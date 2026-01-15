메뉴 건너뛰기

26.01.15 09:38최종 업데이트 26.01.15 09:38

성일종 "한동훈, 큰 정치 하고 싶다면 먼저 사과하라"

"정치적 문제를 법으로 풀겠다는 것은 정치 포기"... 양측에 "선당후사 정신으로 갈등 자제" 촉구

3선의 국민의힘 성일종(서산·태안) 의원이 제명당한 한동훈 전 대표를 향해 “사과하라”고 요구했다.
3선의 국민의힘 성일종(서산·태안) 의원이 제명당한 한동훈 전 대표를 향해 “사과하라”고 요구했다. ⓒ 성일종 SNS 갈무리

국민의힘 3선 성일종 의원(서산·태안)이 제명된 한동훈 전 대표를 향해 공개적으로 사과를 요구했다.

성 의원은 국민의힘 윤리위원회의 14일 SNS를 통해 "한동훈 전 대표 징계 문제로 당원들과 국민의 우려가 커지고 있다"며 이같이 밝혔다.

앞서 국민의힘 윤리위원회는 14일 새벽, 이른바 '당원 게시판' 논란과 관련해 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다. 이에 대해 한 전 대표는 "국민과 함께 민주주의를 지키겠다"며 징계 처분에 반발했다.

이후 일부 의원들과 지지자들은 이번 중징계가 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다며 제명 취소를 요구하는 등 당내 갈등은 더욱 격화되고 있다.

이런 가운데 성 의원은 한 전 대표를 향해 "계엄과 탄핵, 당원 게시판 논란까지 모두 한 전 대표 재임 시기에 벌어진 일"이라며 "큰 정치를 하고 싶다면 스스로를 돌아보고 결자해지 차원에서 먼저 사과하는 것이 맞다"고 주장했다.

성 의원은 한 전 대표뿐 아니라 장동혁 대표를 향해서도 "정당이 정치적 행위 하나하나를 당헌·당규로만 재단한다면 일반 법정과 다를 바 없다"며 "정당 대표는 반대 진영까지 포용하는 정치력을 보여야 한다. 이번 사안을 대승적 차원에서 정치로 풀어가길 바란다"고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "정치적 문제를 법으로 해결하겠다는 것은 정치를 포기하는 것"이라며 "지금은 한 전 대표와 장 대표 모두 냉정한 판단으로 당과 국민을 위한 길을 찾아야 할 때"라고 말했다.

성 의원은 끝으로 "국민이 지켜보고 있다"며 "선당후사의 정신으로 더 이상의 갈등을 자제하고, 당원과 국민을 위한 상생의 결단을 내려달라"고 두 사람에게 촉구했다.

이같은 입장에 성 의원의 SNS에는 '감사 결과는 조작', '한 전 대표가 왜 사과해야 하는지 이해할 수 없다'는 반응과 함께 '장 대표의 포용이 필요하다', '제명이면 이미 끝난 것 아니냐'는 의견이 엇갈렸다. 동시에 '당 분열은 곧 패배의 지름길'이라는 우려 섞인 반응도 나왔다.

