김영록 전남지사 18일 나주 에너지공대서 북 콘서트

김영록 전남지사가 18일 오후 2시 나주혁신도시 한국에너지공과대학교 대강당에서 저서 '김영록의 진심 정치' 북 콘서트를 연다. 행사 주제는 '김영록 아카이브: 국가균형발전과 광주․전남 대통합의 새 길을 열다'이다.북 콘서트에서 김 지사는 어린 시절 겪었던 어려움, 공직자로서 살아온 여정, 진실한 정치에 대한 생각, 바람직한 대한민국의 미래 등에 관해 직접 이야기할 예정이다. 특히 최근 지역 최대 이슈로 떠오른 광주·전남 행정 통합을 전격 제안한 이유와 통합 이후 광주·전남의 나아가야 할 방향에 대해서도 설명한다.이날 행사는 사전 기념 촬영, 축하 말씀, 북 콘서트 순으로 진행된다.김 지사는 이번에 자서전 성격인 '김영록의 진심 정치'와 함께, 민선 7·8기 주요 정책을 다룬 '김영록의 모두를 위한 정책'도 함께 발간했다.특히 '김영록의 모두를 위한 정책'에는 우리나라 정책 분야 최고 전문가 중 한 명으로 꼽히는 임혁백 고려대학교 명예교수, 이재명 정부 정책 기틀을 마련한 이한주 대통령 정책특별보좌관 등이 김 지사의 정책을 평가한 글도 실려 있다.김 지사의 책을 출판한 메디치미디어는 출판사 서평을 통해 "'김영록의 진심 정치'는 한 정치인이 자신의 삶과 공직, 정치의 전 과정을 되짚으며 정치는 말의 약속이 아니라 모두를 위한 책임이라는 것을 보여주는 책"이라고 정의하고 "글자 한 자, 문장 한 줄에 국가와 국민, 호남과 호남인에 대한 저자의 진심과 사랑이 담겨 있다"고 평가했다.