방세환 시장 "2조 예산시대 맞은 광주...정책 속도내겠다"

"적토마의 해, 열심히 달려가는 한 해가 되시길 바란다."

큰사진보기 ▲방세환 광주시장은 13일 권역별 '2026년 읍면동 새해인사회 및 간담회' 시작을 통해 올해 시정 계획을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

방세환 광주시장은 13일 권역별 '2026년 읍면동 새해인사회 및 간담회' 시작을 통해 이같이 밝혔다.시는 14일 경안동을 찾아 경안동, 쌍령동, 송정동, 탄벌동에 대한 병오년 신년 인사는 물론 정책과 시정 비전을 시민과 공유하고 시정반영을 위한 주민 대표들의 의견을 경청했다.방 시장은 이날 서민생활 안정과 시민불편 해소 및 지역사회 안전망 강화에 초점을 맞춘 광주시 시정 추진 방향에 대한 자신의 견해를 밝혔다.이번 읍면동 방문은 병오년 새해를 맞아 시정 운영 방향과 주요업무계획을 주민들과 공유하고 건의사항, 불편사항 등을 수렴하여 시정에 반영하기 위해 진행됐다.현안보고 및 주요업무계획 설명, 신년인사 및 민원 수렴의 순으로 진행하며 사업추진 진행상황 등을 설명했다.시는 이날 주요 현안으로 ▲제72회 경기도체육대회 및 제16회 경기도장애인체육대회 개최 준비 ▲광역 교통망 확충 및 도로 인프라 개선 ▲2030 철도 중심 교통도시 실현을 위한 철도망 사업 ▲탄소중립·국제교육 종합센터 조성 ▲복지행정타운 건립 및 운영 준비 등을 제시했다.방 시장은 이날 주민들의 지역 내 버스노선 확대, 경기도민체전 진행상황 및 교통난 해결 등 각종 지역 내 민원을 수렴했다.이날 참석자의 질문에 방 시장은 즉각적인 구체적 답변을 내놓으며 참석자들의 웃음이 이어지기도 했다. 또 민원사항에 대한 현재 진행상황 및 세세한 배경상황 등에 본인이 나서서 설명했다.방 시장은 "전국적으로 10~15% 줄어드는 어려운 상황 속에서도 2조 예산시대를 열었다"며 "예산 이월률을 줄이며 재정안전성을 높이기 위해 노력했다"고 말했다. 이어 "주요 정책들에 대해 속도감을 내겠다"며 "광주시의 다양성을 갖고 공동체의 체감을 위해 달려가겠다"고 강조했다.이날 행사에는 지역주민, 지역기관 및 사회단체장, 관계공무원 등 100여 명이 참석했다.