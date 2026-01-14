세월호 12주기, 서울 강서구 시민들이 직접 만드는 '2026 기억행동문화제' 준비 본격화

큰사진보기 ▲세월호 참서 11주기 기억행동 문화제4.16기억행동은 세월호를 기억하고 진실규명과 안전사회를 촉구하는 강서시민들의 자발적인 참여 모임으로 세월호 참사 1주기인 2015년부터 매년 집회와 문화제를 열고 있다. ⓒ 4.16기억행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.

세월호 참사 12주기를 맞아 서울 강서구 지역 시민들이 기억과 다짐의 자리를 직접 마련한다.'416기억행동by강서시민'(아래 416기억행동)은 지난 1월 12일 준비회의를 통해 올해 '기억행동문화제'의 구체적인 실행 계획을 확정하고 본격적인 준비에 나섰다고 밝혔다.'2026년 기억행동문화제'는 오는 4월 16일(목) 저녁 6시부터 7시 30분까지 강서구 발산역 8번 출구(이대서울병원 정문 인근)에서 개최된다. 본 행사에 앞서 오후 5시 30분부터는 사전 행사가 진행될 예정이다.416기억행동은 세월호 참사 1주기인 2015년부터 매년 세월호를 기억하고 진실규명과 안전사회를 촉구하는 집회와 문화제를 열었다. 올해로 12주기를 맞는 문화제 역시 특정 단체 주도가 아니라 강서구 내 다양한 시민사회단체와 주민들이 자발적 '참여형'으로 준비 중이다. 이를 위해 지역 노동조합, 시민단체, 협동조합 등이 함께하는 추진위원회를 구성하고 적극적인 연대에 나선다.문화제 주요 프로그램으로는 ▲남미음악(브라질) 밴드 공연 ▲강서시민합창단 공연 ▲희화(희곡읽는화요일) 낭독 공연 등이 준비 중이다. 특히 강서양천민중의집 미술동아리 '그리는 사이'가 제작하는 대형 걸개그림이 행사장 전면에 배치되어 추모의 의미를 더할 예정이다.또한, 지역 주민들의 자발적인 후원과 참여를 독려하기 위해 4월 10일까지 모금 활동을 진행하며, 현장에서는 따뜻한 차 나눔 등 주민들이 온기를 나눌 수 있는 공간도 마련된다.416기억행동 관계자는 "올해는 세월호 12주기를 맞아 더 많은 강서구민이 일상 속에서 기억과 안전의 가치를 되새길 수 있도록 준비하고 있다"며, "발산역이라는 열린 공간에서 시민들이 직접 목소리를 내고 연대하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 밝혔다.한편, 416기억행동은 이번 문화제의 성공적인 개최를 위해 매월 둘째 주 월요일 정기회의를 이어가며 세부 사항을 점검해 나갈 계획이다.