위 토론회에 발제자로 참여했습니다.

14일 오후 서울특별시의회 별관 제2대회의실에서 더불어민주당 이병도 서울시의원과 서울민주시민교육네트워크 공동주관으로 서울시 민주시민교육 활성화를 위한 토론회가 열렸다. 이번 토론회는 이병도 서울시의원의 개회사에 이어 국회의원 박주민, 박홍근, 서울시의원 최호정, 김인제, 성흠제, 최근에 교육감 출마선언을 한 강민정 전 국회의원이 축사를 건넸다. 축사에서 '2024년 12.3 비상계엄과 내란 사태로 인한 헌정사적 위기와 민주주의 퇴행을 거치면서 시민의 참여와 공적 연대를 목표로 하는 민주시민교육이 제도화되고 뿌리내려야 한다'는 점을 강조했다.토론회의 주된 목적은 이재명 국민주권정부의 국정과제의 하나인 '통합과 참여의 정치실현'을 반영하는 구체적 추진체계로 '시민참여와 숙의, 민주시민교육 및 시민사회 활성화'를 담당하는 국가시민참여위원회 설립과 「시민참여기본법」 제정 의의와 법안 내용을 서울의 시민사회와 함께 살펴보고, 시민사회가 어떤 준비를 해야 할지를 모색하기 위한 것이었다.토론회 좌장은 이창국 서울민주시민교육네트워크 상임대표가 맡았다. 첫 발제자인 류홍번 시민사회활성화전국네트워크 운영위원장은 '시민참여기본법' 제정이 개별법으로 흩어져 있는 시민사회 관련 법을 '참여'라는 키워드로 통합해 지원한다는 데 의의가 있다고 밝히며, 민주시민교육이 국가시민참여위원회와 시민참여기본법에 헥심 기능이자 전략 기반으로 제시됐음을 강조했다.두 번째 발제자인 송재영 수원대학교 공공정책대학원 교수는 시민참여기본법을 상위법으로 하면서, 각 지역의 특성과 필요를 반영한 민주시민교육이 전개돼야 한다고 주장하며 지역의 대응과 역할을 주문했다. 구체적으로 법 제정 전에는 지역 내 민주시민교육의 기반을 다지고, 법 제정 후에는 조례가 이미 제정된 지역에서는 조례에 바탕해 민주시민교육을 확장하며, 조례 미제정 지역에는 조례 제정을 추진하는 3단계 방식을 제안했다.두 명의 발제에 이어 세 명의 토론자가 토론에 나섰다. 먼저 황정옥 (사)민주시민교육포럼 공동대표는 시민참여기본법에서 민주시민교육원 설치 및 지역센터의 추진체계가 충분히 반영돼 있지 않다고 지적했다. 이재명 정부가 내란극복과 헌정질서 회복을 우선 순위로 두고 있다는 점을 밝히며 행정안전부와 국방부를 비롯한 부처의 헌법교육과 미디어 교육 강화를 비롯한 민주시민교육 현황을 소개했다. 이렇듯 확장된 민주시민교육을 통해 향후 민주시민교육 단독법을 추진하는 방향을 제시했다.이어서 필자(정치학 박사)는 위원회 설립과 법안 통과에 따른 시민참여 활성화와 함께 민주시민교육이 안착하려면 개별 지역사회에서 충분히 준비돼야 한다는 점을 강조했다. 서울시 25개 자치구 중 11개만 제정된 조례마저도 거점으로서 민주시민교육센터가 없는 실태와 자치단체장에 따라 조례가 사문화되고 있는 사례를 소개하며 조례가 미제정된 곳은 제정을 서두르고 상호 경계의 벽을 허무는 시민단체 네트워킹을 강화해야 한다고 주장했다.마지막으로 박종윤 은평아동청소년네트워크 상임대표는 아동·청소년 분야에서 민주시민교육의 한계와 연속성 부재를 지적했다. 현재 학교의 상황에 대해 "경쟁 중심 교육이 고착화돼 있으며, 이는 공존과 연대 가치 함양을 목표로 하는 민주시민교육과 구조적 괴리를 보인다"라고 진단했다. 시민참여기본법이 지역 차원의 거버넌스 구축으로 이어져 교실을 넘어 삶터로 확장되는 실천적 시민교육이 필요하다고 강조했다.마지막 순서인 전체 토론에서, 시군구 단위에서 '시민참여위원회를 설치할 수 있다'는 임의규정에 관한 우려와 이에 대한 대응 방법에 대한 토론이 이어졌다. 류홍번 운영위원장은 광역 시도와는 달리 시군구의 임의조항에 관해서는 개별 지역사회 특성과 지방행정의 자율성을 존중한 것임을 설명했고, 송재영 교수는 상위법 제정에 따른 지역사회의 대응을 다시 한번 강조했다.이날 토론회는 국가시민참여위원회와 시민참여기본법이 민주시민교육의 제도적 기반을 마련하고 전략적 위상을 확인하는 출발점이 될 수 있다는 공감대를 확인하는 자리였다. 6월 지방선거를 앞두고 있어 속도감 있는 법 제정을 위한 시민사회의 공동 대응과 노력이 필요하다는 점도 공감할 수 있었다. 참석자들은 향후 법 제정 과정에서 지역 현실과 현장 목소리가 충분히 반영돼야 한다는 점을 강조하며, 서울을 비롯한 각 지역에서 민주시민교육이 뿌리내릴 수 있도록 시민사회와 지방정부, 정치권의 긴밀한 협력이 필요하다고 입을 모았다.