광주·전남 통합교육청 설치 합의... 6월 통합교육감 선출 가닥

큰사진보기 ▲"광주·전남 교육도 통합"14일 국회 의원회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 시도지사-교육감 4자 회담’에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감이 공동합의문에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주시·전남도,광주교육청·전남교육청(4자 협의체) 행정 통합 관련 14일 공동 합의문 제1쪽(총 2쪽) ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주시·전남도,광주교육청·전남교육청(4자 협의체) 행정 통합 관련 14일 공동 합의문 제2쪽(총2쪽) ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

광주광역시와 전라남도의 행정 통합 합의에 이어 양 시·도 교육청도 행정은 물론 교육 분야까지 통합한다는 데 합의했다.이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감, 강기정 광주시장, 김영록 전남지사는 이날 국회에서 '4자 협의체 간담회'를 갖고 6개 조항으로 된 '광주·전남 대통합을 위한 공동 합의문'을 발표했다.첫째로 4자 협의체는 (가칭) '광주전남특별시 설치를 위한 특별법'이 올 2월 중 국회를 통과할 수 있도록 상호 긴밀히 협력하기로 했다.둘째로 4자 협의체는 시·도의회와 함께 시·도민 통합 공감대 확산을 위해 설명회, 토론회, 간담회 등 공청회를 시·군·구별로 개최하기로 했다.셋째로 4자 협의체는 행정·교육행정 통합 이후에도 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군이 스스로의 정체성을 지켜 나가도록 공동 협력하기로 했다.넷째로 4자 협의체는 교육이 지역발전의 초석임을 인식하며, 광주·전남 행정·교육행정 통합 과정에서 교육자치를 보장하기로 했다.다섯째로 통합 특별시와 통합 특별시교육청 설치 이전에 임용된 공무원은 종전의 광주광역시와 전라남도 관할구역 안에서 근무하기로 한다는 데 뜻을 모았다.여섯째로 4자 협의체는 행정·교육행정 통합 이후 행정 체계, 재정구조, 조직개편, 권역별 균형발전 전략, 교육자치 등 광주·전남특별시의 미래전략을 공동으로 마련하기로 했다.4자 협의체 공동 합의문엔 통합 교육청 설치에 관한 내용은 적시돼 있지만, 통합 교육감 선출 시기와 방법은 언급돼 있지 않다.이와 관련해 양 시·도 교육감은 올 6월 통합 교육감 선출에 대해 공감대를 형성한 것으로 파악됐다. 또한 법안 기초에 참여하는 관계자 상당수도 통합 단체장과 함께 통합 교육감을 올 6월 지방선거 때 선출하는 방안이 적절하다는 인식을 공유하는 것으로 전해졌다.김대중 전남교육감은 통화에서 "통합 교육감을 (올 6월) 뽑는 것으로 법안이 제출될 것이다. 이미 합의가 다 돼 있다"며 "(단체장과의) 런닝메이트 방식으로 선출하는 것은 절대 하지 않는다. 통합 단체장 1명과 통합 교육감 1명을 독립해 뽑는 것"이라고 전했다.이정선 광주교육감은 통화에서 6월 통합 교육감 선출과 관련해 "개인적으로 반대하지 않는다"는 입장을 밝혔다. 다만 이 교육감은 "통합 단체장 1명과 통합 교육감 1명을 선출할지, 2명의 교육감을 분리 선출할지 광주 교육가족과 논의가 더 필요하다"고 덧붙였다.