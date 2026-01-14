김영환 충북지사, '턱걸이' 순위권... 충청권 4명 중 3위

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김영환 충북지사가 여론조사기관 리얼미터 정기조사한 광역단체장 직무수행 평가에서 8개월 만에 순위권에 이름을 올렸다.다만 리얼미터는 15개 광역단체장 조사에서 12위까지만 공개하는데 11위에 오른 것이라 여전히 부정적 의견이 높은 것으로 분석된다.리얼미터가 14일 발표한 2025년 12월 광역단체장 평가에 따르면 김 지사는 긍정평가 41.7%로 11위를 기록했다. 특히 이번 조사에서 충청권은 김태흠 충남지사 7위, 이장우 대전시장 8위, 최민호 세종시장이 12위을 기록해 그 안에서도 하위권에 그쳤다.김 지사는 앞서 리얼미터 기준으로 2025년 4월(12위) 이후 7개월 연속 공개 순위권 밖에 머물렀다.정당 지지층과 비교해 단체장 지지의 두터움을 가늠하는 정당 지표 상대지수는 99.9점(10위)에 머물렀다. 전달 103.7점(7위)보다 하락하며 국민의힘 지지층도 일부 이탈했다.도정 체감도와 연결되는 주민생활 만족도 역시 뒷걸음쳤다. 충북은 61.9%로 8위를 유지했지만, 지수는 전달(64.4%)보다 2.5%포인트 하락했다.다른 조사에서도 김 지사의 낮은 평가는 반복된다. 한국갤럽이 2025년 하반기(7~12월) 조사한 광역단체장 직무평가 평가에서 김 지사는 32%를 기록해 이장우 대전시장(36%), 김태흠 충남지사(44%) 등에 크게 뒤졌다. 조사대상 15개 시도지사 중 14위에 위치한 기록이다.이는 한국갤럽 상반기 조사보다 5% 하락한 수치로, 김 지사 취임 후 한국갤럽 조사 중 가장 낮은 기록이다.반면 이 조사에서 부정평가는 2% 상승한 48%를 기록했다.전국 평균으로 살펴보면 전국 시도지사 평균 긍정률(42%)보다 10%p 낮고, 평균 부정률(39%)보다 9%p 높은 수치다.당시 한국갤럽은 과거 '친일파 발언', '산불 술자리 논란', '오송 참사' 등 대형 이슈들이 장기적으로 김 지사의 이미지에 영향을 미치고 있으며, 도정 운영에 대한 도민들의 피로감이 지지율 정체로 이어지고 있다고 분석을 내놓았다.한편 이번 리얼미터 조사는 2025년 11월 28~30일, 12월 29~31일 전국 만 18세 이상 1만3600명을 대상으로 유·무선 RDD 자동응답 방식으로 진행됐고, 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준 ±3.5%포인트, 응답률은 3.2%다. 자세한 조사 결과는 홈페이지를 참고하면 된다.