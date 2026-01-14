민주당 대전시당 "헌정파괴·국민주권 찬탈에 대한 역사적 단죄"

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 출석해 발언하고 있다. 2025.12.29 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 사형이 구형된 가운데, 더불어민주당 대전광역시당이 이를 '헌정질서 파괴에 대한 역사적 단죄'라고 규정하며 사법부의 엄정한 판단을 촉구했다.더불어민주당 대전광역시당은 14일 성명을 내고 "헌정질서를 파괴하고 국민주권을 찬탈하려 한 범죄에 대해 사형이 구형된 것은 정의를 바로 세우기 위한 필연적 귀결"이라고 밝혔다.대전시당은 "국가와 헌법을 수호해야 할 대통령이 오히려 무력을 동원해 국민을 위협하고, 입법·사법·행정 기능을 마비시키려 했다"며 "이는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없는 반국가적 폭거"라고 강하게 비판했다.이어 재판 과정에서의 태도도 문제 삼았다. 대전시당은 "국민은 재판 내내 사죄나 반성 대신 책임 회피와 궤변으로 일관한 윤석열의 오만한 태도를 똑똑히 목도했다"며 "이는 헌정 파괴 행위의 중대성을 더욱 분명히 드러낸 대목"이라고 주장했다.사법부를 향한 메시지도 분명하게 던졌다. 대전시당은 "정의로운 결단으로 이 땅에 독재의 망령이 다시는 발붙이지 못하도록 해야 한다"며 "무력으로 국민주권을 유린하려는 시도는 반드시 처절한 대가를 치른다는 사실을 사법부의 준엄한 심판으로 증명해야 한다"고 촉구했다.