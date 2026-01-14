[사진] 판결 이후에도 끝나지 않은 해고 노동자의 시간

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2024. 12. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2021. 7. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2022. 2. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2022. 12. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2023. 4. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2024. 11. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2025. 3. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2025. 3. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원 판결 이후에도 서면시장 골목에서 이어지고 있는 노동자들의 시간2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2025. 12. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021년 5월 1일 해고된 김태경과 1200일 넘게 파업 중인 허진희는 매주 수요일 집회와 평일 점심시간의 선전을 반복해 왔다. 이 사진들은 사건의 순간이 아니라, 판결 이후에도 멈추지 않은 삶의 리듬을 기록한다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 계절이 바뀌는 동안 같은 자리에 남은 몸과 목소리, 그리고 법의 언어로는 설명되지 않는 노동의 시간을 담았다. 2026. 1. ⓒ 정남준 관련사진보기

법원의 확정 판결은 모든 것을 끝낸 것처럼 보인다. '형식적·절차적 하자가 없다'는 문장은 분쟁의 종결을 선언하는 언어다. 그러나 판결문이 닫힌 자리에서 삶은 계속 열린 채로 남아 있다. 부산 서면시장 노동자들의 시간은 판결 이후에 오히려 더 길어졌다.2021년 5월 1일, 부산 부산진구 부전동에 위치한 (사)서면시장번영회는 시장번영회 총무로 일하던 김태경씨를 해고했다. 그는 민주노총 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 지회장이었다.법원은 이 해고가 법률상 형식과 절차를 위반하지 않았다고 판단했다. 판결은 그렇게 끝났다. 그러나 사진은 그 이후를 기록한다. 1700일의 시간 앞에서 판결은 하나의 질문으로 남는다. 이 해고는 무엇을 침묵시키기 위한 것이었는가.김태경 지회장의 해고를 정점으로, 2020년 말 13명의 조합원으로 출발했던 서면시장 노동조합은 사실상 해체 상태에 이르렀다. 현재 남은 조합원은 두 명이다. 그중 유일하게 재직 중인 경리 노동자 허진희씨는 1200일이 넘는 파업을 이어가고 있다.이들의 요구는 처음부터 달라지지 않았다. '부당해고 철회', '체불임금 지급', '단체협약 체결'.변한 것은 요구가 아니라 시간이었다. 노동자들은 매주 수요일 저녁, 서면시장 앞에서 수요집회를 연다. 평일 점심시간에는 시장 입구 골목에 선다. 확성기 대신 침묵으로, 전단지 대신 요구가 적힌 현수막 한 장으로 상인과 방문객에게 말을 건다. 사진은 이 반복을 기록한다. 사건이 아니라 지속을, 투쟁의 장면이 아니라 시간이 쌓이는 방식을 기록한다.언론은 이 투쟁을 종종 '장기화된 노사 분쟁'으로 요약한다. 그러나 현장에서 마주한 것은 분쟁이라기보다, 해고 이후의 삶이 어떤 형태로 지속되는가에 대한 질문이었다. 시장이 열리고 닫히는 시간, 점심 장사가 가장 바쁜 틈, 비 오는 수요일과 햇볕이 강한 여름의 수요일이 모두 같은 간격으로 이어진다.사진은 그 간격을 지운다. 대신 몸에 남은 흔적을 드러낸다. 판결문에 기록되지 않은 시간, 숫자로 환산되지 않는 노동, 그리고 끝났다고 선언된 이후에도 계속되는 삶을.현재 김태경 씨는 해고된 지 1700일이 넘도록 서면시장 골목에서 부당해고 철회를 외치고 있다. 허진희씨는 1200일이 넘는 파업의 시간을 살고 있다. 판결은 끝났지만, 기록은 아직 끝나지 않았다.