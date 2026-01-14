일출의 화려함 대신 부처의 고요한 미소, 최고의 선택이었다

큰사진보기 ▲세계유산 석굴암이라 새겨진 묵직한 표지석 앞에서 인류가 빚은 경이로운 예술을 마주할 준비를 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연석과 어우러진 석굴암 전각. 저 단단한 돌벽 너머에 인류의 보물이 숨 쉬고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲천 년의 미소를 간직한 석굴암 본존불. 기하학적 완벽함이 주는 평온함이 전해진다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲석굴암으로 가는 흙길. 호젓하고 걷기에 참 편안하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"돌과 호흡을 맞추며 하나하나 다듬을 때, 그 옛날 신라인들이 내뱉었을 숨소리가 여기까지 맴도는 것 같아."

"그러게. 대체 어떤 간절한 염원을 담았기에, 천 년이 지나도록 이토록 혼이 생생하게 살아 숨 쉴 수 있었을까."

"여보, 부처님의 시선이 닿는 저 끝에 문무대왕의 수중릉이 있다는구려. 죽어서도 용이 되어 나라를 지키겠다는 왕의 염원과 그를 위로하는 부처의 자비가 이 산자락 끝에서 만나고 있는 셈이지."

"아... 그래서일까? 부처님의 은은한 미소가 그토록 든든하고도 따뜻하게 느껴졌던 이유가."

덧붙이는 글 | 지난해 12월 28일부터 같은 달 30일까지 경북 일원을 여행하고 다녀왔습니다.

불국사를 품고 있는 산, 토함산(吐含山)이다. 이름에 담긴 의미 그대로 안개와 구름을 삼키고 토해내는 산이다. 이 토함산 자락 깊숙한 곳에는 부처의 세계가 자리 잡고 있다. 바로 유네스코가 인정한 문화유산 석굴암이다. 신라인들은 거친 화강암을 직접 다듬고 정교하게 짜 맞춰, 세계 어디에서도 유례를 찾아볼 수 없는 독보적인 인조 석굴을 탄생시켰다.아내와 나의 처음 계획은 이른 새벽, 이곳에서 동해 위로 솟구치는 장엄한 일출을 마주하는 것이었다. 하지만 일기예보상 해를 볼 수 없다 하여 아쉬움을 뒤로하고 여유 있게 길을 나섰다. 일출의 장관 대신 신라인의 솜씨로 찬란한 문화유산을 만난다는 설렘이 우리 부부에게 더 큰 반가움으로 다가왔기 때문이다.주차장에 울려 퍼지는 석굴암 통일기원대종의 웅장한 종소리는 마치 천년의 세월을 건너온 환영의 인사처럼 우리를 반겨주었다. 웅장한 종소리를 뒤로하고, 우리는 잘 닦인 흙길을 따라 고요한 숲길을 걸었다. 발바닥에 닿는 부드러운 감촉과 이름 모를 새소리가 석굴암으로 향하는 마음을 정결하게 씻어주었다.그렇게 다다른 석굴암 앞에서는 문화해설사의 깊이 있는 설명이 이어지고 있었다. 본격적인 관람에 앞서 마주한 해설은 석굴암의 위상을 다시 느끼게 했다.해설사는 일제강점기 당시 무분별하게 자행된 콘크리트 보수 공사의 비극을 전했다. 특히 가슴 아픈 것은 현재 부처님이 유리관 속에 갇히게 된 사연이었다. 본래 신라인들은 바닥 아래로 찬 샘물을 흐르게 해 습기를 조절하는 천연 제습 원리를 이용했으나, 일제가 이를 무시한 채 콘크리트를 덧씌우는 바람에 석굴암은 스스로 숨을 쉬는 자연 통풍 능력을 잃고 말았다.본래 석굴암은 본존불 이마에 박힌 보주(寶珠)가 동해의 아침 햇살을 받아 석굴 내부를 환히 비추도록 설계된 빛의 예술품이기도 했다. 햇빛의 각도까지 계산해 찬란한 광명을 구현했던 선조들의 과학적 치밀함에 경탄을 금할 수 없다. 위대한 과학 원리 그대로 후손들에게 물려주지 못하고 기계에 의지해야만 하는 현실이 못내 아쉬움으로 남았다.이어 해설사는 석굴암을 창건한 김대성에 얽힌 신비로운 일화를 들려주었다. 전생의 부모를 위해 석굴암을, 현생의 부모를 위해 불국사를 지었다는 그의 이야기는 단순한 건축 그 이상의 의미로 다가왔다. 특히 천장의 거대한 덮개돌이 세 조각으로 갈라졌을 때 천신(天神)이 내려와 이를 붙여주었다는 전설은 이곳이 지극한 효심과 기적이 맞닿아 탄생한 성지임을 깨닫게 해주었다.마침내 마주한 본존불상 옆으로는 보살상과 십대제자상이 병풍처럼 둘러서 있었다. 특히 입구를 지키는 금강역사의 역동적인 근육 묘사를 보고 있노라니, 그리스 신화의 헤라클레스가 연상될 만큼 강인한 생동감이 느껴졌다. 서양의 헬레니즘이 실크로드를 타고 동양의 불교 예술과 만난 간다라 미술의 흔적을 이곳 토함산에서 마주한 순간이었다. 가장 먼저 마음을 사로잡은 것은 역시 본존불의 오묘한 입가였다. 그 미소는 보는 이의 마음가짐에 따라 보일 듯 말 듯 신비로운 궤적을 그리고 있었다.석굴암 내부는 사진 촬영이 엄격히 금지되어 있어 그 귀한 미소를 사진첩 대신 마음속 깊은 곳에 오롯이 새겨 넣었다. 덕분에 기계적인 셔터 소리 없이 오직 눈과 마음으로 부처님과 온전한 대화를 나눌 수 있었다. 일출의 화려함도 좋지만 숲길을 걸으며 정화된 마음으로 부처님의 이 고요한 미소와 마주하기를 나는 오랜 시간 기다렸던 것 같다.석굴암을 뒤로하고 내려오는 길, 아내와 나는 본존불을 보며 느낀 감동을 나직이 나눴다.내가 본존불의 시선이 머무는 먼바다 쪽을 가리키며 말을 이었다.내 말을 듣던 아내의 눈빛이 깊어졌다.석굴암이 주는 묘한 안정감은 철저한 '기하학적 비례'에서 나온다. 반지름과 높이의 완벽한 조화 속에 본존불이 안치되어 있기에, 우리 부부가 느낀 그 압도적인 평온함은 우연이 아닌 치밀한 설계의 산물이었을 것이다.비록 본존불의 온화한 미소를 사진 한 장에 담아내지는 못했지만, 천 년의 자비를 가슴에 오롯이 품고 내려오는 발걸음은 가벼웠다. 발끝에 닿는 편안한 흙길의 감촉이 그날 우리가 마주한 따스한 일출이었다.