성일종 "한동훈은 사과하고, 장동혁은 정치로 풀어야"

성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 14일 당 윤리위원회의 한동훈 전 대표 징계 추진을 둘러싸고 불거진 당내 갈등과 관련해 "한 전 대표는 사과하고, 장동혁 대표는 정치력으로 풀어야 한다"고 밝혔다. 야당 내부 갈등이 격화되는 상황에서 양측 모두에게 책임과 결단을 주문하며 중재에 나선 것으로 해석된다.
성 의원은 이날 입장문을 통해 "정치적 문제를 법으로 풀겠다는 것은 정치를 포기하겠다는 것"이라며 "지금은 한 전 대표와 장 대표 모두 냉정한 판단으로 당과 국민을 위한 길을 찾아야 할 때"라고 말했다.
성 의원은 먼저 한 전 대표를 향해 최근 정국 혼란에 대한 책임을 거론했다. 그는 "계엄과 탄핵, 당원 게시판 논란에 이르기까지 모두 한 전 대표 때 벌어진 일 아니냐"며 "큰 정치를 하고 싶다면 자신을 돌아보고 결자해지 차원에서 잘못한 일에 대해 먼저 사과해야 한다"고 밝혔다.
장동혁 대표에게는 절차적 대응보다 정치적 해법을 주문했다. 성 의원은 "정당이 정치적 행위 하나하나를 당헌·당규로만 판단해 잘잘못을 묻는다면 일반 법정과 다를 게 무엇이겠느냐"며 윤리위를 통한 징계 절차에 우려를 나타냈다. 이어 "정당 대표는 반대 진영도 포용하고 가야 한다"며 "대승적 차원에서 정치력으로 이번 사안을 풀어가길 바란다"고 했다.
성 의원은 "국민들이 지켜보고 있다"고 강조하며 "장 대표와 한 전 대표 모두 선당후사의 정신으로 더 이상의 갈등을 자제하고, 당원과 국민을 위한 상생의 결단을 내려야 한다"고 덧붙였다.
이번 발언은 한 전 대표 징계 문제를 둘러싸고 당내 갈등이 장기화되는 가운데, 특정 진영에 서기보다는 갈등의 해법 자체를 문제 삼은 메시지로 읽힌다. 다만 양측의 입장 차가 큰 상황에서, 성 의원의 중재 제안이 실제로 당내 혼란을 수습하는 계기가 될 수 있을지는 불투명하다는 관측도 나온다.
