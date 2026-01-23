17년 10만인클럽 독자가 오마이뉴스에 바라는 점

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲17년째 <오마이뉴스> 10만인클럽을 유지하고 있는 추일웅회원 ⓒ 추일웅 관련사진보기

- 오마이뉴스를 응원하며 10만인클럽에 가입한 이유가 궁금합니다.

AD

- 2009년부터 오랜 기간 후원하고 계신데 그 이유가 궁금합니다.

- 오마이뉴스 기사나 혹은 관련 기억 중에 생각나는 것이 있다면 말씀해주세요.

- 오마이뉴스나 10만인클럽에 바라는 점이 있다면 알려주세요.