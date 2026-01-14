이충우 시장 "현장 목소리 시정 적극 반영하겠다"

큰사진보기 ▲이충우 여주시장은 13일 가남체육센터에서 열린 ‘2026년 새해 시민과의 대화’에서 올해 시정 방향과 비전을 설명했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

이충우 여주시장이 13일 가남체육센터에서 열린 '2026년 새해 시민과의 대화'에서 올해 시정 방향과 비전을 설명했다.이날 진행된 2026년 새해 시민과의 대화에서는 이충우 여주시장, 임영석 가남읍장, 박두형 시의회 의장, 김규창 도의회 부의장, 서광범 도의원, 박시선 시의회 부의장, 가남읍 기관 단체장 등 200여 명이 참석한 가운데 2026년 시정시책 설명, 가남읍 주요사업 설명, 시민과의 대화 시간을 가졌다.행사는 2026년 시정 시책 설명을 시작으로 가남읍 주요사업 소개와 시민과의 대화 순서로 진행됐다. 특히, 올해 시정의 주요 방향과 시민 생활 향상을 위한 다양한 사업들이 발표됐으며, 참석자들은 지역 발전을 위한 의견을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.이날 접수된 주요 민원은 ▲가남읍 게이트볼장 리모델링 ▲실내복합체육관 건립 ▲초등학교 취학 관련 건의 ▲가남5일장 부스 위치 및 명칭 변경 ▲유휴 시유지 부지 맨발 걷기길 조성 ▲가남읍 똑버스 운행 현행 유지 ▲태평로 구간 주차시간 확대 등이 제시됐다.이충우 시장은 "시민 여러분께서 제안해 주신 체육시설 확충, 교통 운영, 생활 편의시설 개선 등 건의사항을 소중히 검토하겠다"며 "현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 가남읍이 더 살기 좋은 지역으로 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.