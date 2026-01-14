울산 김두겸 시장, '정당지표 상대지수' 129.6점으로 전국 1위

큰사진보기 ▲김두겸 울산광역시장 ⓒ 울산시 관련사진보기

리얼미터 정당지표 상대지수는? 자치단체장의 직무수행 평가를 단체장이 소속된 지역의 정당 지지층 대비 어느 정도 수준에 위치했는지를 알 수 있게 한다. 비교지수가 100을 상회하면 해당 지역의 보수·민주당계 정당 지지층에 비해 지지층이 많고, 100을 미달하면 지지층이 적음을 의미한다.

여론조사 전문업체 리얼미터가 14일 발표한 '2025년 12월 광역단체장 직무수행 평가'에서 김두겸 울산광역시장이 지역별 지지 정당 계층을 기준으로 산출한 정당지표 상대지수(소속 정당 지지도 대비 직무평가 우위 정도를 나타내는 지표)에서 129.6점을 기록하며 전국 광역단체장 중 1위를 차지했다.이는 소속 정당의 지지 기반을 넘어 높은 평가를 받고 있음을 의미하는 것으로 대전 이장우 시장은 123.6점으로 2위, 충남 김태흠 지사는 115.2점으로 3위를 기록했다.오는 6월 3일 울산시장 선거를 앞두고 국민의힘에선 김두겸 시장이, 더불어민주당에서 6명의 주자가 나서는 등 치열한 선거전이 예상되는 가운데의 일이라 주목된다.김두겸 울산시장은 광역단체장 직무수행 평가에서는 56.3%로 2.3%포인트 상승하며 3위를 기록했다. 전남 김영록 지사가 58.9%를 기록하며 전월보다 4.0%포인트 상승, 지난 10월 공동 1위 이후 다시 1위를 탈환했다. 경북 이철우 지사는 56.8%로 1.7%포인트 올랐으나 순위는 한 계단 내려 2위에 머물렀다.반면 2025년 12월 시·도별 주민생활 만족도 조사에서 울산시는 3.0%P 하락한 61.5%로 11위를 차지했다. 세종시가 전월 대비 1.5%포인트 하락한 69.0%로 2개월 연속 1위를 유지했고 대전시는 1.2%포인트 내린 68.3%로 2위, 전남도는 2.2%포인트 떨어진 65.1%로 3위를 기록했다.한편 2025년 12월 교육감 직무수행 긍정 평가에서 울산 천창수 교육감은 0.6%포인트 오른 49.7%로 3위를 유지했다.전남 김대중 교육감은 전월 대비 0.8%포인트 상승한 53.6%로 지난 5월 이후 7개월 만에 1위를 차지했고, 제주 김광수 교육감은 5.8%포인트 하락한 53.2%로 2위에 자리했다.