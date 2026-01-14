"지귀연 재판부, 윤석열 사형 선고로 사필귀정 완성해야"

▲윤석열 대통령, 비상계엄 선포지난 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령이 서울 용산 대통령실 청사에서 비상계엄을 선포한 모습. 그는 헌법재판소 파면을 거쳐 내란 우두머리 혐의로 기소돼 현재 1심 선고를 앞두고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기