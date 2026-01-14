한·일 정상, 고대 교류 되짚으며 친목 도모

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전날 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 연 이재명 대통령은 14일 고대 일본과 한반도의 교류 역사를 보여주는 나라현 호류지(법륭사)를 방문해 다카이치 총리와 친해지는 계기를 만들었다.이 대통령이 이날 오전 나라현 이코마군 호류지에 도착하자 기다리고 있던 다카이치 총리아 악수하며 반갑게 인사했다. 양 정상은 호류지 후루야 쇼가쿠 관장으로부터 절의 역사에 대한 설명을 들었다. 정장 차림에 운동화를 신은 이 대통령은 설명을 유의깊게 들으면서 질문도 적극적으로 하는 모습이었다. 이 자리에는 유홍준 국립중앙박물관장도 동행했다.호류지를 둘러본 양 정상은 석별의 악수를 나눴는데, 이 대통령이 차에 탄 뒤에도 다카이치 총리가 다시 차로 다가와 차창을 열어 악수를 나누기도 했다.나라현 호류지(법륭사)는 7세기 초 이전에 건립된 세계에서 가장 오래된 현존 목조건축물 중 하나다. 건축에는 백제의 영향이 강하게 나타나며, 중국의 영향도 있다는 평가다. 금당의 벽화는 고구려의 담징이 그렸다고 전해지는데 1949년 화재로 소실됐다. 백제인이 만들었다고 추정되는 목조 백제관음상을 포함한 호류지의 불상들은 7세기 일본 불상 제작과 한반도의 연관성을 보여준다. 금당 오층목탑은 백제정림사지 오층석탑과 유사한 점이 많다.전날 정상회담 뒤 비공개 행사에서 이 대통령은 다카이치 총리와 드럼을 합주하기도 했다. 드럼 연주에 취미가 있는 다카이치 총리의 리드로 양 정상은 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'과 BTS의 '다이너마이트'에 맞춰 드럼을 합주했다. 합주 뒤 양 정상은 각각 스틱에 서명해 서로 교환했다.이 대통령은 합주 뒤 SNS에 "드럼 연주는 오래전부터 품어온 로망"이었다면서 "서로의 차이를 존중하며 리듬을 맞춰간 것처럼 한일 양국도 협력의 깊이를 더하며 한 걸음씩 더 가까워질 수 있기를 기대한다"고 소감을 밝혔다.이 대통령은 다카이치 총리에게 한국 회사 마커스드럼의 드럼세트와 나전칠기로 장식한 드럼 스틱을 선물하기도 했다. 나전칠기로 예술을 하는 장춘철 명장이 자개를 입혔다.청와대는 "다카이치 총리는 고등학교 시절부터 록 밴드를 결성해 드러머로 활동했으며, 의원으로 처음 당선된 당시 언제나 스틱을 가지고 다녔을 정도로 드럼이 취미인 점을 고려해 선정했다"고 설명했다. 이외에도 홍삼 제품과 청국장 분말·환이 선물로 제공됐다다카이치 총리의 배우자에게는 유기 옻칠 수공예 반상기와 돌 접시 세트, 삼성 갤럭시 워치 울트라 모델을 선물했다. 청와대는 "총리 배우자께서 전화로 '평생 맛있는 것을 해드리겠다'고 청혼하신 일화에서 착안해 준비했다", '총리 배우자께서 컨디션을 섬세하게 돌보실 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 삼성 갤럭시 워치를 선물했다"고 설명했다.다카이치 총리는 이재명 대통령에게 카시오 손목시계를 선물했다. 이 시계는 태양광 충전, 방위 측정 등 기능이 다양하고 바이오매스 플라스틱을 사용한 친환경 제품인데, 이 대통령의 취미가 등산이란 점을 고려한 걸로 보인다. 또 김혜경 여사에게는 '나라 붓'의 역사와 전통을 계승한 붓 전문 회사 아카시야의 화장용 붓과 파우치를 선물했다 .