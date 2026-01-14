"구시대 행정의 실패, 혁신가 김수현이 세종의 판을 뒤집겠다"

큰사진보기 ▲시민운동가 출신 김수현 더민주세종혁신회의 상임대표가 14일 세종시청에서 기자회견을 열고 세종시장 선거 출마를 공식 선언했다. 그는 13년간 이어져 온 행정가 중심 '구시대 행정'으로 시민의 삶과 괴리된 불통 행정이 오늘의 위기를 초래했다면서 치밀한 대안을 갖춘 '준비된 정책 혁신가'인 자신이 고인물을 깨고 판을 뒤집겠다고 밝혔다. ⓒ 김수현 관련사진보기

시민운동가 출신 김수현 더민주세종혁신회의 상임대표가 구시대 행정의 실패로 위기를 맞고 있는 세종시의 판을 뒤집겠다며 세종시장 선거 출마를 선언했다.김 상임대표는 14일 세종시청에서 기자회견을 열고 차기 세종특별자치시 시장 선거 출마를 공식 선언했다. 김 상임대표는 출마선언문을 통해 세종시 출범 이후 13년간 이어져 온 행정가 중심 시정 운영을 '구시대 행정'으로 규정하며, 시민의 삶과 괴리된 불통 행정이 오늘의 위기를 초래했다고 정면 비판했다.김 상임대표는 출마선언문을 통해 "세종시 출범 13년 동안 구시대 정치인들이 시장직을 독식해 왔지만, 그 결과는 상가 공실률 전국 1위, 청소년 자살률 전국 1위라는 참담한 성적표뿐"이라며, 전문가를 자처해 온 기존 행정가 시장들의 책임을 물었다.이어 "관리만 할 줄 알았지 비전은 없었고, 서류만 볼 줄 알았지, 시민의 고통에는 공감할 줄 모르는 불통행정의 명백한 실패"라고 평가하며, 현 시정 전반을 신랄하게 비판했다.시민운동가 출신임을 강조한 김 상임대표는 자신의 강점을 '현장 전문성'과 '정책 실행력'으로 규정하며 차별화를 분명히 했다.그는 "진정한 비전은 책상 위 서류가 아니라 시민의 삶이라는 현장에서 나온다"며 "차가운 길거리에서 시민들과 울고 웃으며 민주주의를 배웠고, 소외된 이들의 손을 놓지 않겠다는 다짐으로 세종의 낡은 틀을 부수겠다"고 밝혔다.그러면서 스스로를 시민운동가를 넘어 '치밀한 대안을 갖춘 준비된 정책 혁신가'로 정의하며 강한 자신감을 내비쳤다. 그는 "이제 관리자 시장의 시대는 끝났고, 지금 세종에는 고인 물을 깨고 '판'을 뒤흔들 혁신가 시장이 필요하다"고 강조했다.이날 김 상임대표는 '세종의 생존 전략'으로 명명한 10대 핵심 비전도 함께 공개했다. 그는 세종특별자치시를 '세종특별시'로 승격하고 헌법 개정 또는 특별법 제정을 통해 행정수도를 명문화하겠다는 구상을 제시하며, "이번에는 반드시 완성하겠다"고 강조했다.또한 세종금융공사 설립과 시장 직속 물가안정위원회 설치를 통해 민생경제의 숨통을 틔우고, 2개 행정구 신설로 균형발전과 주민 밀착 행정을 실현하겠다고 밝혔다.교통과 주거 분야에서는 CTX를 활용한 조치원역 철도 교통 허브화, 급행버스 신설, 조치원·연기 지역 공공주택 확대 구상을 제시했다. 아울러 세종 공공종합의료센터를 신설해 아동 응급의료부터 공공산후조리, 노인요양까지 생애주기 공공의료 체계를 구축하겠다고 밝혔다.김 상임대표는 문화와 미래 비전도 제시했다. 세종대왕의 평등과 창조 정신을 도시 정체성으로 세운 '문화특별시', AI와 과학산업이 역동하는 '미래첨단경제특별시', 고용과 물가가 안정되는 '민생경제특별시'를 실현하겠다는 구상이다.그는 "말만 앞서는 무사안일과 불통행정이 망쳐놓은 세종을 혁신가 김수현의 돌파력으로 완전히 뒤집겠다"며, "이재명 정부와 함께하는 강력한 지방정부의 성공을 세종에서 증명하겠다"고 지지를 호소했다.한편, 김 상임대표는 세종참여자치시민연대 사무처장, 세종시국가균형발전지원센터장, 행정수도완성시민연대 공동대표 등을 역임하며 세종시 출범과 성장 과정에 깊이 관여해 온 인물로, 중앙 정치권과의 네트워크와 현장 경험을 동시에 갖춘 후보로 평가받고 있다.