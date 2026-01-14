윤석열 사형 구형, '조중동'마저 등 돌린 반성 없는 권력의 최후

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 출석해 발언하고 있다. 2025.12.29 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조은석 내란 특검팀이 지난 13일, 12.3 비상계엄을 주도한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형했습니다. 헌정 질서를 파괴한 '내란 우두머리'에게 법정 최고형을 내린 것입니다. 특검은 "비상계엄은 반국가 세력에 의한 중대한 헌법 파괴 사건"이라며 "사법부와 입법부를 장악해 장기간 집권할 목적이었다"라고 말했습니다.이에 대해 보수 언론인 조선·중앙·동아일보(조중동)는 일제히 '참담하다'는 반응을 보이면서도, 각기 다른 시각에서 이번 사태를 분석했습니다. 이들 사설에 나타난 온도 차와 공통적인 지적 사항을 짚어봤습니다.<조선일보>는 이번 사형 구형 사태가 국가적 수치임을 강조했습니다. 하지만 윤 전 대통령의 책임 못지않게 정치권 전체의 자성을 촉구하며 이른바 '양비론'적 태도를 보였습니다.<조선일보>는 사설에서 "전직 대통령에게 사형이 구형된 것은 전두환 전 대통령 이후 30년 만이다"라며 "권위주의 시절 유산인 계엄 사태가 느닷없이 선포되어 국격이 추락했다"라고 말했습니다. 특히 윤 전 대통령이 지금까지 진심 어린 사과를 하지 않은 점을 "부끄럽고 참담한 일"이라고 꼬집었습니다.동시에 국민의힘을 향해서는 "과거와 단절하지 못하고 '윤어게인' 세력을 요직에 기용하고 있다"고 비판했고, 민주당에 대해서도 "여당이 된 지금도 검찰 해체와 위헌적 내란재판부법을 추진하며 야당 때와 다르지 않은 모습을 보인다"라고 말했습니다. 대통령의 내란 혐의와 정치권의 정쟁을 동일 선상에 놓으려는 의도가 엿보이는 대목입니다.<중앙일보>는 윤 전 대통령의 태도가 전직 국가원수로서의 품격을 잃었다는 점과 보수 진영 내부의 민심 이반을 정면으로 다뤘습니다.사설은 "국민의 손으로 뽑힌 대통령이 내란을 주도한 혐의로 사형까지 구형받은 것 자체가 참담한 일이다"라며 "윤 전 대통령 측이 계엄령을 '계몽령' 운운하며 정당성을 주장하는 것은 궤변일 뿐이다"라고 말했습니다.또한, 재판 과정에서 장군들에게 책임을 떠넘기는 행태를 비판하며 "계엄의 정당성을 주장하는 논리에 한때 동정적이던 일부 보수층조차 등을 돌리고 있다"라고 말했습니다. <중앙일보>는 이번 구형이 선출된 권력이 공권력을 동원해 민주주의를 흔드는 일이 다시는 없어야 한다는 '경고'가 되어야 한다고 강조했습니다.<동아일보>는 세 언론사 중 윤 전 대통령 측의 변호 논리에 대해 가장 냉소적이고 날 선 비판을 가했습니다. 변호인단이 몽테스키외와 갈릴레이를 언급하며 계엄을 두둔한 것을 '황당한 논리'라고 규정했습니다.사설은 "변호인들이 갈릴레이를 거론하며 '다수가 언제나 진실을 말하지 않는다'고 주장했다"라며 "계엄이 잘못됐다고 생각하는 대다수 국민이 무지몽매하다는 말인가"라고 말했습니다. 이어 "군경을 동원해 국회와 법원을 무력화하는 것이야말로 삼권분립 파괴 행위다"라고 말했습니다.특검의 말을 인용해 "윤 전 대통령은 국민으로부터 용서받지 못했고, 용서받을 마음도 없어 보인다"라고 지적한 <동아일보>의 비판은 매서웠습니다. 이번 결심 공판이 반성할 마지막 기회였음에도 이를 '정치적 무대'로 활용한 윤 전 대통령이 결국 모든 결과를 자초했다는 평가입니다.이번 사형 구형을 두고 <조선일보>는 여전히 양비론으로 정치적 균형을 맞추려 고심했고, <중앙일보>는 보수 궤멸의 위기감을, <동아일보>는 법리적·도덕적 결함을 정면으로 겨냥했습니다. 그럼에도 보수 언론 3사는 공통적으로 내란 혐의의 엄중함과 윤 전 대통령의 반성 없는 태도에 깊은 실망감을 드러냈습니다. 과거 자신들이 지지하고 옹호했던 권력이었으나, '내란'이라는 사법적 단죄 앞에서는 보수 언론조차 더 이상 방어막이 되어주지 않겠다는 선언과도 같습니다.