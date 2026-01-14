유자명의 제자들은 옥중에서도 독립만세를 외쳤다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

▲옛 충주교현초등학교 전교생 조회장면

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

□ 충주교현초등학교 연혁

1896.9.17. : 충청북도관찰부 충주공립소학교 설치

1905.4.4. : 충주공립보통학교 개교

1942.4.1. : 충주 교현공립보통학교로 교명 변경

1950.6.5. : 충주 교현국민학교로 교명 변경

1996.3.1. : 충주교현초등학료로 교명변경.

2023.1.5. : 제115회 졸업식(누적졸업생 2만8457명)

2025.3.1. 현재 : 12학급 편성 운영

□ 충주간이농업학교 연혁

1915.4.25. : 충주공립보통학교 부설 충주공립간이농업학교 인가

1922.3. : 학교설립 폐지

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

1919년 3월 10일 충주간이농업학교 학생을 포함한 일군의 사람들이 호랑이가 웅크리고 있는 모양의 일명 '범바위'(현재 충주시 직동) 일대로 모였다.표면상 이유는 간이농업학교 졸업을 기념하는 야유회였다.이 자리에는 간이농업학교 학생 유석보(劉錫寶, 당시 13세), 오언영(吳彦泳, 1901~1971, 건국포장, 당시 18세), 장천석(張千石)과 정○○ 등이 참여했다.충주간이농업학교 교사 유자명(柳子明, 1894.~1985.건국훈장 애국장) 선생도 참여했다.당시 유자명 선생은 충주공립보통학교(현 충주 교현초등학교) 교사를 겸직하고 있었다.충주간이농업학교는 1915년 충주공립보통학교 부설로 충주시 칠금동에서 개교했다. 교육과정은 1~2년이었다. 충주공립보통학교장과 교사들이 대부분 겸직했다.졸업기념 야유회 자리였지만, 참석자들은 비장했다.유자명 선생과 학생들은 다가오는 충주 장날을 맞아 독립만세운동을 전개하는 데 뜻을 모았다.충주간이농업학교 학생들이 모여 논의했지만, 계획은 광범위했다. 독립만세운동을 충주공립보통학교(현 충주교현초등학교), 예수교인 등 지역과 연계해 진행하는 것으로 계획을 수립하고 역할을 분담했다.예수교인들과 연계는 당시 13세였던 충주간이농업학교생 유석보(劉錫寶)가 맡았다. 그는 서울신학교 학생이였던 장양헌(張良憲, 1898~1984, 당시 20세)과 관련돼 있었다.장양현은 때 마침 서울에서 가지고 온 경고문 수백 매를 교회에서 인쇄했다. 이 교회는 유석보가 다니던 교회였다.이때 작성된 경고문은 각처에 배포됐다. 교인들의 만세운동 시위장소는 탄금대로 확정됐고, 비밀리에 태극기와 경고문을 준비했다.충주공립보통학교와 연계하는 것은 간이농업학교 학생 오언영(吳彦泳) 등이 맡았다.오언영은 김종부(金鍾富, 1892~?, 건국훈장 애국장) 선생과 함께 충주공립보통학교 교사 김연순(金連順)을 통해 충주공보 학생들과 연계를 시도했다.1919년 4월 8일 김종부는 칼로 손가락을 베어 태극기 모양을 그리고, 조선독립을 고취하는 문구를 넣은 서한을 작성했다.이를 전달받은 충주간이보통학교 학생 오언영은 자기 누이를 통해 충주공립보통학교 교사 김연순에게 전달했다.충주간이농업학교 학생들의 만세운동 계획은 다방면으로 치밀하게 준비됐지만 최종 실행되지는 못했다.이유는 동료학생의 배신이었다. 밀고자는 1919년 3월 10일 범바위 모임에 참여했던 간이농업학교 학생 정○○이었다.정○○은 이미 일제 헌병보조원으로 취직하기로 내정돼 있던 상태였다. 그는 충주간이농업학교 학생들의 만세운동을 계획을 일제경찰에 밀고했다.밀고를 받은 일제경찰은 관련자들을 모조리 잡아들였다.충주간이농업학교 학생 오언영과 유석보가 체포됐다. 서울신학교 재학생 장양헌, 독립운동가 김종부, 권태은, 최봉희 선생 등이 일제경찰에 붙잡혔다.유자명 선생은 일제경찰의 체포를 피해 상해로 망명을 떠났다.충주에서 청주형무소로 도보로 압송되다.일제 경찰은 충주간이농업학교 학생 오언영과 유석보 등 독립운동가를 충북 충주에서 청주형무소로 도보로 압송했다.오언영은 재판과정에서 "조선 민족으로 정의 인도에 기초해 (독립) 의사를 발동한 것은 죄가 아니다"라며 당당히 맞섰다.오언영 선생은 1919년 9월 26일 조선총독부 경성고등법원에서 보안법 위반혐의로 징역 6개월을 선고받아 옥고를 치뤘다.충주긴이농업학교 학생 오언영 등은 옥중에서도 당당하게 '독립만세'를 외쳤다고 전해졌다.당시 13세였던 유석보 선생은 일제 충주경찰에 의해 체포돼 청주형무소로 압송된 것까진 확인됐으나, 안타깝게도 그 이후 행적에 관한 사료는 찾지 못했다.독립운동가 유자명 선생의 숨결이 살아 숨 쉬는 학교.독립운동가 유자명 (柳子明, 1894~1985, 건국훈장 애국장) 선생은 1894년 충주시 이류면 양평리 (당시는 이안면 삼주리)에서 태어났다.1911년 충주공립보통학교(현재 충주 교현초등학교)를 졸업했다. 1912년 수원농림학교를 졸업한 뒤 충주교현초등학교와 충주간이농업학교에 교사로 겸직하며 학생들을 가르쳤다.두 학교에서 동시에 교편을 잡을 수 있었던 데는 충주간이농업학교가 충주교현초등학교 부설로 설립됐기 때문에 가능했던 것으로 보인다.당시 조선총독부 직원록에는 유자명 선생외에도 일본인 교장이 두 학교 교장직을 겸직하기도 했다.조선총독부 충주공립보통학교와 충주간이농업학교 직원록에는 유자명이라는 이름 대신 류흥식(柳興湜)으로 기재됐다.유자명 선생은 1919년 3월 충주간이농업학교 제자 정○○의 밀고로 일제경찰이 검거에 나서자 이를 피해 중국 상하이(=상해)로 망명했다.상하이로 망명한 유자명 선생은 상해임시정부 충청도 대표의원으로 선출됐다.조선식산은행에 폭탄을 투척한 나석주(羅錫疇)의사의 소개로 의열단(義烈團)에 가입해 항일독립투쟁을 전개했다.1933년 일제 앞잡이인 유길명(有吉明) 등을 상해 육삼정에서 암살하는 공작을 지휘했는데, 안타깝게도 성공하지는 못했다.1942년 임시정부 임시의정원 약헌개정기초위원(約憲改正起草委員)을, 1943년 3월에는 임시정부 학무부 차장에 임명됐다.유자명 선생은 광복을 맞이하던 그때가 임시정부 의정원 의원으로서 활동했다.대한민국 정부는 유자명선생의 공훈을 기려 1991년 건국훈장애국장을 추서했다.