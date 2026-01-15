'집단 사퇴' 검찰개혁추진단 자문위원들 "봉욱, 개혁 거스른 책임자"

큰사진보기 ▲기자회견기자회견 하는 검찰개혁추진단 자문위원 6인 ⓒ 연합뉴스 제공 관련사진보기

검찰개혁을 위해 구성된 국무총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원 6인이 집단 사퇴했다. 정부가 입법 예고한 공소청·중대범죄수사청(중수청) 법안이 검찰 권력을 해체하기는커녕 다른 이름으로 되살리는 내용이라는 판단에서다. 이들은 정부안의 공소청·중수청 법안 전면 재검토를 요구하며, 검사 출신 봉욱 대통령실 민정수석을 직접 거론해 "대통령의 검찰개혁 지시를 정면으로 거스른 책임자"라고 규정했다.14일 국회 소통관에서 열린 기자회견에는 서보학 경희대 법학전문대학원 교수와 한동수·김필성·장범식·김성진 변호사, 황문규 교수 등 자문위원 6인이 참석했다. 이들은 공동 성명을 통해 "자문위원회는 실질적 논의 기구가 아니라 이미 결론이 정해진 법안을 합리화하기 위한 들러리에 불과했다"며 자문위원직에서 물러난다고 밝혔다.이들은 이번 사퇴를 개인적 결단이 아닌 시대적 책임으로 설명했다. "검찰 권력이 다시 국민 위에 군림하는 상황을 막기 위해 의병의 심정으로 나선다"는 말은 이날 기자회견의 성격을 압축적으로 보여주는 표현이었다.자문위원들이 집단 사퇴를 결심한 직접적 계기는 지난 12일 공개된 정부의 공소청·중수청 입법 예고안이었다. 이들은 법안을 처음 접했을 당시 "논의의 결과물이라고 보기 어려웠다"고 입을 모았다. 수개월간 이어진 자문위원회 논의에서 제시된 핵심 권고가 대부분 사라졌고, 일부 조항은 자문위에서 논의조차 되지 않은 채 포함됐다는 것이다.자문위원들은 검찰개혁추진단의 운영 방식 자체를 문제 삼았다. 개혁의 대상이어야 할 법무부 파견 검사들과 검사 출신 민정수석이 논의를 주도하면서, 검찰 권력을 실질적으로 축소하는 방향의 의견은 구조적으로 배제됐다는 주장이다. 이들은 이를 두고 "국민에게 검찰개혁이 진행 중이라는 이미지를 연출하기 위한 형식적 절차"라고 비판했다.특히 자문위원들은 자신들의 역할이 법안 설계 과정에서 철저히 주변화됐다는 점에 강한 모욕감을 드러냈다. 자문위원회는 의견을 제출했을 뿐, 최종안에는 반영 여부에 대한 설명조차 없었다는 것이다. 이들은 "이런 방식이라면 자문위원회는 애초에 존재할 이유가 없다"고 말했다.공소청법에 대한 비판은 검찰개혁의 방향성과 직결된 문제로 제기됐다. 자문위원들 다수는 기존 검찰 조직이 가진 권력 집중의 핵심 원인으로 3단계 위계 구조를 지목하며, 고등검찰청을 폐지한 2단 구조 전환을 권고해 왔다. 그러나 정부안은 대검-고검-지검 체계를 사실상 유지했다.공소청 수장의 명칭 또한 기존 '검찰총장'을 그대로 답습했고, 검사의 직무 범위는 축소되기는커녕 오히려 확장 해석이 가능한 조항들이 포함됐다. 경찰 수사에 대해 협력 수준을 넘어 사실상 요구와 통제가 가능한 규정이 들어가면서, 과거의 수사지휘권이 다른 형태로 복원될 수 있다는 우려가 제기됐다.검사의 신분 보장과 항고 제도 역시 현행 검찰청법의 틀을 벗어나지 않았다. 자문위원들은 "검찰청을 폐지해 놓고 검찰의 위상과 특권을 그대로 유지하는 것은 자기모순"이라며, 이런 구조라면 검찰개혁의 명분 자체가 무너진다고 지적했다.중수청법을 둘러싼 논란은 공소청보다 더 본질적인 문제를 드러냈다. 자문위는 중대범죄 전담 수사기관의 성격상 수사 범위를 제한해야 한다며 4대 범죄 중심의 설계를 제안했지만, 정부안은 오히려 이를 9대 범죄로 확대했다. 논의되지 않았던 범죄 유형까지 포함되면서, 중수청의 권한이 과도하게 넓어졌다는 평가가 나왔다.이로 인해 중수청과 경찰청 국가수사본부 간 수사 중복과 충돌 가능성이 커질 것이라는 우려도 제기됐다. 특히 수사 경합 시 중수청에 우선권을 부여한 구조는, 중수청이 주목도 높은 사건만 선별적으로 다루는 결과를 낳을 수 있다는 지적이다.조직 구조 역시 논란의 핵심이었다. 자문위원들은 중수청을 수사관 중심의 단일 체계로 구성해야 한다고 보았지만, 정부안은 수사사법관과 전문수사관으로 나뉜 이원 구조를 채택했다. 자문위원들은 수사사법관이라는 지위가 검사 출신에게 유리하게 작동할 가능성이 크다고 보고, 중수청이 다시 검사 중심 조직으로 굳어질 수 있다고 우려했다.더 나아가 중수청이 수사를 개시하면 공소청에 통보하도록 한 규정과, 공소청 검사가 추가 입건을 요청할 수 있도록 한 조항은 수사와 기소의 경계를 허무는 장치로 지목됐다. 자문위원들은 이를 "형식은 분리, 실질은 결합"이라고 평가했다.자문위원 6인은 기자회견에서 봉욱 대통령실 민정수석을 직접 거론하며 책임론을 제기했다. 이들은 검사 출신 민정수석이 검찰개혁추진단 논의를 사실상 주도하며, 해체 대상이었던 검찰 권력을 새로운 제도에 재편입하는 방향으로 법안을 설계했다고 주장했다.자문위원들은 이번 정부안의 성격을 단순한 정책 선택의 문제가 아니라 정치적 책임의 문제로 규정했다. 이는 "국민의 요구로 시작된 검찰개혁을 거스른 행위이자, 대통령의 개혁 의지를 왜곡한 결과"라는 것이다.자문위원들은 공식 직책에서는 물러나지만, 검찰개혁을 위한 문제 제기는 멈추지 않겠다고 밝혔다. 이들은 국회를 향해 "정부안을 그대로 통과시키는 것은 또 하나의 검찰을 만드는 결과가 될 수 있다"며 원점 재검토를 촉구했다. 동시에 시민들에게도 "검찰 권력이 다른 이름으로 되살아나지 않도록 끝까지 감시해 달라"고 호소했다.