더불어민주당 지도부, 서산서 현장 최고위 개최

큰사진보기 ▲더불어민주당이 14일 서산시에서 현장 최고위원회의를 개최했다. ⓒ 민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲최고위원회의와 대산 산단 노사 관계자와의 간담회 기념촬영. ⓒ 민주당 관련사진보기

더불어민주당이 14일 서산시에서 현장 최고위원회의를 개최했다.이번 서산 현장 최고위원회 회의는 지역 균형 발전과 민생 경제 회복을 위한 당 차원의 의지를 표명하는 자리가 됐다.특히 '충남-대전 행정통합' 이슈와 뉴라이트 친일 역사관 김형석 독립기념관장 논란 관련 논의를 했다. 회의 직후 이어진 비공개 간담회에서는 서산 지역 경제의 핵심인 '대산석유화학단지' 관련 문제 등을 지역 노사 관계자와 심도 있게 의견을 나눴다.회의 현장에는 정청래 당대표를 비롯하여 ▲ 한병도 (원내대표) ▲ 황명선, 강득구, 이성윤, 문정복, 서삼석, 박지원 (최고위원) ▲ 이정문 (충남도당 위원장) ▲ 조승래 (사무총장) ▲ 권향엽 (조직부총장) ▲ 이지은 (대변인) ▲ 한민수 (당대표 비서실장) ▲ 김영환 (당대표 정무실장) ▲ 이재관 (천안을) ▲ 어기구 (당진) ▲ 조한기 (서산태안) ▲ 양승조 (홍성예산) 등 당 주요인사들이 참석했다.이정문 충남도당 위원장은 발언을 통해 "충남-대전 행정통합은 단순한 행정구역 개편을 넘어 산업 위기와 인구 유출을 동시에 극복할 수 있는 충청권의 공동 생존 전략"이라고 규정했다.이어 "수도권 중심의 교통망을 체계적으로 개편하는 것이 시급하다"며 ▲ 중부권 동서횡단철도 ▲ 제2서해대교 건설 ▲ GTX-C 천안·아산 연장 노선 국비 증액 ▲ 천안 외곽순환도로 건설 ▲ 광역 교통망 구축 등을 중앙당 차원의 주요 과제로 제시했다.정청래 당대표 역시 행정통합의 당위성에 목소리를 높였다. 정 대표는 "이번 행정통합은 여권 소속 광역단체장들도 찬성하며 추진해온 사안"이라며 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥해 "여야의 당리당략을 떠나 국가 이익을 최우선에 두고 행정통합을 공동 추진해야 한다"고 강조했다.지역 현안인 에너지 전환 문제도 비중 있게 다뤄졌다. 조한기 서산·태안 지역위원장은 태안 석탄화력발전소 폐쇄와 관련해 "최근 발의된 '석탄화력 폐쇄지역 지원 특별법'을 바탕으로 ▲ 에너지 전환 ▲ 일자리 전환 ▲ 지역 경제의 전환이 차질 없이 이뤄져야 한다"며 고용 불안에 떨고 있는 노동자들을 위한 실질적 대책 마련을 강력히 촉구했다.최고위원회의 직후 이어진 산단 노사 관계자와의 간담회는 비공개로 진행됐다. 이 자리에서는 탄소중립 흐름에 따른 산업 구조 개편, 글로벌 수요 부진 및 중국발 공급 과잉으로 인한 석유화학 업계의 적자 위기와 설비 투자 축소 등 대한민국 주력 산업이 직면한 엄중한 상황에 대해 심도 있는 논의가 오간 것으로 알려졌다.이날 간담회에는 ▲ 김경수(엘지화학 대산 위원장) ▲ 신승욱(현대오일뱅크 대산 위원장) ▲ 강태구(한화토탈에너지스 대산 위원장) ▲ 고현상(전국플랜트건설노동조합 충남지부장) ▲ 정제기(롯데케미칼 대산 위원장) 등 노사 관계자들이 참석했다.간담회 후 정청래 대표의 지시로 중앙당 석유화학 TF를 구성하기로 한 것으로 전해졌다.