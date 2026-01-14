체육과 보건, 국회서 만나다… "건강수명 연장, 이제는 국가 전략"

큰사진보기 ▲'체육 X 보건=건강수명 UP 토론회' 단체사진 ⓒ 건강수명 5080 국민운동본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲고문위촉패 전달식 ⓒ 건강수명 5080 국민운동본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 건강수명 5080 국민운동본부 소속 사회복지사입니다.

체육과 보건 정책의 전략적 연계를 통해 국민 건강수명 연장 방안을 모색하는 국회 토론회가 열렸다. 평균수명은 세계 최고 수준에 도달했지만, 건강하게 살아가는 기간인 '건강수명'은 여전히 평균수명과 약 15년 안팎의 격차를 보이고 있는 상황에서, 체육과 보건이 '건강수명'이라는 공동 지표를 중심으로 처음 공식 논의에 나섰다는 점에서 의미 있는 출발로 평가된다.'건강수명 5080 함께 여는 국회토론회 – 체육 X 보건 = 건강수명 UP'은 지난 12일 국회의원회관 제3세미나실에서 개최됐다. 이번 토론회는 국회 문화체육관광위원회 간사인 임오경 의원과 국회 보건복지위원회 간사인 이수진 의원을 비롯해 국회 K-스포츠문화포럼, 국회 건강과 돌봄 그리고 인권포럼이 공동 주최하고, 한국체육학회(회장 최관용)와 건강수명 5080 국민운동본부(이사장 임지준)가 주관했다. 체육과 보건을 각각 대표하는 두 상임위원회 간사가 함께 참여한 국회 차원의 첫 건강수명 정책 논의라는 점에서 주목을 받았다.이날 행사에는 체육·보건·돌봄·학계·정부 관계자 등 약 100여 명이 참석해 높은 관심을 보였다. 강용수 대한응급구조사협회장, 이지은 대한작업치료사협회장, 김우성 건강수명 5080 치아튼튼 상임대표, 차광석 전 한국체육학회장, 백성수 한국생리학회 회장, 조현재 한국올림픽유산협회 회장, 임승길 건강운동관리사협회 회장, 송강영 한국스포츠과학원 원장, 조남기 숙명여대 교육대학원장 등 각 분야를 대표하는 인사들이 한자리에 모여 건강수명 연장을 위한 정책적 해법을 논의했다.임오경 의원은 개회사를 통해 "이번 토론회는 체육과 보건이 '건강수명'이라는 공동의 국가 과제를 놓고 처음으로 국회에서 본격 논의하는 자리"라며 "질병 치료 이후가 아닌, 질병 이전 단계에서의 예방 중심 정책 전환이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 성장기부터 노년기까지 생애주기 전반을 아우르는 체계적인 신체활동 정책의 필요성을 언급하며, 체육 정책이 국민 건강의 핵심 인프라로 기능해야 한다고 밝혔다.이수진 의원 역시 초고령사회 진입에 따른 만성질환 증가와 의료·요양비 급증 문제를 지적하며 "보건의료 정책이 사후 치료 중심에서 예방 중심으로 전환되지 않으면 건강수명 격차는 더욱 확대될 수밖에 없다"고 말했다. 특히 과학적 근거에 기반한 운동 처방과 신체활동 정책이 건강수명 연장의 핵심 수단이 되어야 한다고 강조했다.한국체육학회 최관용 회장은 평균수명과 건강수명 간 격차가 개인의 삶의 질 저하를 넘어 사회적 부담으로 확대되고 있다고 진단했다. 그는 "신체활동과 운동은 노쇠와 만성질환을 늦추는 가장 확실한 수단"이라며 "체육 분야의 연구 성과가 정책과 제도로 연결되는 구조를 만드는 것이 중요하다"고 강조했다.건강수명 5080 국민운동본부 임지준 이사장은 평균수명과 건강수명 사이 약 15년의 격차를 줄이는 일은 더 이상 특정 분야의 과제가 아니라 국가적 과제라고 밝혔다. 그는 "의료 서비스만으로는 건강수명을 늘리는 데 한계가 있으며, 일상 속 신체활동과 예방 중심 접근이 핵심"이라며 "이번 토론회가 체육과 보건이 건강수명이라는 공통 지표로 만나는 정책적 전환점이 되길 기대한다"고 말했다.이날 토론회에서는 건강수명 연장을 위한 구체적인 정책 방향도 제시됐다. 이세용 연세대학교 교수는 스포츠의과학 기반의 건강수명 연장 전략과 함께 체육 정책과 보건 정책 간 연계 필요성을 제안했으며, 백성수 상명대학교 교수는 '건강수명 5080' 실현을 위한 건강운동관리사 제도의 고도화와 역할 확대 방안을 발표했다.이어진 종합토론에서는 차광석 전 한국체육학회장이 좌장을 맡아 체육·보건 현장의 제도 개선, 데이터 연계, 전문 인력 활용 방안 등을 중심으로 심도 있는 논의가 이어졌다. 토론에는 박채희 한국체육대학교 교수, 김상훈 국민체육진흥공단 스포츠과학원 스포츠산업실장, 노진원 연세대학교 보건행정학부장, 이돈형 한국건강증진개발원 건강증진연구소장, 석진영 문화체육관광부 체육진흥과장, 정혜은 보건복지부 건강증진과장이 참여해 부처 간 협력과 정책 연계의 필요성에 공감대를 형성했다.특히 건강수명 증진을 위해 향후 건강 관련 기금과 재정 구조를 체육 분야와 연계하는 방향을 검토해야 한다는 제안도 나왔다. 치료와 돌봄 중심의 건강 재정을 질병 이전 단계에서 신체활동을 통한 예방 투자로 전환해야 한다는 정책적 접근에 참석자들의 의견이 모였다. 아울러 청소년 신체활동 활성화를 위해 체육 예산과 교육 예산을 연계하고, 학교와 지역 돌봄과 결합된 체육 프로그램으로 확대해야 한다는 제언도 이어졌다.한편 이날 행사에서는 건강수명 5080 국민운동본부와 한국체육학회가 임오경 의원과 이수진 의원을 건강수명 증진을 위한 정책 고문으로 공식 위촉하는 자리도 함께 마련됐다.건강수명 5080 국민운동본부는 앞으로도 보건, 체육, 정신건강, 돌봄 등 다양한 분야를 아우르는 건강수명 연장 논의를 지속하며, 국민 인식 개선과 정책 제안 활동을 확대해 나갈 계획이다.