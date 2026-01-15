'골드바 농협조합장'은 왜 무사한가?

▲국민의힘 소속인 조승환 의원도 “조감위원장이 법률적인 이야기를 하는데 (이것은) 공정과 상식의 문제 아닌가?”라며 “금 15돈이라니요? 이게 매수지”라고 위탁선거법 위반 가능성을 제기했다. 이어 “이런 짓거리를 해놓고 지금 ‘수사를 다 받았다‘, ’법상 문제가 없다’?”라며 “지금 이 사람들이 정신이 있는 거야, 없는 거야? 정말 화나게 만드네”라고 분통을 터드렸다 ⓒ 국회 홈페이지 관련사진보기