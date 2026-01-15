교육계 첫 타운홀미팅, '사회적 대화'는 현장에서 이미 진행되고 있었다

▲ 14일 오후, 공주대학교 백제교육문화관 강당을 가득 메운 700여 명의 교사와 교육 관계자들이 '사회적 대화'의 시작을 기다리고 있다. ⓒ 최준혁 관련사진보기

▲ 이번 행사는 원활한 소통을 위해 80여 명의 퍼실리테이터가 투입됐다. 사진은 현장에서 배포된 '생산성 있는 토론'을 위한 가이드와 행사 안내 리플릿. ⓒ 최준혁 관련사진보기

▲ 'AI 디지털 시대 미래인재 양성' 정책. 정부의 화려한 정책 슬라이드가 넘어가고 있지만, 현장 교사들은 '기술 도입의 속도'보다 학생 발달 단계에 맞는 '철학적 가이드라인'이 먼저라고 입을 모았다. ⓒ 최준혁 관련사진보기

▲ 2의제 '공교육과 사교육' 토론이 시작되는 모습. 단순한 정책 전달이 아니라 현장의 고민을 나누는 강의실 토론은 행사 내내 뜨거운 열기 속에 진행됐다. ⓒ 이래영 관련사진보기

▲ 의제별 원탁 토론에서 정리된 현장 교사들의 의견이 타운홀 미팅 질의와 제안으로 이어지고 있다. 각 의제별 토론 결과는 장관과의 직접 대화 과정에 반영됐다. ⓒ 최준혁 관련사진보기

▲ 원탁 토론 장면. 퍼실리테이터의 안내 아래 교사들이 각자의 경험과 문제의식을 공유하며 숙의 중심의 토론을 진행하고 있다. ⓒ 최준혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 공주대학교에서 열린 ‘대한민국 교육의 미래를 만드는 사회적 대화’ 타운홀미팅 현장을 취재하며, 의제별 토론에서 제기된 교사들의 질문과 의견을 정리한 것이다. 인공지능 교육을 포함한 주요 의제들은 강연보다는 질의와 토론 중심으로 진행되었으며, 현장 교사들의 문제의식과 제안이 공유되었다.