'특혜 의혹' 논란에도... 청주시 학교급식 선정 강행 의사

충북 청주시의 100억 원대 학교급식 축산물 공급업체 선정 과정이 '특혜 의혹'에 휩싸인 가운데, 선정된 업체와 계약은 신뢰보호 원칙을 이유로 그대로 진행하겠다는 입장을 밝혔다.의혹의 핵심은 청주시가 지난해 10월 입찰 공고를 내며 자격 제한 기준을 세 차례나 변경했다는 점이다.당초 시는 '1년 이내 법령 위반 업체'의 참여를 제한했으나, 불과 몇 시간 만에 '6개월 이내'로 기준을 완화했다. 이후 다시 '1년 이내'로 되돌리는 듯했으나, 이번에는 적용 법령을 '학교급식법'으로만 한정해 핵심 위생 기준인 '축산물위생관리법' 위반 이력을 제외했다.그 결과, 올해 초 축산물위생관리법 위반으로 영업정지 처분을 받아 당초 자격이 없었던 A사가 최종 낙찰됐다. 청주시 담당 팀장은 이에 대해 언론에 "기존 업체에 기회를 주기 위해 공고를 조정했다"고 했다.MBC충북은 지난해 12월 9일 자 보도에서 A업체에 전직 청주시 공무원이 재취업했고, 또 다른 선정업체 B업체에는 전직 농업정책국장을 영입했다는 의혹을 제기했다. 전직 농업정책국장을 영입했다는 B업체는 소와 돼지에 중복 선정됐다.이에 대해 청주시 공공급식팀 관계자는 14일 <충북인뉴스>에 "업체 확인 결과 A업체에는 (전 청주시 공무원이)운전관련 업무를 하는 것으로 확인했고, B업체는 관계없다고 말했다"며 "이번 선정과는 관계없다고 판단했다"고 답했다.현재 감사가 진행 중에 있고, 공정성이 훼손된 입찰로 선정 기회를 잃은 업체들도 있는데 재공고를 할 계획이냐는 질문에 공공급식팀 관계자는 "감사팀 조사는 담당 공무원 신분상 조치에 대한 것으로 안다. 자문 변호사에 질의한 결과 업체 선정 결과는 '신뢰보호 원칙'에 따라 유지하는 게 맞다는 해석을 받았다"며 강행하겠다는 취지로 설명했다.