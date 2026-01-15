큰사진보기 ▲이민숙 시인의 네 번째 시집 <첫눈이야>(문학과 행동) 표지 ⓒ 안준철 관련사진보기

혈관과 링거액을 이어준 건 배꼽!

배꼽만 배꼽이 아니라

하늘과 땅 사이를 잇는 선처럼 아픈 내 몸의 링거도 배꼽

배꼽만 배꼽이 아니라

넘어져 퉁퉁 부어오른 무릎을 일으켜 세우는 기브스도

굽힐 수 없는 무릎을 어루만진다 사알살 배꼽!

내 배꼽, 목숨 하나 창조하면서 떼어냈을 엄마 배꼽!

-<줄> 전문

여인들은 여자를 벗으며/밤새 식은땀을 흘린다 어느 날부터/더 이상 간직할 자궁이 없어 흘러내리는 액체/버릴 수도 껴안을 수도 없다 붉디붉은 꽃잎/후두둑! 쏟아지는 벼랑 끝에서/날개마저 젖어 날 수도 없는 노을에 터벅터벅 닿는다/시도 때도 없이 휘몰아쳤던 열애의 봄비/찬 샘물 뜨거운 비등점으로 솟구쳤던 첫사랑 뒤로 하고

-<마지막 동백-전옥주> 부분

여수 앞바다 푸른 눈동자!/그들의 가슴에 총을 겨누고서 어떤 청춘의 창작실을 꿈꿀 수 있으랴

-<여수 피에타> 부분

여자는 피투성이로 죽어 있고/아가는 젖을 빨고 있다

-<바람과 뿌리-나븐승이에서> 부분

한 잎의 병든 이파리가 수술대 위에 누웠던 그때/여기에서 저기까지 알 수 없이 까마득한 길은 무의미해지고 /오늘, 지금, 이 순간이 영원하다는 걸 알았던 그때//사랑하는 사람은 밤새 내 주위를 맴돌며/우주의 빛이 꺼지지 않기를 기원했다/죽음의 깊은 그림자를 붙들고 그러나, 삶의 최상인 에로스를 느꼈다

-<내 생애 최고의 날> 부분

그는 태어났지 풍경으로부터//인상적인 하루, 옷을 벗었다 입었다 사랑을 벗었다 깨뜨렸다//마침내 벌거숭이가 되지//집시처럼 강물처럼, 잠시도 머물 줄 모르는 생生

-<풍경은 왜 입었다 벗었다 하지?> 전문

이민숙 시인의 네 번째 시집 <첫눈이야>(문학과 행동) 첫 자리에 실린 시다. 제목은 '줄'인데, 7행의 길지 않은 시에 배꼽이란 단어가 아홉 번이나 나온다. 배꼽은 엄마의 자궁에서 엄마와 하나로 이어지는 탯줄을 끊어낸 흔적이다. 시의 화자는 혈관과 링거액을 이어주는 이음매 자리를 매만지다가 배꼽을 떠올린 듯하다.링거줄과 탯줄부터 모양이 닮았다. 그래도 그렇지. 인공물과 자연물을 하나의 동류항으로 묶은 관찰력이 놀랍다. 화자의 관찰력은 상상력으로 이어져 "무릎을 일으켜 세우는 기브스"로까지 눈길이 간다. 그때 병상에서도 시인의 눈빛은 얼마나 빛났을까?이민숙 시인은 죽음의 문턱을 건너온 경험이 있다. 나 또한 그런 경험이 있지만 그녀에게는 있고 나에게는 없는 것이 있다. 자궁이다. 나야 남자니까 당연한 일이지만 그것만이 아니다. 시의 확장은 늘 나에게 숙제 같은 것이었는데 다음 시를 읽어보자.여인들이 여자를 벗고 식은땀을 흘리기 시작하는 것은 갱년기의 한 증상이다. 어느덧 나이 칠십 줄에 든 시인은 어느 날 동백으로 유명한 여수 오동도에 갔다가 땅에 떨어진 붉디붉은 꽃잎을 본 듯하다. "더 이상 간직할 자궁이 없어서 흘러내리는 액체"로 표현된 처연하면서도 도저한 자궁의 상상력은 여기서 그치지 않고 여수에서 광주로 확장된다.'전옥주'라는 부제가 붙은 <마지막 동백>은 "어둠의 빛 별리의 사랑 마지막이라는 우주가 꼬리를 물고 오리니/전옥주 그녀, 세상의 처절한 소리로 우주를 흐르게 하였으니"라고 우리의 아픈 현대사의 전승된 기억을 노래한다. 전옥주는 1980년 5.18광주민주화운동 때 가두방송으로 시민들에게 광주시민 학살의 참상을 알린 바 있다.그 일로 계엄군에 끌려가 모진 고문과 여성으로서 견디기 어려운 수모를 겪는다. 옥고를 치르고 사면이 되어 석방된 뒤에도 평생 심한 고문 후유증을 겪어 밤낮없이 트라우마에 시달린다. 그 야만의 시대에 그녀는 얼마나 많은 피를 흘렸을까?이민숙 시인은 순천에서 태어나고 자랐지만 지금은 여수에서 살고 있다. 우리의 근현대사에서 순천과 여수는 국가권력에 의해 자행된 폭력이 난무했던 비극의 현장이었다. 한때는 여순반란사건으로 불리기도 했던 <여순 10.19>의 뿌리에 <제주 4.3>이 있다. 이번 시집에는 순천과 여수, 제주, 그리고 광주에서 "기쁨보다는 상흔을 먼저 익힌 감성"으로 쓴 시가 여러 편 수록되어 있다.이규배 시인은 시집 발문에서 "역사적 아픔과 존재의 기억을 트라우마라는 범주에 단순히 머물게 하거나 가두어 두지 않고 이를 딛고 나와서 삶과 죽음, 존재와 비존재, 인간과 인간의 경계를 허물고, 그 사이를 잇는 입자, 또는 파동의 '줄'을 노래했다"라고 평한다.이번 시집의 표제시인 <첫눈이야>에는 백혈병으로 일찍 세상을 등진 남동생 이야기가 나온다. 깜깜한 밤하늘에 흰 눈이 펑펑 내리는 퍽 낭만적인 시집 표지의 분위기와는 사뭇 거리가 멀다. 거기에 "뜨겁게 흘러내리는 샤워 꼭지의 물방울, 나 첫눈이야!"라는 조금은 생뚱맞은 문장으로 시작하여 조금은 당혹스럽기조차 하다."첫눈은 얼굴 흰 남동생과의 희디힌 이별"이라는 시구에 이어지는 "열여섯 초경을 치르다가 부딪친 죽음으로부터/심장을 덮치며 첫눈은 온다"에 와서야 나는 뒤늦게 "초등학교 6학년도 못 마치고 하늘나라로" 간 얼굴이 유난히 희었던 시인의 남동생 이야기를 들었던 기억이 났다. 그런데 뜨겁게 흘러내리는 샤워 꼭지의 물방울과 첫눈 사이에는 어떤 연결고리가 있는 것일까?다음 행 "뜨겁게 흐르는 눈물, 나 첫눈이야!"에서 그 답을 찾을 수도 있겠다. 뜨겁게 흐른다는 점에서는 샤워 꼭지의 물이나 인간의 눈물이나 다르지 않듯이 생의 한 지점을 건너온 시인에게 뜨거운 눈물과 차가운 첫눈 같은 상반된 감각도 서로 감응하면서 상호연결된다고 볼 수도 있지 않을까. 그러다가 삶과 죽음의 경계마저 무의미해지는 지경까지 온 건 아닐까.자신도 죽음의 문턱을 건너온 경험이 있는 시인은 수술대 위에 누웠던 그날을 "내 생애 최고의 날"이라고 명명하기도 한다. 도대체 이런 무모한(?) 역설이 어떻게 가능할까? 무거운 물음에 대한 시인의 답변은 미소가 지어질 만큼 가볍다.그녀에게 생애 최고의 날을 만들어준 장본인은 다름 아닌 남편이다. 사랑하는 남편이 밤새 시인의 주위를 맴돌며 우주의 빛이 꺼지지 않기를 기원했다니, 더 이상 무슨 말이 필요할까? 이민숙의 시를 끌어가는 힘도 이런 낭만적 무모함과 무관하지 않아 보인다. 기존의 문법이나 논리를 뛰어넘는 태도야말로 시 창작의 근간이 아닐까 하는 생각이 들 정도다.<뻐꾸기 사랑>에서 시인은 아예 "난 한 마리 뻐꾹새 알이다/그대의 둥지에 사는, 살아야 하는, 살고자 하는"이라고 선언한다. 거기서 그치지 않고 "봄산이 푸르러 푸르러 황홀한 것은/도둑같이 집 바꿔치기로 살아가는 뻐꾸기 탓"이라고 뻐꾸기를 두둔하기까지 한다.뒤에 이어지는 "조심할 것, 집!"이란 시구에 와서야 그 집이 불교에서 '마음의 의학'이라도 부르는 고집멸도(苦集滅道) 사성제에서 온 '집'인 것을 알게 된다. 어디로 튈지 모르는 자유분방한 시의 외형을 띄면서도 언어유희와 교훈을 동시에 깨알같이 박아두었다.<생불 사리>에서는 "육체 태워 오색 사리 나온들 뭐해?"라는 도발적인 물음에 이어 "난 살아 생전에 맹글어논 사리 있당께?"라고 알 듯 모를 듯한 말을 한다. 뒤에 이어지는 "둘씩이나 되는 생불 사리 말이여!"에 이르러 뒤늦게야 공감과 감탄의 미소가 지어진다. 죽어서 사리를 남긴 스님들보다 살아서 자식들을 건사한 쪽이 한 수 위고 말고! 마지막 행 "아 사리를 낳을 수 있다니/거룩하여라 생불生佛 사리!"는 화룡점정이다.이민숙 시인은 1998년 <사람의 깊이>에 <가족> 외 5편의 시를 발표하며 작품활동을 시작했고, 그 후 시집 <나비 그리는 여자>, <동그라미, 기어이 동그랗다>, <지금 이순간>을 펴냈다. 여수 '샘뿔인문학 연구소'에서 오랫동안 고전과 인문학 읽기, 문학창작아카데미를 이끌어오고 있으며, 전남대학교 여수 캠퍼스 글로벌 교육원 문학창작 강사로도 활동하고 있다.이민숙 시인의 시적 지향(혹은, 시적 성취)을 가늠해볼 수 있는 짧은 시 한 편을 마지막으로 소개하면서 글을 마칠까 한다.