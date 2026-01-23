17년 10만인클럽 독자가 오마이뉴스에 바라는 점

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
오마이뉴스 10만인클럽은 이명박 정부 재임 시기였던 2009년 7월 8일 시작됐다. 당시 오마이뉴스는 이명박 정부가 출범한 이후 중앙정부 광고가 끊겼고, 경제위기로 기업광고 영업도 타격을 받았다. 오연호 대표는 2009년 7월 8일 깨어있는 시민, 행동하는 양심에게 드리는 '10만인클럽 희망선언①'
을 통해 '월 1만 원' 후원 회원 모집을 시작했다.
2009년에 가입한 뒤 현재까지 후원을 유지하고 있는 회원은 모두 631명. 이들은 17년 가까이 오마이뉴스를 재정적으로 응원하고 있는 분들이다.
631명의 회원 중 가입일이 빠른 회원을 기준으로 명단을 정리했다. 이중에 추일웅 회원에게 먼저 연락하게 되었다. 전화로 새해인사와 함께 인터뷰 요청을 하고 이메일로 인터뷰를 진행했다. 담담한 목소리의 중년 남성인 추 회원은 자신을 50대에 평범한 직장인이라고 소개했다.
- 오마이뉴스를 응원하며 10만인클럽에 가입한 이유가 궁금합니다.
"노무현 대통령 시절 오마이뉴스 회원으로 가입했고, 지금까지 응원하고 지지하고 있습니다.(노무현대통령 임기는 2003년 2월~2008년 2월) 당시 기존 종이신문 등 언론들은 노무현 정부를 무조건 거부하였습니다. 반면, 오마이뉴스는 객관적이고 다양한 측면으로 노 대통령과 참여정부 정책에 대해 옹호하거나 비판했습니다. 오마이뉴스가 가장 신뢰가 가는 언론이라고 생각했습니다."
- 2009년부터 오랜 기간 후원하고 계신데 그 이유가 궁금합니다.
"시민의 한사람으로서 자신이 지지하는 언론과 활동단체들을 당연히 지원해야 한다고 생각하고 있습니다. 기사도 찬찬히 읽고, '좋아요'를 하든 표현을 해야 한다고 생각합니다. 그래야 기자가 혼자가 아니라 응원하는 사람들이 있다는 것을 알 수 있다고 생각합니다. 그 연장선으로 소액이지만 제가 할 수 있는 자발적 후원 10만인클럽에 가입하였습니다."
- 오마이뉴스 기사나 혹은 관련 기억 중에 생각나는 것이 있다면 말씀해주세요.
"가장 기억에 남는 것은 노무현 대통령의 당선과 <오마이뉴스>와 진행한 노무현 대통령 첫 인터뷰
이지 않았을까 싶네요. 그 인터뷰를 시작으로 기존 언론과 다른 대안 언론의 본격적인 조명이 시작됐다 생각합니다. 이전 대통령의 첫 인터뷰는 재래식 언론이 독점했습니다. 오마이뉴스가 노무현대통령 당선 후 첫 인터뷰를 해서 신선했습니다. 대안언론의 새 시대가 열렸다고 생각했습니다."
- 오마이뉴스나 10만인클럽에 바라는 점이 있다면 알려주세요.
"크게 바라는 바는 없습니다. 기존 언론에서 기사로 인정하기 어려운 비상식적인 기사가 여전히 많이 나오고 있습니다. 특히 가십성 기사는 대한민국 앞날을 방해하는 악의적인 기사라고 생각합니다. 오마이뉴스는 그동안 그런 언론과 차별화되었다고 봅니다. 이후에도 오마이뉴스가 잘하는 부분은 키워나가는 언론이 되었으면 좋겠습니다."