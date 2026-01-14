"저승 가면 염라대왕이 묻는다지, 논산 미내다리는 보고 왔느냐고"

큰사진보기 ▲"논산의 들녘을 가로지르는 세 개의 무지개" 충남 논산시 채운면 강경천 제방 아래 당당히 서 있는 미내다리 전경. 가운데 아치를 높여 율동감을 주었으며, 주변의 갈대숲과 어우러져 조선 시대의 고즈넉한 정취를 자아낸다. 관광객들이 다리를 왕복하며 액운을 없애고 소원을 빌고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립부여박물관 야외 전시장에 보관 중인 ‘은진미교비’. 1731년(영조 7년) 미내다리 건립 직후 세워진 이 비석에는 관(官)의 도움 없이 사비를 털어 다리를 놓은 석설산, 송만운 등 7명의 주역과 시주자들의 이름이 빼곡히 새겨져 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲"300년을 버틴 쐐기돌의 과학" 정교하게 다듬은 장대석들을 부채꼴 모양으로 맞물려 쌓은 홍예 기법. 별도의 접착제 없이 돌의 무게와 압력만으로 지탱하는 조선 시대 토목 기술의 정수를 보여준다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시 채운면 삼거리, 황산벌의 너른 들판 끝자락에 시간이 멈춘 듯한 풍경 하나가 서 있다. 거대한 무지개 세 개가 땅 위로 솟아오른 듯한 형상, 바로 조선시대 '삼남(충청·전라도) 제일의 대교'라 불렸던 강경 미내다리(충청남도 유형문화재 제11호)다.조선 영조 7년(1731년), 이곳은 한양으로 향하는 호남 대로의 핵심 요충지였다. 하지만 여름 장마만 지면 강경천(미내)이 불어나 길손과 장사꾼들이 발을 동동 구르기 일쑤였다. 당시 관청에서도 손을 놓았던 이 숙원 사업을 해결한 건 뜻밖에도 평범한 '민초'들이었다.강경에 살던 석설산과 송만운이 주동이 되고, 승려 설우와 청원 등이 힘을 보탰다. 관의 도움 없이 오직 민간의 시주와 정성만으로 1년 만에 23.64m의 웅장한 화강암 다리를 완공했다.다리 한복판에 서면 당시 사람들이 느꼈을 감동이 전해진다. "물 위에 뜬 무지개를 밟는 것 같고, 파도 위를 평지처럼 걷는 듯 편안하다"던 기록이 결코 과장이 아님을 알 수 있다.미내다리의 진가는 가까이서 볼 때 더 빛난다. 가운데 아치가 가장 크고 양옆이 조금 작은 비대칭의 조화가 일품이다. 현대의 토목 기술로 봐도 놀라울 만큼 치밀한 수학적 계산이 녹아 있다. 아치를 구성하는 홍예석들은 마치 사다리꼴처럼 정교하게 다듬어져 서로의 무게를 지탱한다.특히 다리 한가운데, 무게중심을 잡아주는 종석(정석)에는 호랑이 머리가, 북쪽 아치에는 용의 머리가 새겨져 있다. 세월에 깎여 희미해졌지만, 다리를 지키려는 선조들의 해학적인 마음이 느껴져 절로 미소가 지어진다. 한때 물길이 바뀌어 흙 속에 묻히고 폭풍우에 무너지기도 했지만, 2003년 복원을 통해 지금의 당당한 위용을 되찾았다.논산 사람들에게는 오래된 우스갯소리가 하나 있다. 사람이 죽어 저승에 가면 염라대왕이 묻는단다. "너 논산에 살면서 '논산에 있는 세가지(은진미륵, 개태사 철확, 미내다리)'를 보고 왔느냐?" 만약 못 봤다고 하면 "세상 살며 무엇을 했느냐"며 꾸중을 듣는다는 전설이다.또한 정월 대보름날 자신의 나이만큼 이 다리를 왔다 갔다 하면 그해 액운을 면하고 무병장수한다는 이야기도 전해온다. 꼭 정월이 아니라도 기분 좋은 강바람을 맞으며 미내다리 위를 일곱 번 왕복하면 세상 시름이 다 씻겨 내려가는 듯하다.지금은 현대식 교량들이 그 역할을 대신하고 있지만, 미내다리는 여전히 그 자리에 남아 과거와 현재를 잇고 있다. 제방 아래 고즈넉하게 자리 잡은 이 다리를 보고 있노라면, 타인을 위해 자신의 재산을 내놓았던 300년 전 강경 사람들의 따뜻한 마음씨가 느껴진다.답답한 도심을 벗어나 탁 트인 논산 들판에서 조선의 정취를 느끼고 싶다면, 주저 말고 강경 미내다리로 향해보자. 염라대왕에게 할 말 한마디쯤은 준비해 두어야 하지 않을까 싶다.- 나이만큼 걷기: 자신의 나이수만큼 다리를 왕복하며 새해 소망을 빌어보세요.- 종석 찾기: 가운데 호랑이 머리를 찾아보세요.- 미교비 확인: 다리의 건립 배경이 궁금하다면 국립부여박물관에 보관 중인 '은진미교비'의 사연을 기사와 대조해보는 것도 추천합니다.- 주소: 충남 논산시 채운면 삼거리 541- 주변 명소: 차로 5분 거리: 강경 젓갈시장 및 근대역사문화거리, 옥녀봉- 방문 팁: 다리 옆에 작은 주차 공간이 마련되어 있습니다. 일몰 무렵에 방문하면 붉은 노을이 아치 사이로 비치는 환상적인 풍경을 감상할 수 있습니다.