서울 버스 파업 대책 발표한 김동연 "공공관리제 적용 버스 474대 전면 무료화"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 14일 오전 경기도청 브리핑룸에서 서울시 시내버스 파업에 따른 도 비상수속대책을 발표하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 13일 긴급 브리핑을 갖고 “서울시 파업으로 많은 도민분들이 출퇴근길 불편을 겪으셨다”며 즉각 시행할 수 있는 단기대책과 파업 지속에 따른 중기대책 등 두 가지를 발표했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 가운데 김동연 경기도지사가 15일부터 서울로 진입하는 경기도 버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 약 474대의 버스를 전면 무료로 운영하겠다고 밝혔다.김동연 지사는 14일 경기도청에서 기자회견을 열고 서울시 시내버스 파업으로 인해서 생긴 교통 불편을 해소하기 위한 경기도 비상수송대책을 발표했다.앞서 경기도는 전날(13일) 서울시 파업 노선과 유사한 도내 기존 128개 노선 1,788대에 대해 출퇴근 시간 집중 배차를 시행하고, 주요 지하철역 등과 연계하는 마을버스와 택시 등 대체 수단을 적극 연계 활용하는 비상수송대책을 시행하고 있다. 아울러 경기버스 앱, 정류소 안내 등을 통해 서울시 파업 상황을 전파하고 경기버스나 지하철 등 대체 교통수단 이용 안내도 시행 중이다.김동연 지사는 "어제부터 시작된 서울 시내버스 파업으로 인해서 서울로 출퇴근하는 우리 도민 여러분들께서 겪으시는 큰 불편과 걱정에 제 마음도 몹시 무겁다"면서 "경기도는 도민의 발이 멈추지 않도록 즉각적인 수송 대책을 시행하겠다"고 말했다.김 지사는 이어 공공관리제 적용 41개 노선, 약 474대 버스의 전면 무료 운영 방침을 밝힌 뒤 "내일 아침 첫 차부터 적용하겠다. 도민 여러분의 혼란을 줄이기 위해 해당 버스 앞 유리창에 무료 버스임을 알리는 식별 표지를 부착해서 우리 도민 여러분 누구나 쉽게 알아보고, 카드 태깅 없이 탑승하실 수 있도록 조치하겠다"고 설명했다.김동연 지사는 이번 무료 운영 조치가 가능한 이유에 대해 "경기도가 선제적으로 도입해서 운영 중인 경기도 시내버스 공공관리제 덕분"이라면서 "현재 경기도는 약 3,500억 규모의 시내버스 공공관리제 예산을 확보하고 있다. 예산 문제로 도민의 교통 기본권이 침해받는 일이 결코 없도록 하겠다"고 말했다.경기도 공공관리제는 민간 버스회사가 운영하던 시내버스를 경기도와 시군이 같이 관리하면서, 재정 지원과 평가를 통해 서비스 공공성을 강화하는 '경기도형 버스 준공영제'를 말한다. 도는 128개 노선 가운데 41개 노선이 경기도 공공관리제 소속이라고 설명했다.김 지사는 또 "아울러 이번 파업이 장기화할 것에 대비해서 만약 이번 파업이 다음 주까지 계속된다면 다음 주 월요일부터는 전세버스를 추가로 주요 환승 거점에 투입하겠다"면서 "지하철역으로만 수요가 지금 많이 몰려 있기 때문에 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 수송 역량을 더 강화하여 도민 여러분의 이동을 돕겠다"고 밝혔다.김동연 지사는 "교통은 민생의 핵심이자 도민의 삶을 지탱하는 기본권이다. 파업의 원인이 어디에 있던 그로 인한 피해가 경기도민에게 전가되는 것은 결코 용납할 수 없다"면서 "경기도는 파업이 종료되는 그 순간까지 현장을 철저히 관리하고 도민 여러분들의 출퇴근길을 끝까지 책임지고 지키겠다"고 강조했다.한편, 김동연 지사 지시에 따라 지난주부터 서울시 파업에 대비해 온 경기도는 버스 파업에 따른 도민들의 혼란을 최소화하기 위해 12일 오후 8시 반경 긴급재난문자를 통해 서울 경유 노선에 해당하는 12개 시군에 서울시 시내버스 파업 소식을 알렸다. 이어 정상 운행하는 경기버스나 지하철 등 대체 교통수단 이용 방법에 대해서도 안내했다.13일에는 행정2부지사 주재로 긴급 부단체장 회의를 소집해 긴급수송대책을 마련하는 등 도민들의 교통 불편을 최소화하기 위해 노력하고 있다.김동연 지사는 "가용가능한 모든 대체 수단을 동원해 경기도민의 출퇴근을 포함한 교통 불편 최소화를 위해 적극 노력하겠다"면서 서울버스 노조에도 "국민의 발을 묶고 있는 여러 가지 불편을 감안해 타협과 양보의 정신으로 빠른 시간 내에 타결을 도와주시길 간곡히, 또 정중하게 요청드린다"고 말했다.한편, 이번 파업에 동참한 서울시 시내버스 노선은 390여 개 노선 7,300여 대다. 이중 경기도에 영향을 주는 노선은 고양시 등 12개 지역 111개 노선 2,505대다.