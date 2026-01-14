성일종 "한동훈은 사과하고, 장동혁은 정치로 풀어야"

큰사진보기 ▲성일종 의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 14일 당 윤리위원회의 한동훈 전 대표 징계 추진을 둘러싸고 불거진 당내 갈등과 관련해 "한 전 대표는 사과하고, 장동혁 대표는 정치력으로 풀어야 한다"고 밝혔다. 야당 내부 갈등이 격화되는 상황에서 양측 모두에게 책임과 결단을 주문하며 중재에 나선 것으로 해석된다.성 의원은 이날 입장문을 통해 "정치적 문제를 법으로 풀겠다는 것은 정치를 포기하겠다는 것"이라며 "지금은 한 전 대표와 장 대표 모두 냉정한 판단으로 당과 국민을 위한 길을 찾아야 할 때"라고 말했다.성 의원은 먼저 한 전 대표를 향해 최근 정국 혼란에 대한 책임을 거론했다. 그는 "계엄과 탄핵, 당원 게시판 논란에 이르기까지 모두 한 전 대표 때 벌어진 일 아니냐"며 "큰 정치를 하고 싶다면 자신을 돌아보고 결자해지 차원에서 잘못한 일에 대해 먼저 사과해야 한다"고 밝혔다.장동혁 대표에게는 절차적 대응보다 정치적 해법을 주문했다. 성 의원은 "정당이 정치적 행위 하나하나를 당헌·당규로만 판단해 잘잘못을 묻는다면 일반 법정과 다를 게 무엇이겠느냐"며 윤리위를 통한 징계 절차에 우려를 나타냈다. 이어 "정당 대표는 반대 진영도 포용하고 가야 한다"며 "대승적 차원에서 정치력으로 이번 사안을 풀어가길 바란다"고 했다.성 의원은 "국민들이 지켜보고 있다"고 강조하며 "장 대표와 한 전 대표 모두 선당후사의 정신으로 더 이상의 갈등을 자제하고, 당원과 국민을 위한 상생의 결단을 내려야 한다"고 덧붙였다.이번 발언은 한 전 대표 징계 문제를 둘러싸고 당내 갈등이 장기화되는 가운데, 특정 진영에 서기보다는 갈등의 해법 자체를 문제 삼은 메시지로 읽힌다. 다만 양측의 입장 차가 큰 상황에서, 성 의원의 중재 제안이 실제로 당내 혼란을 수습하는 계기가 될 수 있을지는 불투명하다는 관측도 나온다.