김영록 전남지사, 청와대 찾아 통합특별시 특례 건의

김영록도지사

강기정 광주시장, 김영록 전남지사와 참석자들이 9일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 광주ㆍ전남 행정통합 시도민 보고회에서 합의문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 2026.1.9

김영록 전남지사는 14일 청와대를 찾아 광주·전남 통합특별시 특례 반영과 통합 국립의대 신설 등 지역 핵심 현안을 건의했다.김 지사는 이날 김용범 청와대 정책실장과 면담에서 광주·전남 행정통합이 대한민국 균형발전의 선도모델로 자리매김하도록 과감하고 전폭적인 재정 지원과 지역 맞춤형 특례 부여를 요청했다.특히 통합특별시의 안정적 재정 기반 확충을 위해 특별시민의 경제활동으로 발생하는 국세의 일부를 별도로 지원하는 통합경제지원금, 통합특별(교육)교부세지원금 신설 등을 제안했다.이번 행정통합이 지역 일자리 창출, 국가 균형 발전으로 이어지도록 인공지능(AI)·에너지 등 첨단산업 육성과 공공기관·기업 이전을 포함한 지역 맞춤형 특례 마련도 함께 건의했다.김 지사는 "이재명 대통령의 전폭적 지원 의지가 알려지면서 광주·전남 시도민의 기대와 대통합에 대한 열망이 더욱 커지고 있다"며 "광주·전남 행정통합은 지역만의 문제가 아니라 대한민국 경쟁력 강화와 국가균형발전을 완성하기 위한 중대한 과제"라고 강조했다.김용범 정책실장은 "행정통합에 대한 광주·전남 시도민의 기대와 도지사의 노력에 깊이 공감한다"며 "관련 특례와 제안 사항이 정부 차원에서 충실히 지원되도록 적극적으로 협력하겠다"고 답했다.김영록 지사는 또 청와대 각 분야의 비서관 등과 면담하고 통합대학교 국립 의과대학 신설, 광주 민간·군공항 통합이전, 무안국제공항 로컬라이저 문제의 조속한 해결과 공항 정상화 등 지역 현안의 신속한 추진도 건의했다.전라남도 통합대학교 국립의과대학 신설과 관련해 의대 정원 100명 이상을 배정하고, 전남 동부·서부에 각각 부속병원을 설립해줄 것을 요청했다.지난해 12월 6자 협의체의 역사적 합의를 이룬 광주 민간·군 공항 통합이전의 본격 실행을 위해 2월 중 무안군을 예비이전 후보지로 선정하고 제7차 공항개발 종합계획에 광주 민간공항 우선 이전을 반영해줄 것도 건의했다.전남도는 오는 19일 첫 공청회를 시작으로 22개 시·군을 순회하며 광주·전남 행정통합에 대한 도민 의견 수렴에 나설 계획이다. 또한 지난 8일부터 온라인 플랫폼을 통해 시도민을 비롯해 전 국민이 참여할 행정통합 소통 창구를 운영하고 있다.