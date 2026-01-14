'카드 배송' 안내 문자에 멈칫한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲카드 배송 사기 문자친근하고 믿음직한 이미지를 가지고 있는 우체국 집배원을 사칭하여 사기 문자를 보내왔다. ⓒ 유수영 관련사진보기

AD

'설마'

큰사진보기 ▲스마트폰 설정 메뉴에서 국제 발신자, 번호 없는 메시지 차단 등 기본적인 스팸 차단 기능을 사용할 수 있다. ⓒ 유수영 관련사진보기