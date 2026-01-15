쿠팡 '셀프 조사'에 경고... 개인정보위 "홈페이지 공지 즉각 내려라"

큰사진보기 ▲송경희 개인정보보호위원회 위원장이 지난 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 개최된 '2025년 제26회 개인정보보호위원회 전체회의'에서 모두발언을 하고 있다. 25.12.10 ⓒ 개인정보위 제공 관련사진보기

개인정보보호위원회(이하 개인정보위)가 최근 발생한 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 관련해 쿠팡 측의 대응 방식이 부적절하다고 지적했습니다. 특히 쿠팡이 공식 조사 결과가 나오기도 전에 이른바 '셀프 조사' 내용을 공지해 국민들에게 혼란을 준 점을 핵심 문제로 꼽았습니다.개인정보위는 14일 제1회 전체회의를 개최하고 쿠팡의 개인정보 유출 사고에 대한 대응 현황을 점검했습니다. 위원회는 쿠팡이 현재 앱과 웹페이지에 게시 중인 유출 사고 관련 공지를 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.개인정보위는 "쿠팡이 유출자로 지목된 전직 직원과의 접촉을 통해 얻은 일방적인 진술을 마치 공식 조사에서 확인된 사실처럼 공지했다"라며 "이는 국민들이 상황을 오인하도록 할 뿐만 아니라 정확한 유출 내용과 피해 범위를 파악하기 어렵게 하는 조사 방해 행위에 해당할 수 있다"라고 말했습니다.실제로 쿠팡은 자체 조사를 근거로 유출 경위 등을 공지체 왔으나, 위원회는 이것이 정보주체의 권리 행사를 방해할 우려가 있다고 판단했습니다. 이미 지난해 12월 두 차례나 개선 권고를 의결했음에도 불구하고 쿠팡의 이행 상황이 형식적이고 미흡하다는 점도 도마 위에 올랐습니다.또한 개인정보위는 쿠팡이 조사 과정에서 자료 제출 요구에 응하지 않거나 지연 제출하는 행위가 반복되고 있다는 점을 강조했습니다.개인정보위는 "조사 과정에서의 자료 제출 지연 등은 차후 제재 처분 시 가중 요건으로 작용할 수 있음을 엄중히 경고한다"라며 "쿠팡 앱과 웹 내에 개인정보 유출 조회 기능을 마련하고, 배송지 명단에 포함된 정보주체들에게 유출 통지를 신속히 진행하라"라고 말했습니다.이러한 개인정보위의 강경한 태도는 지난해 말부터 이어진 쿠팡의 불투명한 대응에서 비롯되었습니다. 쿠팡은 지난해 12월 25일 성탄절 휴일에 "유출자를 특정하고 모든 장치를 회수했음을 확인했다"라며 "유출자가 3300만 명의 정보에 접근했으나 실제 저장된 것은 3000개 계정뿐이고 이마저도 모두 삭제했다"라는 자체 조사 결과를 발표한 바 있습니다.하지만 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 당일 곧바로 반박 자료를 내고 쿠팡에 강력히 항의했습니다. 과기정통부는 "민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 알린 것에 대해 강력히 항의했다"라며 "쿠팡의 주장은 조사단에 의해 전혀 확인되지 않은 사항이다"라고 말했습니다.법조계와 전문가들은 쿠팡이 수사기관의 공식 절차 전 유출자를 직접 만나 노트북을 회수하는 등 증거 오염 우려가 있는 행동을 하고도 이를 '정부 협조'로 포장했다고 지적합니다. 이는 향후 예상되는 대규모 집단 소송에서 손해배상액을 줄이기 위해 유출 규모를 1만분의 1 수준으로 축소 발표한 '셀프 면죄부'용 꼼수가 아니냐는 비판이 나오는 이유입니다.사법 방해 의혹뿐만 아니라, 정부의 규제와 감시마저 무력화하려 했다는 비판도 제기되었습니다. 경제정의실천시민연합(이하 경실련)은 14일 "쿠팡은 삼성이나 SK 등 4대 그룹보다 많은 국회 보좌진을 싹쓸이했다"라며 "물류 전문성이 전무한 이들을 대거 채용한 것은 노동, 플랫폼 공정화 등 집중된 규제 이슈를 피하려는 '인력 쇼핑'이자 규제 포획 의도가 의심된다"라고 주장했습니다.특히 쿠팡이 사후 업무 내역 제출 의무가 없는 3~4급 이하 실무진을 골라 채용하는 방식으로 심사망을 피했다는 지적이 나옵니다. 경실련은 "윤리위가 잠자고 있는 조사 권한을 깨워 이들이 과거 국회 업무와 연관된 로비를 벌였는지 전수 조사해야 한다"라며 "보좌진들이 규제 대상 기업의 방패막이로 전락하는 것을 막아야 한다"라고 강조했습니다.