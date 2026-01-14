'대전·충남 통합' 추진에 교육부 "교육계 의견 최대한 반영해 제안"

▲지난 13일, 충남 김지철 교육감(왼쪽 첫번째)과 대전 설동호 교육감(오른쪽 첫번째)이 최교진 교육부장관을 만나 "'통합 특별법' 제정 과정에서 교육의 자주성과 전문성, 정치적 중립성이 보장되어야 한다”라고 강조했다. ⓒ 충남교육청 관련사진보기