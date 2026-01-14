'제명 반발' 김병기에 박지원 "법적 아닌 정치적으로 따져야"

박지원 더불어민주당 의원이 당 윤리심판원 제명 결정에 재심을 신청하겠다는 김병기 의원에 대해 "법적으로가 아닌 정치적으로 따져야 한다"라며 자진 탈당을 재차 촉구했다.
박 의원은 14일 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "잔인한 결정을 할 땐 해야 한다. 정치인은, 정당은 법적으로 따지는 게 아니라 정치적으로 따져야 한다"라며 "김병기 전 원내대표의 일은 지난 12일 윤리심판원 결정으로 끝났다"라고 밝혔다. 지난 13일 김 의원이 페이스북을 통해 "제기된 의혹 중 하나라도 법적 책임이 있을 시 정치를 그만두겠다"라며 법적 책임을 뒤로 숨은 것을 염두에 둔 발언으로 보인다.
박 의원은 이어 "(김 의원이) 경찰에서 잘 싸워서 이겨서 다시 우리 민주당으로 돌아오는 날을 학수고대한다"라며 "김 의원도 제가 선당후사하라, 탈당하라, 제명하라고 하는 걸 듣고 엄청나게 섭섭했을 거다. 그러나 그게 민주당과 김 전 원내대표를 위하는 길이라는 확신 속에서 했다. 저는 (김 의원이) 돌아오리라고 믿고 결백을 믿는다"라고 말했다.
박지원 "당이 한 달 어떻게 참나, 다시 돌아오는 날 기다리자"
박 의원은 '김 의원이 재심을 신청해도 별로 바뀌는 게 없을 거라고 보나'라는 진행자 질문에 "(당 윤리심판원 제명 결정) 그 이상 부관참시를 어떻게 하나"라며 "원래 망자한텐 다 덕담을 해 주는 거다. 김 전 원내대표가 '나는 억울하다, 밝히겠다'(고 하는데) 그건 당에서 밝힐 일이 아니다. 수사기관에서 밝혀라 이거다. 그 이상 언급하지 않는 게 정치 도의로도 좋고 또 우리 후배 김 전 원내대표한테 더 이상 제가 잔인할 순 없다"라고 말했다.
박 의원은 '김 의원이 이재명 대통령을 바라보며 버티기에 들어가는 것 아니냐'라는 관측엔 "그러한 일은 없고 있을 수도 없다"라며 "자기는 경찰 수사가 진행되니까 한 달 있으면 (결과가) 나올 것 아니냐는 말씀 같은데 당이 한 달을 어떻게 참나. 그러니까 김대중 전 대통령도 '정치인은 억울해도 나가라, 나가서 살아 돌아와라'(고 했다). 박지원도 많이 나갔지만 살아 돌아왔다"라고 말했다.
박 의원은 "(김 의원에 대한) 정치적 판단은 12일부로 다 끝났다"라며 "앞으로 한 달을 기다리든 두 달을 기다리든 수사기관에서 밝혀져서 (김 의원이) 결백 (증명)해서 다시 돌아오는 그날을 기다리자"라고 말했다.
전현희 민주당 의원도 이날 오전 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "재심 문제도 김 전 원내대표 입장에선 안타까운 사안이다. 그 부분에 대해선 억울함을 호소하는 방법으로 선택하셨겠지만 사실은 당의 결정에 승복하는 모습을 보여주시는 게 좋지 않을까"라며 "다들 안타까워 하지만 원칙은 원칙이다. 국민 눈높이에 맞는 결정을 할 수밖에 없는 당의 입장을 이해해 주셨으면 좋겠다"라고 말했다.
한편 당내에서는 당 윤리심판원 제명 결정에 재심을 신청하겠다는 김 의원에 대해 "당의 부담만 키우는 것 아닌가", "겸손해야 한다"라며 자진 탈당 요구가 분출하고 있다. 당내 여론 악화에도 김 의원은 "제기된 의혹 중 하나라도 법적 책임이 있을 시 정치를 그만두겠다"라며 자진 탈당하지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔다(관련 기사: "무대에서 사라져야"... 버티는 김병기에 싸늘해진 당내 여론
