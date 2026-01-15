제명의 정치학, 절연과 퇴출 사이

AD

최근 정치권에서 가장 큰 뉴스는 제명 소식이다. 제명 릴레이라고 불러도 좋을 만큼 유명 정치인들의 제명 관련 보도가 이어지고 있다. 공천비리와 뇌물 사건에 연루된 강선우 의원이 민주당에서 탈당했지만 곧바로 제명 처분됐다. 수많은 비리와 추문에 휩싸인 김병기 의원 역시 민주당 원내대표직을 스스로 내려놓았지만, 이후 열린 윤리심판위 심의 결과 제명이 권고됐다. 불법계엄을 일으킨 전직 대통령 윤석열이 특검에 의해 내란혐의로 사형을 구형받은 밤 사이에, 국민의힘은 전직 당대표였던 한동훈을 당원게시판 여론조작 사유로 기습 제명 결정했다.'제명'이란 말 그대로 이름을 없애거나 잘라내 소속원 자격을 박탈한다는 뜻이다. 문제를 일으킨 개인을 조직과 분리해 스스로 책임을 지게 하거나, 사인의 잘못으로 축소해 조직의 안정과 회복을 도모하려는 의도에서 수행되는 행위다. 1979년 9월 유신정권 시기 김영삼 전 대통령이 신민당 총재 시절 <뉴욕타임즈>와 인터뷰하며 민주주의를 말살하는 박정희 정권에 대한 미국의 지지를 철회해달라고 했다는 사유로 당했던 국회의원직 제명 사례가 제일 유명하다. 그 밖에도 여러 정권이 위기에 닥치거나, 권력투쟁 과정 중에 혹은 불법과 비리, 부정행위가 발각돼 정당에서 제명 처분된 일이 드물게나마 있었다.제명은 법적 처벌과는 다른 차원의 정치적 조치이지만 정당 소속의 정치인에게는 치명적인 처분이기도 하다. 당이 문제의 인물과 관계를 완전히 끊어내겠다는 선언에 가깝기 때문이다. 정당에서 제명은 최후의 수단으로 사용됐다. 정치인에게 제명 처분은 곧 정치적 터전을 상실하고 차후 선거에서 무소속 후보로 맨땅에 서야 한다는 사실을 의미한다. 즉, 정당의 제명 조치는 한국처럼 소선거구제 거대 양당 체제 하에서 정치 생명의 연장이 어려워졌다는 뜻이기도 하다.과거에는 보기 쉽지 않았던 제명 사례가 근래 정치권에서 여야 가리지 않고 동시적으로 터져 나오는 모습은 꽤나 흥미롭다. 제명이 의결되는 순간은 이미 문제를 일으킨 개인과 소속 정당 사이에 그 갈등과 상처를 봉합하기 어려운 국면에 이르렀다는 의미이기도 하다. 제명은 당이 더 이상 개인을 보호하거나 함께 가지 않겠다는 선언에 가깝다. 제명은 개인에게 책임을 온전히 돌리는 동시에 당의 정체성과 도덕적 경계를 재확인하는 의례 행위인 셈이다.최근 여야 가리지 않는 제명 릴레이가 유난히 요란스럽게 보이는 이유도 각자의 사정과 연유는 다르지만, 제명이라는 절차를 통해 향후 예정된 기초선거와 총선을 앞두고 의도하는 바가 노골적이기 때문이다. 또한 제명이라는 최후의 수단을 동원할 수밖에 없는 절연의 제스처가 여야 모두 궁박한 사정을 보여주는 것도 공통점이라 할 것이다.강선우 의원 사례에서 드러나듯 민주당에서 탈당과 제명이 연이어 이어진 장면은 공천비리 사태에 있어 정당의 공적 책임을 최소화하려는 전략에 가깝다. 개인의 선택처럼 포장된 탈당에 뒤이어 당의 공식적 제명이 곧바로 이어진 까닭은 부정행위에 대한 책임을 문제적 개인에게 전적으로 뒤집어 씌우려는 의도였다. 이제 제명 조치까지 해서 완전하게 절연한 상태이니 공천이라는 제도적 절차를 통해서 재선에 이른 소속 정당 국회의원의 범죄 혐의를 묵인하거나 방조한 조직의 책임은 더 이상 묻지 말라는 식이다.김병기 의원에 대한 제명 권고 역시 마찬가지다. 원내대표 직을 내려놓는 행위만으로는 사안이 해소되거나 국민의 신뢰가 회복되지 않는다는 판단을 했다는 뜻이다. 민주당은 뒤늦게나마 제명 결정을 통해 문제적 개인과 완전히 단절하려는 제스처를 취했다. 실제로 강선우 의원에게는 전광석화처럼 내려졌던 제명 조치가 김병기 의원에게는 더디게 적용된다는 비판이 나오던 참이었다.이처럼 뒤늦은 제명 결정은 아이러니하게도 그동안 정당 내부에서 작동하지 않았던 내부 통제 장치의 부재를 증명한다. 민주당은 김병기 의원의 부정행위를 '휴먼 에러'라 칭하며 민주당의 시스템 자체에는 문제가 없다는 식으로 발뺌했다. 휴먼 에러를 막기 위해 도입된 것이 정당의 시스템일텐데, 휴먼 에러가 드러났다면 그것이 바로 시스템이 미비하거나 제대로 작동하지 않았다는 방증이다.국민의힘의 한동훈 제명 결정 또한 초점화된 문제적 개인과 절연하려는 의도를 고스란히 드러내고 있다는 점에서 민주당의 제명과 본질적으로 다르지 않다. 전직 대통령이 헌정 질서를 유린한 범죄 혐의로 법정에 서고 사형 구형을 받는 순간, 윤석열과 갈등을 빚으며 계엄해제에 앞장선 전직 당대표를 제명 결의하는 행위는 계엄에 대한 책임을 희석하는 동시에 탄핵과 파면에 따른 정권 교체에 대한 책임을 묻고 극우적 세력 중심으로 정당을 재구조화하려는 전략적 판단에 가깝다. 겉으로는 해당행위와 부정행위를 저지른 인물을 처벌해 당의 윤리 기준을 세운다는 명분을 내세우지만, 실상은 희생자를 지정해 정치적 제물로 삼아 위기를 돌파하겠다는 뻔한 수법에 불과하다. 한동훈 제명 의결은 특정 사안의 진위 여부를 넘어 국민의힘이 여전히 친윤 세력에 의해 볼모 잡혀 있다는 치명적 약점을 드러낸다.양당 모두 야심차게 제명권을 행사했지만, 그 내막을 모두 알고 있는 국민들의 반응은 뜨뜻미지근하다. 이렇듯 정당의 제명 조치는 곧바로 쇄신이나 신뢰 회복으로 이어지진 않는다. 오히려 반복되는 제명은 정당 내부 민주주의의 취약성과 권력 집중의 폐해를 반증한다. 위기가 발생하면 관련된 인물만 꼬리자르기식으로 잘라내고 거대한 조직만 살아남는다.이 방식은 단기적으로 효과적일 수 있으나 장기적으로는 정당 조직의 뿌리를 썩게 만드는 길이다. 개인에게 모든 잘못을 떠넘기거나 내부의 적으로 간주하는 방식으로 제명을 제멋대로 활용해 절연하거나 퇴출시키는 것만이 능사가 아니다. 절연이 개인적 감정의 분리에 가깝고 퇴출이 공적 퇴장을 강제하는 조치라면, 최근 연이은 정치인들의 제명은 절연과 퇴출 사이의 아슬아슬한 줄타기일 뿐이다.우리 정치에 정작 필요한 것은 죄책을 지닌 개인과의 감정적 절연이 아니라 공적 퇴출의 시스템화일지도 모른다. 감정적이고 선언적인 절연은 해답이 될 수 없다. 사회적·조직적 차원에서 작동하는 제도적 퇴출 방식이 필요하다. 공천 단계에서부터 윤리 검증을 상시화하고, 중대한 비위가 드러날 경우 당적 유지 자체가 불가능하도록 명문화된 규칙을 마련해야 한다. 윤리위원회는 사후적 심판 기관이 아니라 권력 행사의 전 과정에 개입하는 상설 통제 기구로 재설계돼야 한다. 더 나아가 제명 이후에도 정당 재진입을 제한하는 장치, 즉 '정치적 퇴출'의 실질적 효과를 담보하는 제도적 장벽도 구비해야 한다.당장의 면피를 위해 제명시킨 인물들을 선거 직전 선거 공학적 목적에서 은근슬쩍 다시 복당시키면 말짱 도루묵이다. 오늘의 제명이 내일의 복권을 막을 수 없는 한 제명은 문제를 일으킨 정치인에 대한 적절한 처분이 될 수 없다. 그저 눈 가리고 아웅하는 식의 정치놀음으로밖에 보이지 않는다. 문제가 있거나 같은 편이 아닌 정치인을 울타리 밖으로 몰아내는 데에만 혈안이 된 허울뿐인 제명 조치가 계속되는 한 민주주의의 적들이 반복적으로 등장하는 구조를 막을 수 없다. 제명 조치가 그저 당을 보호하고 자기 편을 뭉치게 하는 데에만 쓰이고 있는데 국민들이 납득할리 없잖은가.