국민의힘 윤리위, 한동훈 '심야 제명' 결정

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표. 사진은 지난 2025년 5월 3일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 국민의힘 전당대회에서 국민의힘 대선 후보로 선출된 김문수 후보의 수락 연설을 듣는 모습 ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기

AD

국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명 징계를 결정했다.앞서 당무감사위원회가 당원게시판 논란 관련 한 전 대표에 대한 책임을 물어 윤리위에 회부한 지 보름 여 만이다.제명은 징계 중 최고 수위로 당적이 박탈된다.보도에 따르면 국민의힘 윤리위는 이날 오후 5시부터 마라톤 회의를 거친 끝에 밤늦게 이 같은 결론을 내린 것으로 알려졌다.윤리위 의결이 이뤄짐에 따라 최고위원회를 통해 징계 결정이 최종 확정되게 된다.앞서 12일 장동혁 국민의힘 대표는 KBS '사사건건' 인터뷰를 통해 "당의 원칙과 기강을 세우지 않고 무작정 연대나 통합만 이야기한다면 오히려 당에 마이너스가 될 수 있다"는 입장을 밝힌 바 있다.또한 장 대표는 이날 방송에서 "당 윤리위원회로 넘어가 있는 만큼 결정을 지켜보도록 하겠다"면서도 "윤리위 결정을 존중하지 않고 다른 분란이 일어난다면 그건 당에 결코 바람직한 일이 아니다"고 강조하기도 했다.한 전 대표 측은 법적 대응에 나설 것으로 보인다.알려진 바로는 '심야 제명' 결정에 대해 한 전 대표 측 관계자는 "통보 받은 게 전혀 없었다"며 "법적 조치를 검토할 것"이라고 말했다.앞서 당무감사위 결과를 '조작감사'라고 주장하면서 효력정지 가처분 신청 등을 예고한 바 있다.