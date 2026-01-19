"나무위키 내용은 검찰 프레임, 내가 대통령과 친해진 건..."

실용, 이재명 대통령을 대표하는 키워드 중 하나입니다. 실질적인 쓸모를 뜻합니다. 이 대통령 취임사의 첫 번째 약속은 "국민이 주인인 나라를 만들겠다"였습니다. 주인이란 단어가 9번이나 등장하는 성남시장 취임사 제목은 "성남의 주인은 시민"이었습니다. <오마이뉴스>는 이 대통령의 핵심 참모 인터뷰와 현장 취재를 통해 '주인'에게 쓸모 있는 대통령의 의미를 전하고자 합니다.

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 2009년 8월 31일 자 보도를 보면, 분당 등 5개 신도시 리모델링 추진연합회 총무라고 나옵니다. 어떻게 하게 된 건가요.

- 그때 활동은 시민운동적 차원보다는 개인적 관점에서 시작하신 거죠?

- 당시 성남시민사회의 요구와도 어느 정도 맞았던 거군요.

"그래서 저같은 경우는 성남시민사회 분들하고 교류를 했던 거죠. 이 대통령을 굉장히 많이 도와줬던 이해학 목사님이라든가, 장건 대표님(성남이로운재단 이사장), 하동근 원장님(판교환경생태학습원 원장) 등 지역 시민사회 원로분들과 교류를, 그때 저는 시작했죠."

- 지역 시민사회와 소통이 잘 돼야 리모델링도 바라는 쪽으로 진행될 수 있을테니까?

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장의 성남시의회 예결위원장 당시 모습 ⓒ 김용 제공 관련사진보기

- 분당에 거주하다 리모델링 추진연합회 총무 역할을 하게 됐고, 그러다 보니 지역 시민사회와 교류가 시작됐다는 거군요. 이 대통령과는 처음, 어떻게 알게 된 겁니까.

- 첫 인상은 어떠셨어요?

- 그러면 이 대통령과는 언제 가까워지게 된 겁니까.

- 그 때 일상의 중심이 생업에서 시민운동 쪽으로?

"우리 김용 전 (경기도)대변인은 사실 지역에서 무슨 조합 활동을 하고 있는데, 제가 이, 차출을 했다고 하는 게 정확히 맞을 겁니다. 지역에서 조합 활동하는 것보다는 나하고 같이, 소위 이제 시정을 해보는 게 본인에게나 아니면 우리 지역 주민들한테 훨씬 낫지 않을까. 권유를 해 가지고 졸지에 인생 항로를 바꿔서 정치계로 들어와서(좌중 웃음)..." (2019년 12월 15일, 김용 출판 기념회에서)

큰사진보기 ▲2022년 12월, 네이버 카페 '재명이네 마을'에 올라왔던 김용 전 민주연구원 부원장의 옥중서신. ⓒ 네이버카페 이미지 갈무리 관련사진보기

"결국 뭐냐 하면 지금 이재명 대표가 말하는 측근 두 명, 한 분이 김용, 그 다음에 정진상. 그런데 공교롭게도 이 두 사람이 유동규, 김만배, 그 대장동, 우리는 일당들이라고 지금 언론도 그렇게 표현하고 계시던데 거기하고 도원결의, 형제지간에 결의를 맺었다, 어쨌다 이런 얘기가 나오고 있잖아요... (중략) 문제는 뭐냐 하면 분신이잖아요. 시켰다며요. 시키면 잘 한다며요, 뭐든지. (2022년 10월 21일, CBS 김현정의 뉴스쇼, 정미경 전 국민의힘 최고위원)

"유동규가 처음 리모델링 조합장일 때 김용은 총무였다고 한다. 이재명과 친해진 것도 유동규와 동시에 친해진 것인데, 그전까지 유동규와 한배를 탔던 김용이 이재명의 도움을 받던 와중, 정진상과도 친해지면서 3명이서 이재명 지지연합 겸 의형제를 하기로 술자리에서 합의를 하면서..."

- 유동규와 동시에 친해졌다고 나와 있던데요?

https://omn.kr/2gnjq)김용 전 민주연구원 부원장, 그의 나무위키를 보면 이상한 점을 발견할 수 있다.1966년 10월 31일, 서울 출생. 대성고등학교와 연세대학교 신학과 졸업. 제 6·7대 성남시의회 의원, 경기도청 대변인, 민주연구원 부원장. 이와 같은 기본 프로필 외에는 정작 그가 누구인지 자세하게 알기 어렵다.그 외 대장동 일당으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의, 그에 따른 재판 과정과 쟁점이 대부분의 내용이다.개요는 분명, 대한민국의 정치인이다. "이재명 대표가 본인 입으로 '분신(分身)', '김용이나 정진상 쯤은 되어야 측근'이라고 할 정도의 최측근 중 최측근"이라고 나와있지만, 정작 언제 어떻게 정치를 시작했는지, 이재명 대통령과는 또 언제 어떻게 친해졌는지, 구체적으로 알 수 없다.심지어 이와 관련해서는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 '전언'을 출처로 전한다. "훗날 유동규가 유튜브에서 밝힌 바로는 이재명과 친해진 것도 유동규와 동시에 친해진 것"이라는 식이다. 사실일까? 김 전 부원장은 이 대통령과 언제 가까워진 것일까.김 전 부원장과 유 전 본부장이 분당 신도시 리모델링 추진 활동을 하던 때 이야기를 물어봤다."당시 한 1년 전부터 지역에서 소형 아파트를 중심으로 리모델링 관련해서 열망이 굉장히 높았어요. 분당 아파트들이 20년을 넘어간 경우가 많았거든요. 그래서 각 단지를 대표하는 젊은 친구들이 '제대로 해보자'고 모여서, 주변 5개 신도시까지 넓혀졌던 거죠. 유 전 본부장은 건설 쪽 전문가로 인식돼 있었어요. 그래서 회장을 맡게 됐던 거죠.""예, 그렇죠. 그리고 분당 지역에 젊은 사람들이 굉장히 많았는데 대부분 소형 아파트에 살았어요. 신혼부부가 애 하나 둘 낳으면 주택 공간에 대한 수요가 커지지 않습니까. 당시에는 큰 평수 아파트가 굉장히 비쌌거든요. 가격 차이가 너무 나니까 옮겨가는 게 쉽지 않은 상황들이 많았던 거죠. 그래서 저렴한 비용으로 주거 공간을 넓힌다는 것에 대한 공감대가 굉장히 컸었어요. 주거 문화를 우리가 좀 새롭게 바꿔보자는, 그런 좋은 뜻도 분명히 있었습니다.""그렇습니다."결과적으로 리모델링 추진연합회 총무 활동은 김 전 부원장의 운명을 바꾼 일이 됐다. 그가 시민운동에 눈을 뜬 계기가 됐기 때문이다. 이재명 대통령과 친분이 형성된 것은 그 뒤의 일이었다고 한다."그렇죠.""이명박 정부 시절 성남·하남·광주 통합 이야기가 나오면서, 지역에서 반대 시위가 크게 일어났었어요. 또 그밖에도 여러 지역 현안들이 많았거든요. 거의 모든 부분에서 당시 이 대통령이 굉장히 많이 뛰었습니다. 그러다 보니 시민사회와 교류를 하고 있던 제 눈에도 띄게 된 거죠. 처음에는 그룹 모임에서 만났기 때문에, 깊이 있게 얘기를 나눈다거나 그러지 않았어요. 그냥 인사만 나누는 정도였죠.""똑똑하다(웃음), 그리고 굉장히 뜨겁다, 열정이 넘친다. 용감하다."당시 이 대통령은 성남정책연구원 변호사로 "신도시 아파트들의 문제를 해결하기 위해서는 정부의 적극적인 리모델링 정책 도입이 시급하다"라고 생각했다. 이런 생각이 리모델링 추진연합회 바람과 맞물리면서 이 대통령과 김 전 부원장이 서로 얼굴을 아는 사이가 됐다는 얘기다."2010년 지방선거 때입니다. 그 과정이 참, 재미있어요. 이재명에게 속았다?(웃음) 왜 그러냐면, 제가 살았던 곳이 (분당)이매동이거든요. '이매동으로 나가보면 어떠냐. 민주당 표 있어, 나오면 당선될 거 같아' 그러셨어요. 그런데 제가 그때 출마한 이매동 지역은 보수적인 동네거든요. 웬만해서는 안 되는 거야, 이게. 무조건 떨어지는 거야.그때 저는 잘 모르고 그럴 때니까, '시의원이 뭐 하는 거냐'라고도 물어봤었죠. 그랬더니, '그냥 동네 위해서 열심히 일하면 된다, 지금 하고 있는 일(생업)도 다 겸하면서, 뭐 제약도 크지 않다', 막 좋게 얘기를 하시더라고요. 그래서 저도 괜찮을 거 같다고 생각하고, 또 그때가 막 시민운동에 재미 붙였을 때니까, 그럼 뭐 봉사 차원에서(웃음), 새로운 세계에 대한 경험으로, 그러다 후보가 됐던 거죠."2008년 통합민주당 소속으로 경기 성남시 분당구 갑 지역구 국회의원에 도전했다가 낙선한 이재명 대통령은 당시 민주당 경기 성남시 분당구 갑 지역위원장이었다. 김 전 부원장을 정치적 일꾼으로 낙점했던 것이다. 왜 그랬을까.앞서 전한 대로 김 전 부원장은 대학 시절 운동권이 아니었다고 밝혔다. 그는 "리모델링 추진 활동을 하면서 지역사회 문제에 대한 인식이 넓어졌다"라며 "내 삶에서 다른 길을 가는 중요한 계기가 됐다"라고 말했다. 그래서 다시 물어봤다."좀 많이 갔죠(웃음). 발을 깊숙하게 담근 거죠. 시간 될 때마다 현장 나가서 '으쌰 으쌰'도 하고, 같이 대책회의도 하고 그러면서 시민운동 선배들과 가까워졌죠. 여론전도 펼치고 그래야 됐었는데, 인터넷 사업 경험도 도움이 됐고요. 그런 제가 선배님들이 보시기에는 좀 신선했던 모양이에요."이런 모습이 이 대통령에게도 특별하게 다가왔던 것으로 보인다. 잘 알려진 대로 대통령도 비운동권 출신이다. 당시 상황에 대해 이 대통령도 직접 설명한 적이 있다.2019년 12월, 김 전 부원장은 경기도 대변인 자리를 내놓고 21대 국회의원 선거 경기 성남 분당갑 지역구 예비후보로 등록했다. 그 과정에서 진행된 출판기념회 행사에서 김 전 부원장을 상대로 나왔던 이 대통령의 발언이 "제 분신과 같은 사람"이다.훗날 대장동 사건과 함께 숱하게 오르내린 그 말이다.일각에서는 이 표현을 이 대통령의 또 다른 발언 "측근이라면 정진상, 김용 정도는 돼야 하지 않느냐"라는 말과 묶어 대장동 사건 전개 과정에서 이 대통령의 책임을 부각하는 근거로 제시했다. 다음은 그 예다.도원결의, '의형제'란 말은 김 전 부원장 나무위키에도 등장한다.김 전 부원장에게 물었다."사실과는 차이가 커요. 리모델링 조합 일할 때는 저도 그렇고 유동규도 그렇고 다 1/N이었어요. 여러 리모델링 추진 지역 대표 중 한 명이었다는 거죠. 이 대통령과는 성남 시민사회를 도와주는 변호사로 서로 통성명한 정도였습니다. 이 대통령과 가까워진 것은 훨씬 후입니다. 그런데도 대장동 사건을 통해 어마어마하게 일부 언론이 부풀렸죠. 마치 처음부터 무슨 유착을 전제로 관계가 있었던 것처럼 말입니다. 검찰의 프레임입니다. 덧씌워졌다는 겁니다."