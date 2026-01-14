한동훈 "당 지킨 나를 제명? 이건 또 다른 계엄 선포"

큰사진보기 ▲한동훈 "제명은 또 다른 계엄…이번에도 막겠다"한동훈 국민의힘 전 대표가 14일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라며 "국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 오늘 장동혁 대표가 윤리위 결정을 뒤집지 않겠다고 밝혔는데, 윤리위를 대상으로 재심 신청을 하거나, 법원에 가처분 신청 조치를 고려하고 있나?

- 윤리위로부터 징계 회부 사실을 통지받았나? 회의 출석 요구도 받았나?

- 윤리위에 재심 청구는 할 생각이 없다고 말했는데, 법원에 가처분 신청은 고려하나?

- 윤리위원장은 결정문에서 '윤리위원에 대한 공격 때문에 신속하게 결정할 수밖에 없었다'라고 주장했다. 어떻게 생각하나?

- 당 지도부에서는 윤리위나 당무감사위 결정에 대해서 '독립적 기구'라면서 선을 긋고 있다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 당의 제명 결정을 두고 "또 다른 계엄이 선포된 것"이라며 강도 높게 반발했다. 그는 당 윤리위원회 결정에는 재심 신청을 하지 않겠다면서 대신 가처분 신청 등 법적 대응 의지를 내비쳤다.한 전 대표는 14일 오후 서울 여의도 국회 소통관을 찾아 기자회견을 열고 "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위·조작으로 제명했다"라면서 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라고 주장했다. 그러면서 "국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"라고 덧붙였다.이날 기자회견 현장에는 수십 명의 지지자들과 유튜버들이 몰렸다. 이들은 한 전 대표 도착 1시여 전부터 국회 소통관 로비에 모여 "국민의힘은 사망했다" 등의 구호를 외치는 등 한 전 대표 제명 결정에 반발했다. 한 전 대표는 오후 1시 30분께 고동진·김형동·박정훈·배현진·유용원·정성국 의원 및 윤희석·김윤형 전 당 대변인 등 친한계 인사들과 함께 기자회견장을 찾았고, 구호는 "한동훈 파이팅"으로 바뀌었다.흰 셔츠에 검은 정장 차림으로 나타난 한 전 대표는 "오랜만이다"라는 말과 함께 고개를 숙였다. 이어 약 40초 간 위와 같은 짧은 입장을 전한 뒤 취재진과 질의응답을 나눴다.아래는 한 전 대표와 취재진 간 질의응답 전문."윤리위의 결정은 이미 결론을 정해 놓고 끼워 맞춘 요식 행위 같은 것이었다. 이재명 대통령이 백혜룡 썼듯이 장동혁 대표가 이호선(당무감사위원장), 윤민우(중앙윤리위원장) 같은 사람 써서 이런 결론을 낸 것이다. 오늘 보셨다시피 윤리위에서는 어제 냈던 핵심 내용들을 두 번에 걸쳐서 계속 바꾸고 있잖나. 그렇게 바꾸면서도 제명하겠다? 그러니까 이미 답은 정해놓은 상태 아니겠는가? 윤리위에 재심을 신청하는 게 무슨 의미가 있을지 모르겠다. 재심을 신청할 생각은 없다."어제 오후 늦게 알았다. 제가 워낙 문자 폭탄이라든지 이런 걸 좀 많이 받는다. 모르는 전화가 오거나 모르는 문자가 오면 바로 확인을 안 하는데, 그저께 저녁 무렵에 모르는 번호로 '윤리위에 회부했다'라는 통지 문자가 왔다. 그리고 다음 날 '나와라' 이런 얘기가 와 있더라. 제가 그걸 확인한 건 어제인데, 통상 소명 기회를 주기 위한 건 '일주일 내지는 5일 전' 이렇게 전해주잖나. 하루 전에 얘기해 놓고 다음 날 나오라고 하고, 다음 날 바로 제명 결정을? 이렇게 중대한 사안을? 전직 당 대표에게 이러는 것은 사실 결론을 정해놓고 하는 것이라고 생각한다. 심각한 절차적 위법이 있다고 본다.""저는 이게 어떻게 보면 또 다른 민주주의와 헌법을 파괴하는 계엄 같은 것이라고 말씀드렸다. 지난 계엄을 막았을 때 그 마음으로 국민, 당원과 함께 최선을 다해서 막겠다는 말씀을 드린다.""그 윤리위원장이 계엄의 핵심 인물인 여인형이나 여인형 방첩사에 깊이 관여했던 부분이나, 아니면 김상민 전 검사가 그랬던 것처럼 국정원장 특보로 근무했던 경력 때문에 그러신 거라면, 그건 공개된 경력이다. 그리고 김건희 여사에 대한 뜨거운 찬양 같은 글도 본인이 공개한 글이잖나. 본인이 공개한 글이 알려지는 것이 왜 공격인지 잘 모르겠다. 무슨 국정원 블랙 요원인가? 왜 윤리위원장이 어떤 사람인지를 우리가 몰라야 하나? 방첩사나 국정원 관련자, 갑자기 아무도 모르는 그런 분이 여기 와서 윤리위원장을 맡는다? 그렇다면 그분이 어떤 분인지에 대해서 파악하는 것은 필요하지 않은가?""그렇지 않다는 것을 우리 모두 알고 있다. 그리고 장동혁 대표 스스로가 방송 같은 데 나와서 이호선이나 윤민우씨가 얘기하는 것과 똑같은 얘기를 하고 있지 않나. 조작이 드러나니까 '조작은 본질이 아니'라고 하고, '내용은 본질이 아니'라고 하고, 그런 식으로 말을 바꿔가고 있다. 우리 좀 솔직해지자. 장동혁 대표가 계엄을 막은 저를 찍어내기 위한 일을 하고 있는 것이다."