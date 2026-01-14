송철호 "사형 구형 '헌법 파괴 범죄'임을 분명히 해... 사과 한마디 없어"

▲송철호 전 울산시장이 12일 울산시의회 프레스센터에서 내란우두머리 윤석열에 법정 최고형을 구형할 것을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 13일 사형이 구형되자 14일 "사필귀정"이라는 입장문을 발표했다. ⓒ 박석철 관련사진보기